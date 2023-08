Uhyre jevnt foran Oslo-valget: Under 100 stemmer skiller

På VGs ferske Oslo-måling leder Raymond Johansen (Ap) og rødgrønn side med knappest mulig margin.

Får Johansen fortsette som Oslos byrådsleder – eller kaprer Eirik Lae Solberg (H) makten?

Det står om under 100 stemmer, ifølge VGs nye meningsmåling, utført av Respons Analyse.

Der er stillingen 30 – 29 i favør rødgrønn side.

SV får det siste mandatet i målingen. Men hvis partiet får rundt 80 færre stemmer, stikker Høyre av med dette mandatet.

Og da blir det borgerlig flertall i hovedstaden.

– Dette viser at det er dødt løp i Oslo. Hvis folk vil at den positive utviklingen i Oslo skal fortsette må de stemme Oslo Arbeiderparti, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

– Det er et enkelt valg: Høyre eller Arbeiderpartiet. Skattekutt eller velferd, fortsetter han.

Gruppen «andre»: 0,3 til Sentrum, 0,2 til Konservativt, 0,2 til Liberalistene og 0,1 til Piratpartiet.

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, er storfornøyd med at hans parti er nesten dobbelt så stort som det nest største.

– Dette bekrefter at Oslo-valget blir veldig jevnt. Flertallet dagens byråd styrer på, er tapt også på denne målingen, sier han til VG.

Dagens byrådspartier Ap, SV og MDG må nemlig ikke bare ha støtte fra budsjettpartner Rødt for å sikre et svært skjørt flertall med 30 av 59 mandater.

De trenger også Senterpartiets ene mandat. Mer om det senere.

Høyre ligger langt over oppslutningen de fikk i Oslo både sist kommunevalg (25,4) og sist stortingsvalg (23,5).

Men de går ned fra 36 prosent i juni til 32,6 i august.

– For oss handler dette valget om hvordan innbyggerne i Oslo skal få privatøkonomien til å gå opp, å bygge flere boliger og å sikre en trygg og verdig eldreomsorg, sier Lae Solberg.

Sunniva Holmås Eidsvoll er leder i Oslo SV, byråd for oppvekst og kunnskap og SVs førstekandidat i hovedstaden. Hun har også all grunn til å være fornøyd med målingen.

– Nå må alle som synes Oslo går i riktig retning og har gjort det de siste årene, bruke stemmeretten sin, sier hun til VG.

– Målingen viser at det å stemme på SV i Oslo er en effektiv måte å holde Høyre unna makten på.

Innad i byrådet er maktbalansen igjen endret: SV puster nå Ap i nakken–og MDG er svekket.

Et sterkere SV vil kreve mer makt og gjennomslag, sier Holmås Eidsvoll.

– Vi går til valg på en tydelig skolepolitikk med mindre stress og press, en ny boligpolitikk og å kutte mer klimagassutslipp.

Dette er den laveste oppslutningen Ap har fått i Oslo på Respons Analyses målinger for VG. Partiet ligger godt under 2019-valget, som var et svært dårlig valg for Ap.

De sliter også med å holde på velgerne: Under halvparten av Aps Oslo-velgere fra stortingsvalget i 2021 sier de vil stemme partiet nå.

Samtidig har fjerde Ap-velger fra 2021 satt seg på gjerdet. Aps viktigste oppgave i valgkampen blir å hente disse tilbake.

SVs 14,2 prosent kompenserer for et svekket MDG. SV ligger på nivå med junimålingen (14,7), og fem prosentpoeng over kommunevalget i 2019 (9,1).

Det er så kort mellom Ap (16,6) og SV (14,2) at differansen er innenfor feilmarginen.

Solbrillesaken har ingen effekt på velgerne i Oslo: Rødt er tilnærmet uendret siden før sommeren.

Rød side gjør det best hos de eldste: 56 prosent oppslutning i aldersgruppen over 60 år, men bare 44 % i gruppen under 30.

Ap har bare 24 prosent i Groruddalen. Hvis de skal matche resultatet fra 2019, må de opp der.