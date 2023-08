UNDERSØKTE ÅSTEDET: Fredag kveld var ulykkesgruppen til Statens vegvesen på stedet for ulykken, sammen med politiet.

Avlyser ordførerduell etter dødsulykke

Flere avhør gjenstår etter trafikkulykken hvor en seks år gammel gutt mistet livet.

Politikerdebatten mellom ti ordførerkandidater skulle ha vært holdt lørdag ettermiddag på Husøydagan. Nå er den avlyst på grunn av gårsdagens tragiske ulykke. Det melder Folkebladet, som også var medarrangør av debatten.

– Det er en forferdelig hendelse som preger et helt samfunn. Alle kjenner alle i et lite lokalsamfunn, så vi fant ut at det ble helt umulig for oss å gjennomføre en slik debatt, sier sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet til VG.

På sykkel

Det var fredag ettermiddag at en seks år gammel gutt ble påkjørt av en bil i Senja. Gutten skal ha vært på sykkel da ulykken skjedde. Barnet fikk medisinsk hjelp av helsepersonell på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Føreren var en mann i 40-årene. Han er formelt siktet i saken og har vært til avhør.

– Han har avgitt sin forklaring om hendelsesforløpet, så håper vi at etterforskningen vil gi de nødvendige svar, sier mannens advokat Mads Wallerheim.

RYKKET UT: Nødetatene forsøkte å redde livet til gutten. Han ble erklært død på stedet kort tid senere.

– Det er en særdeles trist sak for de pårørende til gutten. Føreren av bilen er også svært preget, og synes det er ufattelig trist, sier han videre.

Flere vitneavhør

Malene Kjemsaas, jourhavende ved Troms politidistrikt, sier til VG at politiet er ferdige med de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen og kriminaltekniker fra politiet var fredag kveld på åstedet og gjorde undersøkelser.

– Det som gjenstår er å foreta vitneavhør de neste dagene, sier Kjemsaas.

Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) var tydelig preget da VG snakket med ham kort tid etter ulykken fredag kveld.

– Dette er forferdelig og en ulykke som vil prege lokalsamfunnet sterkt. Kommunen har etablert kriseteam for å ivareta de pårørende og dem som har vært involvert i ulykken, sa han.

