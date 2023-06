DØDSVARMT: 31,5 grader er faktisk for varmt. I hvert fall for varmt for Jørn Hoel.

Fem på gata om sjokkvarmen: − Helt fuckings uutholdelig

Mens gradestokken tipper 30 grader, har VG gjennom en hel dag tatt temperaturen på fem på gata i Oslo. Alle vi har snakket med har én ting til felles.

Mens det meldes om hetebølger og advares om skogbrann og Røde Kors kommer med varmeadvarsel, har VG tatt turen ut for å sjekke hvordan Oslo-folk klarer seg i solsteiken med en temperatur som klatrer nesten like raskt på gradestokken som Høyres oppslutning.

Is på Sørenga

På Sørenga har tjukt med folk samlet seg for å sleike sol og kjøle seg ned i Oslofjorden.

En av dem som har tatt turen til Sørenga er den folkekjære artisten Jørn Hoel (65) fra Tromsdalen, eller bare «Daln» blant kjennere.

HJELPER IS MOT VARMEN?: Nei. Is hjelper Jørn Hoel nada mot hetebølgen i Oslo.

– Det er så varmt at det er nesten uutholdelig. Men jeg har fått meg en is for å forsøke å kjøle meg ned. Men her var det for folksomt, så jeg tror jeg heller skal forsøke å få meg en dupp en annen plass, sier Hoel til VG.

Bading på Ulvøya

Et annet populært utfluktssted er Sydstranda badeplass på Ulvøya. Her er det flere barnefamilier som har tatt seg turen for å kjøle seg ned.

Men ikke kun barnefamilier. Også her har Jørn Hoel (65), som fikk annenplass i Melodi Grand Prix i 1986 – rett bak «Romeo» av Ketil Stokkan, tatt turen for å kjøle seg ned.

– Neimen, hei igjen! Hvordan er vannet?

TREKKFUGL FRA NORD: Jørn Hoel har aldri likt bading. Heller ikke vassing i Oslofjorden hjelper. Ikke mye til fjord er det heller, mener popikonet.

– Jeg hater å bade. Bading er jævlig oppskrytt. Jeg husker jeg pleide å komme hit til denne stranda for 40 år siden, da jeg flyttet til Oslo. Da var det godt og varmt i vannet. Men det er mulig at det bare er jeg som har blitt gammel.

Øl og koteletter

På Nordstrand bor Oslos mer bemidlede innbyggere. De koker ikke inne i varme murblokker, men har derimot har egne hager. Hit trekker de ut for å slappe av i godværet.

En av dem er – faktisk - også Jørn Hoel (65). Som i 1986 ble kåret til Norges mest sexy mann. En utmerkelse han i ettertid har omtalt som et eneste stort bryderi.

MACKØL OG GRILLMAT? Endelig noe som kan hjelpe Jørn Hoel med å tåle dødsvarmen i Oslo.

– Jørn Hoel? Er du her og?

– Jeg bor her, sier han tørt, og ser ned på telefonen i et minutt.

Han er bare nødt til å svare en kvinnelig stortingsrepresentant fra Nord-Norge som sendte han en videomelding i natt mens hun deltok i allsang på «Har en drøm».

– Hvilken tilstand vil du si hun var i?

– Dritings, sier han og smiler.

Jørn Hoel fyrer opp grillen.

– Når det er sommer må jeg grille. Helst hver dag. Men denne varmen er helt fuckings uutholdelig. Da må jeg ha noe baby back ribs, eller noe jeg kan grille 8–10 timer på pelletsgrill.

– Det blir ufattelig sexy, sier Hoel, som i tillegg til å ha eid en gourmetrestaurant i Tromsø, i fjor ga ut sin egen kokebok, «Mat som synger».

Nedkjøling i vinskap

Tredve plussgrader blir i meste laget, særlig for utflyttede tromsøværinger som er vant med sludd i juni. Derfor går enkelte til drastiske grep for å få kjølt seg ned.

Vi treffer en av dem: Jørn Hoel (65). Han har trukket inn i vinskapet i huset sitt. Et gigantisk glassrom flere kvadratmeter stort, fylt opp med hundrevis av flasker med vin. Hoel mener å endelig ha funnet et behagelig tilfluktsrom i varmen.

ENDELIG NEDKJØLT: I sitt eget private vinrom har Jørn Hoel endelig funnet en akseptabel temperatur. Ubegrenset tilgang på drikkevarer gjør ikke situasjonen verre.

– Sitter du her inne i vinskapet? Var ikke du midt i grillinga?

– Etter å ha surret rundt hel dag i Oslo tenkte jeg «fuck is og bading», vinskap er det beste stedet å være akkurat nå, sier før han tar en slurk av en Vallada Prima Doro, og føyer til:

– Utmerket balkongvin. Mye vin for pengene her, sier han og gestikulerer med en sigar.

– Her inne er det konstant 12 grader. Det er mye nærmere sånn jeg foretrekker temperaturen juni. Jeg har begynt å misunne drittværet de har hatt i Tromsø, sier han lengselsfullt.

Ferdig mann

For mange kan faktisk varmen bli i meste laget. Da kan resignasjon bli eneste løsning i møte med solens brutale steke, uansett hva slags forsøk på nedkjøling man prøver seg på.

GAME OVER: 30 grader er ille nok om man er innfødt på Østlandet. For en emigrert Tromsø-popstjerne er det derimot ikke til å holde ut.

Bare spør Jørn Hoel (65).

– Jørn?

– Jeg er ferdig.