PST: Har stanset flere terrorangrep mot Norge de siste månedene

PRIDE-TERROREN: To personer døde i terroren 25. juni 2022. Nå forteller PST at flere terrorangrep mot Norge er blitt stanset de siste månedene.

NYDALEN (VG) For første gang gir PST et innblikk i sitt hemmeligste samarbeid – noe som har ført til at konkrete planer om alvorlige terrorangrep i Norge er blitt stanset.

Flere konkrete terrorangrep mot Norge er blitt stanset som en følge av kontakt med hemmelige tjenester i andre land de siste månedene, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det er ikke økt fare for terror i Norge. Snarere kommer nyheten som en følge av at PST nå velger å dele mer om hva som er normalsituasjonen for Norges sikkerhet.

Tjenestene har fulgt en streng norm om å aldri kommentere hvem de samarbeider med, eller hvordan samarbeidet foregår.

– Nå åpner vi opp om det for første gang i historien, sier Viggo Rekdal.

Rekdal leder seksjonen for internasjonale forbindelser i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I 18 år har han jobbet i PST, men dette er første gang han står frem med navn og bilde i media.

I dette intervjuet åpner PST opp om en rekke temaer for første gang:

Hvordan internasjonalt samarbeid har ført til at et betydelig antall terrorangrep er hindret i Norge og utlandet. Det er hindret konkrete angrep i Norge de siste månedene.

PST utelukker ikke kontakt med russisk etterretning til tross for at Norge og Russland står på hver sin side i krigen i Ukraina – og Russland utgjør en betydelig etterretningsrisiko for Norge.

Norge har kontakt – og utveksler informasjon – med land som bruker tortur, dødsstraff og drap.

PST deltar i et europeisk sikkerhets- og etterretningssamarbeid der tjenestene daglig sitter sammen fysisk på et hemmelig sted.

I HØYSIKKERHETSROMMET: Viggo Rekdal er leder for seksjonen for internasjonale forbindelser i PST. På møterommet seksjonen ofte benytter gjelder en rekke sikkerhetstiltak, som glassbordet som skal umuliggjøre avlytting under bordet.

Truslene Norge står overfor i dag har nesten alltid en internasjonal dimensjon, enten i motiv eller i nettverk, ifølge PST. Derfor er det avgjørende å samarbeide på tvers av landegrensene:

– Truslene kommer fra høyreekstreme, venstreekstreme eller ekstreme islamister. Det kan også involvere aktører som knyttes til spredning av masseødeleggelsesvåpen eller ulovlig etterretningsvirksomhet, sier Rekdal.

Info Slik jobber PST PST skiller på samarbeid og kontakt med andre lands sikkerhets- og etterretningstjenester. Med allierte land, i Nord-Amerika, Europa og spesielt Norden, har PST kontinuerlig samarbeid på alle fagområder. I andre tilfeller har PST mer sporadisk kontakt, som ikke nødvendigvis handler om å gi mye sensitiv informasjon, men kan være avgjørende i en krisesituasjon. – PST-sjefen har det øverste ansvaret. Men det er min avdeling som sørger for at vi har en kontaktportefølje kontaktportefølje Kontaktliste.når enten vi sitter med kritisk informasjon, som vi mener kan være med på å forhindre eller stanse alvorlige terrorangrep i deres land, eller at informasjonen som vi mener vi kan motta fra dem, kan være kritisk for å forhindre det i Norge, sier Rekdal. Vis mer

Kan avsløre kilder eller metoder

Selv om Rekdal vil gi et innblikk i samarbeidet med andre land, er han tydelig på at han ikke kan dele detaljer om konkrete saker eller gå inn på kontakt med spesifikke land.

– Hvorfor skal det være så hemmelig om PST for eksempel får et tips fra en alliert som USA eller Sverige?

– Vi må verne om all vår kontakt fordi man kan jo ha brukt metoder eller kilder som ikke skal avsløres. Det er viktig ikke å avsløre kapasitet eller hvilke områder som prioriteres eller nedprioriteres. Det vil gjøre både oss og andre tjenester mer sårbare, sier Rekdal.

– Hvorfor velger dere å åpne opp om dette nå?

– Det er økt interesse knyttet til hvordan vi jobber og hvordan vi fungerer sammen med andre aktører, også utenfor Norge. Noen kan kanskje ha fått inntrykk av at samarbeid er utfordrende for oss. Det mener jeg bestemt ikke er riktig, sier Rekdal.

