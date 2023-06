VGs reporter forteller at toget hans er forsinket med mer enn 75 minutt.

Togkaos på Østlandet: − Vi har store problemer

Onsdag formiddag er en rekke tog innstilt på Østlandet. Flere forteller at de har stått fast i over en time.

– Vi har store problemer, som skyldes strømproblemer. Alle tog vestover er påvirket, og det er store forsinkelser, sier pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen, til VG like før 10.30 onsdag.

Ifølge Bane Nor er det en feil på kjøreledningen mellom Oslo og Skøyen, slik at det bare er et spor som er åpne for trafikk.

Rynning Moen i Vy oppfordrer reisende til å sjekke appen fortløpende for å se status.

VG har vært i kontakt med flere personer som er berørt av togkaoset på Østlandet onsdag. De forteller at det er store forsinkelser.

– Toget mitt skulle være fremme halv ni, men det var ikke på plass før en time og et kvarter senere, forteller VGs reporter Joakim Viland.

Philip Kollstrøm er også berørt av togkaoset. Han sier til VG at han har sittet fast på Lysaker i omtrent en times tid. Han forteller at han måtte også bytte tog på Sandvika, da det opprinnelige toget hans ble kansellert.

Flere tog kansellert

Pressevakt i Bane Nor Anne Kirkhusmo sier at det er en feil på kjøreledningen mellom Oslo og Skøyen.

– Det betyr at det kan bli noen kødannelser gjennom tunnelen, sier Kirkhusmo.

Disse togene er innstilt opplyser Bane Nor:

Alle lokaltog til og fra Lillestrøm

Alle regiontog mellom Drammen og Lillehammer

Halvparten av lokaltogene mellom Oslo og Ski

Halvparten av togene mellom Oslo og Moss.

Flytogene som har endestasjon Høvik

Pressevakten opplyser at det er trolig en sammenheng med hendelsen i dag tidlig, hvor et tog sperrer sporet mellom Oslo S og Skøyen, men at de jobber med å undersøke dette.

– Jobber med å rette feilen

– Noen tog er i rute, andre tog har forsinkelser opptil 30 minutt, sa Kirkhusmo til VG tidligere onsdag.

Senere opplyser hun at det er noen tog som har forsinkelser på litt over en time.

VGs reporter som sitter på et tog innover til Oslo, forteller at detrundt halv ti ble opplyst over høyttalerne at det sto 26 tog i kø på vei inn til Oslo.

Krikhusmo sier at de jobber så fort de kan med å rette feilen.

