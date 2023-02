UT MOT REGJERNGEN: Kari Elisabeth Kaski (SV).

Mener regjeringen bruker inflasjon som unnskyldning: − De fører befolkningen bak lyset

Kari Elisabeth Kaski (SV) mener regjeringen gjemmer seg bak inflasjonen når de gjør kutt som bygger ned velferdsstaten. Nå forlanger hun en ny kurs.

– Regjeringen skyver inflasjonen foran seg som argument for ikke å gjøre mer for fattige og for å forhindre den åpenbare nedbygging av velferden, sier Kari Elisabeth Kaski til VG.

Hun peker på stadig voksende matkøer, sykehus og andre velferdstjenester som opplever tøffe kutt – samt økende fattigdom.

– Det er uakseptabelt, og nå må regjeringen endre kurs i den økonomiske politikken.

SV-toppen mener regjeringen gjør det lettvint for seg selv med å bruke inflasjon som begrunnelse for alle sine prioriteringer.

– Regjeringen argumenterer med at de frykter inflasjon, og bruker det som og en unnskyldning for å ikke gjøre mer for landets fattige og for velferden vår.

Kutt i olje og motorvei

Kaski peker på særlig to områder hvor hun mener det heller bør strammes inn:

Kutt i subsidier til olje- og gassindustrien.

Stanse planlagte motorvei-prosjekter.

– Olje- og gassindustrien som går så det griner og driver aktivitetsnivået opp.

Kaski mener regjeringen må trappe opp innsatsen både for velferdstjenester og de som har minst.

– Da er det ekstremt farlig at du får en negativ spiral med både økt fattigdom og dårligere velferd. Hvem vet hvor mange år det vil ta å bygge opp velferden igjen?

– Så må man også øke en god del ytelser for å forhindre fattigdom. Sånn at vi ikke bare står stille og ser på den voksende køene av folk utenfor fattighuset som trenger hjelp for helt basale behov som å ha mat på bordet, sier hun.

– Ført bak lyset

SV-politikeren advarer nå regjeringen om at de har klare forventninger om en ny kurs når statsbudsjettet skal revideres til våren.

– Vil ikke en slik pengebruk føre til ytterligere inflasjon?

– Nei. Det er det jeg mener regjeringen har bidratt til å skape et inntrykk av, gjennom sin argumentasjon. De fører befolkningen bak lyset, og tåkelegger situasjonen vi står i.

Kaski sier at den internasjonale situasjonen er hovedforklaringen av hvorfor vi har en økende inflasjon.

– Da er det ikke kutt i velferden på statsbudsjettet som vil bremse inflasjonen i Norge. Det fører istedenfor med seg økt ulikhet.

Forventninger til forhandlinger

– Hva slags troverdighet har dere i denne kritikken, når dere selv var med å vedta statsbudsjettet for kun et par måneder siden?

– Vi var bekymret for at regjeringens anslag for prisvekst var for lav, og det viste seg å være helt riktig. Vi klarte å få på plass en god del styrking av velferd og ytelser for å hjelpe folk i denne situasjonen.

Kaski vil ikke kommentere hva slags krav de vil stille til forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

– Men når budsjettet skal revideres er vi avhengig av at regjeringen denne ganger legger fram et forslag som reflekterer at vi har et rødgrønt flertall på Stortinget.

SVAR PÅ TILTALE: Geir Pollestad har ikke tenkt å finne seg i kritikken til Kaski og SV.

Senterpartiet slår tilbake

VG har forelagt kritikken fra Kaski for Sps finanspolitiske talsperson, Geir Pollestad.

Pollestad trenger ikke lang tid på å få i gang snakketøyet:

– Kaski og SV bør bruke helgen til å snakke litt internt. For de to siste budsjettene har vi blitt enige om sammen med SV – og de har stemt for hvert komma, minner han om.

Pollestad ber Kaski ta en samtale «med seg selv» eller med SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som leder SVs siste budsjettforhandlinger.

– Jeg forventer at SV tar ansvar for politikken som føres, når de har signert på statsbudsjett for bare et par måneder siden, formaner han.

Pollestad sier at «SV aldri har vært kjent for å ha «Trygg økonomisk styring» som varemerke».

– Kuttene vi har gjort har vært på investeringsprosjekter og veiprosjekt – ikke på ytelser til folk. Så jeg føler hele kritikken hennes bommer.

Snart landsmøte

Pollestad rister også på hodet over at SV snakker om å kutte subsidier til olje- og gassnæringen.

– At de klarer å bruke ordet «subsidier» om ei næring som skaffer oss tusenvis av milliarder årlig, viser at SV ikke er i nærhet av å ha et begrep om at verdier må skapes før de kan fordeles.

– Hva tenker du om den harde kritikken, som at regjeringen «fører befolkningen bak lyset», fra deres budsjettpartner?

– Jeg tenker det nærmer seg landsmøte i SV, svarer han tørt.