FY-FY: Fyrer du opp en slik en i en Oslo-park kan du regne med å få den slukket og få en klekkelig bot på kjøpet.

Politiet: Kan få bøter i titusenklassen for ildforbud-brudd

Engangsgrill, bål, stormkjøkken – bruker du det på feil sted risikerer du et stort innhugg i økonomien.

Oslo kommune innførte tidligere denne uken ekstraordinært forbud mot bruk av ild utendørs.

Nå kan du vente deg å måtte betale minst 6000 kroner i bot dersom du bryter forbudet, bekrefter politiet.

– Vi har avgjort at bøtene for brudd på det ekstraordinære forbudet skal ligge på samme nivå som et bøtene for brudd på det ordinære bålforbudet, sier Andreas Veiding, politiinspektør i Oslo politidistrikt.

Samtidig understreker Veiding at dette er et minimum.

– I alvorlige tilfeller, om man fyrer opp materialer eller hageavfall i store bål, vil vi gi bøter som er mange ganger 6000 kroner, advarer han.

Politiinspektøren sier at de ikke har en øvre grense for hva som kan bli gitt.

– Ved tidligere forbud har det vært gitt bøter på 10 000 kroner og godt over dette.

Han sier patruljene kommer til ta konkrete vurderinger ved hver situasjon, men sier at utgangspunktet alltid er at straffbare forhold anmeldes.

Les også Forbud mot grilling: – Visste ikke at man kunne få bot ST. HANSHAUGEN (VG) Det er nå strengt forbudt å grille i Oslo på grunn av skogbrannfaren.

Les også Varmen fortsetter: Norsk hetebølge har nådd Drammen Meteorologisk Institutt bekrefter - nå er det hett, hetere, hetebølge i Drammen.

KNUSKTØRT: Skogen og marken er så tørr at det flere steder i landet er totalforbud mot ild utendørs.

Dette er forbudt nå

I tillegg til det ordinære bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september, er det nå ekstraordinært forbud mot bruk av ild i flere kommuner.

Følgende er nå totalt forbudt alle steder i Oslo:

Bruk av engangsgrill, gassgrill, kullgrill, stormkjøkken, bål, og bålpanner noen steder utendørs i Oslo.

Unntaket er parkeringsplasser og idrettsplasser, som ikke ligger ved skogen.

Det betyr at sankthansbålene i år utgår.

Også Bergen kommune har innført forbud mot bruk av ild og grilling i offentlige parker, friluftsområder, badeplasser og kommunens tilrettelagte bål- og grillplasser.

I Bergen gjelder forbudet foreløpig til 30. juni, og vil dermed også gjelde sankthansbål. Det betyr at det tradisjonsrike tønnebålet i byen trolig ikke kan brennes.

I en pressemelding fredag skriver brannvesenet i Vestfold at de forbyr sankthansbål og all bruk av ild i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, inkludert øyene i skjærgården. Det er lov å grille i egen hage.

Lov å grille i egen hage

Det er lov til å grille i egen hage og på balkonger. Likevel ber Oslo kommune befolkningen om å være forsiktig.

– På generelt grunnlag vil vi fraråde å tenne opp bål, også på egen eiendom, sa kommunikasjonsrådgiver i Brann- og redningsetaten Haakon Dueland til VG onsdag.

– Engangsgriller må stå på brannsikkert underlag dersom disse tas i bruk på egen eiendom. Metallbøylen som følger med engangsgrillen, er i seg selv ikke tilstrekkelig.

STOR SKOGBRANNFARE: I store deler av Sør-Norge.

Flere skogbranner

En rekke steder i landet har det allerede vært skogbranner av varierende størrelse.

Samnanger, Follo og Etnedal er blant stedene som har hatt skogbranner.

Flere steder i Norge har oransje farevarsel for skogbrann, og dette ble utvidet onsdag.

Det er det varme og tørre været, som nå er blitt erklært som hetebølge i deler av landet, som skaper skogbrannfaren.

UTGÅR: Flere steder i landet blir sankthansbål forbudt i år.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post