SPISER GRATIS: Sjur Florholmen (18) har akkurat spist sin daglige gratis skolefrokost, og får en klem av matansvarlig Mette Skuterud. Miriam Stokke (16) og Sadaf Ansari (16) forlater kantinen på vei mot dagens første time – i norsk.

Skolemat-skillet: Her får de gratis skolemat – rett over veien må de betale

HOKKSUND (VG): Her får 400 elever gratis skolemat. Men på naboskolen må elevene sørge for maten selv. Tiden er inne for at alle elever i Norge får gratis skolemat, mener elever ved begge skolene.

Kortversjonen Ved Eiker videregående skole i Hokksund serveres det gratis skolemat til elevene, mens på naboskolen må de sørge for egen mat.

Gratis skolemåltider ble innført etter at Tonje Brenna (Ap) og flertallet i Viken fylkesting bestemte seg for det , men en landsdekkende innføring lar vente på seg.

Elever ved både Eiker vgs. og Hokksund ungdomsskole støtter gratis skolemat, og argumenterer med at de er mer konsentrerte og utholdende på skolen ved å starte dagen med et sunt måltid.

Mette Skuterud, kokk ved Eiker videregående skole, beregner at kostnaden per frokost er rundt ni kroner per elev, og mener dette er en god investering.

På den andre siden er rektor Toril Klævstad Sand på den lokale ungdomsskolen ikke blant dem som vil prioritere gratis skolemat. Vis mer

Klokken har så vidt passert 08 på kantinen på Eiker videregående skole. De første litt morgentrøtte elevene forsyner seg av buffeten med ulike kornblandinger, rosiner og mange typer melk. Noen lager seg havregrøt. Frokosten er gratis. Og tilpasset ulike allergier og livssyn.

Fra i høst har samtlige videregående skoler i Viken innført gratis skolemåltid etter at tidligere fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) og flertallet i Viken fylkesting først bestemte seg for å prøve ut ordningen.

Samtidig lar regjeringen og nå skolestatsråd Tonje Brennas lovede gradvis innføring av gratis skolemat vente på seg.

Info Politisk skolemat-skille Regjeringen (Ap, Sp med støtte fra SV) vil gradvis innføre et skolemåltid for elevene i skolen, ifølge regjeringsplattformen Hurdalsplattformen fra 2021:

“Gradvis innføre eit dagleg sunt, enkelt skulemåltid og dagleg fysisk aktivitet i skulen, med fridom for skulane til å organisere dette sjølve ”.

Høyre og andre partier i opposisjonen synes ikke et gratis skolemåltid bør prioriteres. Høyres skoletalsperson Jan Tore Sanner sier til VG:

– Høyre er for lokale tiltak der de ser særlige behov, men mener at 3,5 milliarder kroner som dette vil koste heller bør brukes på flere kvalifiserte lærere, tidlig og tilpasset innsats og et større lag rundt eleven og læreren.

Noen fylkeskommuner - som Viken - har med egen finansiering prioroitert å innføre gratis skolemat i sine videregående skoler. Vis mer

Elevene Miriam Stokke (16), Sadaf Ansari (16) og Sjur Florholmen (18) kan ikke forstå at det er noe å vente med.

Alle tre spiser frokost daglig på skolen. De liker kornblanding og havregrøt. Sjur tok opp med matansvarlig Mette Skuterud (55) at det manglet rosiner. Dagen etter sto en diger boks med rosiner på disken. Etter frokost går han bort til Mette og får en varm klem.

ENKEL FROKOST: Havregrøt eller kornblanding med tilbehør spises fra pappbeger hver morgen i kantinen eller klasserommene på Eiker videregående i Hokksund. Fra venstre – vg2-elevene Miriam Stokke, Sadaf Ansari og vg3-elev Sjur Florholmen.

TILBEHØR: Rosiner og tørket frukt passer bra på havregrøt og kornblanding.

– Ja, det er jo alltid noen som ønsker egg og bacon og brødskiver.

Men som jeg sier til dem: Dette er sunt. Dere blir mette. Det gjør godt for kroppen deres. Og du får de proteinene du trenger, sier jeg til gutta som trener mye, beskriver Skuterud.

Hun er sikker på at inntaket av en god frokost gjør elevene bedre i stand til å konsentrere seg og innta læring også.

To frokoster

En av dem som trener en del, er Sjur. 18-åringen spiller fotball på juniorlag. Skolefrokosten er hans andre frokost for dagen.

– Jeg spiser først frokost hjemme. Så alltid en frokost nummer to her hos Mette. Det er bra for meg, og jeg funker bedre etterpå, sier Sjur til VG.

KORNBAR: De kaller frokostblanding-buffeten for «kornbar» i kantinen på skolen.