Han understreker at tendensen i PST er å åpne opp mer om hvordan tjenesten jobber.

KRITIKK: Politidirektør Benedicte Bjørnland, sjef for PST, Beate Gangås og Oslos politimester Ida Melbo Øystese på overleveringen av 25. juni-rapporten. Utvalget pekte på ukultur i forholdet mellom PST og Etterretningstjenesten.

Over 100 land

– PST har et veldig utstrakt, globalt nett av kontakter med andre lands sikkerhets- og etterretningstjenester. Vi har kontakt med over 100 land, sier Rekdal.

I tillegg er PST representert på en plattform med EU-landene, og Sveits og Storbritannia.

– Der har vi en tilstedeværelse med representanter fra alle sikkerhetstjenestene, sier Rekdal.

Her møtes tjenestene fysisk i et bygg hver dag. Rekdal ønsker ikke å dele detaljer om hvor tjenestene møtes, men kan bekrefte at det er et sted i Europa.

– Men det sier litt om sikkerhetsaspektet rundt det, at vi ikke ønsker å si hvilket land det ligger i.

Utover de allierte som PST har daglig samarbeid med, har tjenesten også kontakt med mer utradisjonelle partnere.

– I prinsippet er det ingen begrensninger på hvilke andre tjenester vi kan ha kontakt med, sier Rekdal.

1 / 3 Europa har opplevd færre og mindre dødelige terrorangrep de siste årene, siden toppen i 2014–2016. Bildet viser Bataclan i Paris, hvor 90 ble drept. Ytterligere 40 mennesker ble drept i angrep andre steder i byen. 416 ble såret. Brannvesenet og politiet utenfor lokalene til Charlie Hebdo i Paris 7. januar 2015. Bevæpnede menn stormet lokalet og drepte 12 personer. Blomster utenfor Charlie Hebdos lokaler etter terrorangrepet i 2015. forrige neste fullskjerm Europa har opplevd færre og mindre dødelige terrorangrep de siste årene, siden toppen i 2014–2016. Bildet viser Bataclan i Paris, hvor 90 ble drept. Ytterligere 40 mennesker ble drept i angrep andre steder i byen. 416 ble såret.

Brå økning i kontakten

Allierte land har historisk sett delt etterretning i mange år, understreker Rekdal.

– Samtidig ser vi en betydelig økning av informasjonsflyt fra tjenestene litt utenfor den sfæren, sier han.

– Hva legger du i en «betydelig» økning?

– Det har vært en jevn økning av kontakt og informasjonsflyt begge veier. Da mener vi med land i for eksempel Asia og Afrika, sier han.

– Har det en sammenheng med krigen mot terror krigen mot terror Begrep lansert av president George W. Bush i 2001, etter terrorangrepet 11. september, som utløste flere kriger og en global kampanje for å bekjempe internasjonale terroristgruppe og terrornettverk. Kilde: SNL.de siste 22 årene?

– Man kan jo tenke seg at det ble en brå økning av kontakt og informasjonsflyt da krigen mot terror brøt ut, men at den senere flatet ut. Det er ikke riktig. Det har fortsatt å øke, sier Rekdal.

TERROR I OSLO: 25. juni ble to personer drept under Pride-markeringen i Oslo.

Avverget terror i Norge

Fra 2015 til 2017 ble flere europeiske land rammet av en rekke svært dødelige terrorangrep, som terrorangrepene i Paris, angrepet mot Charlie Hebdo og konsertangrepet i Manchester.

Men de siste årene har det skjedd betydelig færre store terrorangrep i Vesten.

– Er det mulig å fastslå at det skyldes det internasjonale samarbeidet?

– Det skal jeg være forsiktig med å slå fast, for det kan jo ingen være helt sikre på, sier Rekdal.

Likevel understreker han at det har vært en bevisst strategi for europeiske sikkerhetstjenester å sørge for at de har et godt kontaktnett med tjenester i land som er tett opp til konfliktområdene.

– De har ofte en helt unik informasjonstilgang på personer og nettverk som planlegger terrorangrep i europeiske land og i Norge, sier han.

– Er det blitt avverget konkrete terrorangrep i og mot Norge som følge av dette?

– Ja, det stemmer. Det er et betydelig antall planlagte angrep som er stanset eller forhindret. Det siste tilfellet er for noen få måneder siden, sier Rekdal og fortsetter:

– Hvis vi ikke hadde hatt dette samarbeidet kunne terroren rammet oss, og det er nylige tilfeller av det.

