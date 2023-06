1 / 2 forrige neste fullskjerm

Fire båter brant i Oslofjorden

Det brant i fire båter i Skjebergkilen i Oslofjorden onsdag ettermiddag. Nå opplyser politiet at tre av fire båter har blitt slukket.

Klokken 11.46 meldte Øst 110 at de rykket ut til en båtbrann i Oslofjorden.

Brannen, som først brant kraftig i en enkelt båt, spredte seg til tre andre båter rundt.

– Det er ikke lenger spredningsfare til andre båter. Det er kun en båt som brenner nå, de andre tre båtene har blitt slukket, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Stein Walle, til VG klokken 13.05.

Walle sier at politiet har snakket med eier, og at de ikke har fått opplysninger om at det skal ha oppholdt seg noen i båtene.

– Men vi kan ikke være 100% sikker på at det ikke var noen i båtene før vi har gått igjennom etter slukkingen, sier han.

– Det er en kraftig brann i båt som har spredt seg til andre båter. Vi er på stedet med mannskap fra Sarpsborg og Halden brannvesen. Vi jobber med slukningsarbeidet, sa vaktleder i brannvesenet, Ole-Martin Isebakke, til VG.

– Slukkearbeidet pågår og jeg vil tro at vi nå har kontroll på eventuelt videre spredningsfare til andre båter og bygg, sa Isebakke.

Han sa videre at brannen har oppstått inne på et bryggeanlegg.

Et vitne VG har vært i kontakt med fortalte om mye sort røyk på stedet.