De to vg2-elevene Miriam og Sadaf setter også pris på et daglig sunt og gratis måltid på skolen.

– Du merker det når du har tom mage i klasserommet. Da er du ikke så konsentrert, erfarer Miriam.

Havregrøt i magen

Sadaf er enig.

– Det blir mye lettere å holde seg konsentrert hele dagen med en havregrøt i magen, sier hun – og høres ut som en tekstforfatter i reklamebransjen.

Alle tre er hjertens enige om at regjeringen ikke trenger å vente lenger. De synes mat er blitt rådyrt. Gratis skolemåltid er spesielt bra for familier med dårlig råd. Som merker mest at renten stiger, – at strømmen har vært rekorddyr. Alle bør få tilgang. Og det trenger ikke være hverken varm mat eller avanserte retter, mener elevene, samt kokk og rektor på Eiker vgs.

MAT-METTE: Mette Skuterud (55) er kokk, og ansvarlig for gratis skolefrokost og kantinen på Eiker vgs. Men man trenger ikke være kokk for å organisere et slikt tilbud, mener hun.

Mette Skuterud er kokk. Hun har ansvaret for mat- og kantinetilbudet på skolen, og har regnet ut at et frokostmåltid hos dem koster rundt ni kroner. Det er det absolutt verdt, mener hun.

– Tidligere trodde jeg at alle spiser matpakkene sine i Norge. Men vi gjør jo ikke det. Slett ikke alle unge gjør det.

Flere med dårlig råd

– Og jeg vet at det er stor forskjell mellom de som har penger

og de som ikke har penger. Barn og unge har jo ikke ansvar for at det ikke er penger eller nok mat hjemme. Nei, et gratis skolemåltid må inn i både barneskolen, ungdomsskolen og videregående, konkluderer Mette.

– Kjør på – og få dette innført overalt, Tonje! sier hun med klar adresse til regjeringen og kunnskapsministeren.

MÅ BETALE: Signe Aass Mathisen (15) er tiendeklassing på Hokksund ungdomsskole – bare noen få hundre meter fra Eiker vgs. Hun må betale for all mat i kantinen – i motsetning til de eldre elevene på Eiker.

På andre siden av hovedgata i Hokksund ligger ungdomsskolen. Den er kommunal Den er kommunalKommunene eier og driver barne- og ungdomsskolene. Der serveres det ytterst sjelden gratis skolemat. Fylkeskommunene eier og driver de videregående skolene. Der har noen fylkeskommuner - som Viken - innført gratis skolemat.. Der er det ikke gratis skolemat.

Coop-en har ferske, søte skoleboller til alle som vi betale. Flere elever kommer traskende fra butikker i nærheten med brusflasker i hånd.

Det er ikke tillatt å ta med brus inn på skolen, ifølge rektor Toril Klævstad Sand (48). Men flaskene kan jo drikkes opp på vei til skolen.

Tiendeklassing Signe Aass Mathiesen (15) har kunst- og håndverkstime. Men får ta en prat med VG om skolemat. Hun er helt på linje med de eldre elevene på Eiker vgs.: Gratis skolemat bør innføres i alle skoler – jo før jo heller.

SKOLEBOLLE: Et søtt og ikke fullt så sunt og billig alternativ til gratis skolefrokost – kjøpt på butikken 100 meter fra Hokksund ungdomsskole.

– Jeg synes det hadde vært både bra og hyggelig å ha gratis skolemat. Men kanskje lettere for mange med lunsj enn frokost. Uansett: Mange hadde satt pris på det, sier Signe til VG.

Hun er for ung til å stemme på valgdagen 11. september. Men mener både riks- og lokalpolitikere kan bestrebe seg på å innføre et gratis skolemåltid til landets skoleelever.

Hun har selv cøliaki – og har fått med seg hva et enkelt brød tilpasset henne – koster.

– Et slikt brød koster omtrent 60 kroner. Det er jo veldig dyrt.

Uenige rektorer

Toril Klægstad Sand, rektor ved Hokksund ungdomsskole, er ikke blant dem som står først i køen og roper på gratis skolemat. Hun er dermed heller ikke på linje med rektorkollega Jan Helge Russnes (60) på naboskolen.

Rektor Toril: – Jo, jeg er nok der at kjerneområdene – altså det pedagogiske og innholdsmessige er viktigst, sier hun og fastslår at de ikke har råd til noe gratis skolemat nå. Men må prioritere læremidler og lærere.

Rektor Jan Helge: Synes det er på tide å innføre et gratis skolemåltid bredt i norsk skole. – Men man må ha et økonomisk handlingsrom fra skoleeier for å kunne få det til. Gjerne tenke smart om bemanning, planlegging og organisering.