1 / 3 Bevæpnet politi beveger seg inn i et sikkert område i Place de La republique i Paris 15. november. Hjelpearbeidere løper etter å ha hørt skudd eller eksplosjoner. Flere flykter fra skudd. forrige neste fullskjerm Bevæpnet politi beveger seg inn i et sikkert område i Place de La republique i Paris 15. november.

Ikke økt terrorfare

Uten et internasjonalt samarbeid, ville planlagte angrep mot Norge vært vanskeligere å oppdage og stanse, ifølge Rekdal.

– Det er grunn til å tro at vi ikke hadde kommet over de menneskene eller de grupperingene om vi ikke hadde fått informasjonen utenfra, sier han.

– Hva slags angrep er blitt stanset de siste månedene?

– Vi vet jo hvordan terroren kan ramme oss. Det har vi jo sett flere tilfeller av opp gjennom årene, sier Rekdal.

– Det er jo å kjøre inn i folkemengder, bombinger, skytinger, knivangrep og ulike giftangrep?

– Ja.

Rekdal vil ikke gå i detalj på hva slags angrep PST har stanset eller bidratt til å stanse de siste månedene, hverken i Norge eller utlandet.

– Kan dere si konkret hvor mange angrep PST har bidratt til å stanse i utlandet?

– Det er et betydelig antall. Det er nærmere tosifret enn ensifret.

– Og hvor mange angrep mot Norge er blitt stanset?

– Det er også et betydelig antall. Det er de virkelig mest alvorlige tilfellene som vi med stor grad av sikkerhet kan si at ble forhindret ved at vi fikk informasjon og kunne gjøre noe med det.

UTENLANDSSAMARBEID: Leder Viggo Rekdal for seksjonen for internasjonale forbindelser i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Ifølge Rekdal dreier det seg om helt konkrete planer for angrep i Norge.

– Og hva er et betydelig antall?

– Det er flere de siste månedene. Men i et lengre perspektiv er det et betydelig antall. Vi snakker også her om et tosifret antall hendelser.

Samtidig påpeker Rekdal at dette er en normalsituasjonen for PST.

– På spørsmålet om nordmenn bør være mer redde, er svaret at økt internasjonalt samarbeid for PST ikke betyr at terrorfaren har økt. Snarere tvert imot.

Han understreker at det ikke er noen grunn til å være mer bekymret for terror fordi man får vite om de avvergede angrepene.

– Det er det samme som tidligere perioder. Vi forteller bare om en normalsituasjon som ikke er kjent for offentligheten, sier Rekdal.

Kontakt med russisk etterretning

– Har PST kontakt med Russland?

– I utgangspunktet er det ingenting som begrenser oss fra å ha kontakt med russiske etterretningstjenester hvis hensikten er å avverge alvorlige terrorhendelser i Norge, sier Rekdal.

FSB: Hovedkontorene til Russlands innenriksetterretningstjeneste FSB.

Han viser til at det er konkrete saker i Norge med koblinger til både høyreekstreme og ekstreme islamistiske terrorister.

– Sånn sett er Russland et relevant land i dette kontaktnettverket, sier han.

– Norge og Russland står på hver sin side av krigen i Ukraina. Vanskeliggjør det kontakten?

– Du kan si det om det konkrete landet du nevner, men også mange andre stater. Dette peker vi også på i trusselvurderingene våre, det er land som utgjør en betydelig etterretningstrussel, sier Rekdal.

PST har tidligere skrevet at de vurderer etterretningstrusselen fra Russland høyere nå enn før krigen i Ukraina.

I oktober i fjor ble den russiske illegalisten Mikhail Mikusjin pågrepet i Tromsø, der han var under falsk identitet som den brasilianske gjesteforskeren José Assis Giammaria.

– Et paradoks

– Det er land som vi den ene dagen advarer om på en pressekonferanse, og så ringer de oss neste dag, sier Rekdal.

– Det er jo et paradoks?

– Jeg ser paradokset ditt, men det ville jo også vært et paradoks hvis vi ikke kunne gjøre det, sier Rekdal og fortsetter:

– Det kan like fullt være at det er etterretningstjenestene i de landene vi advarer mot som sitter med informasjon som er helt avgjørende for at vi får gjort jobben vår her hjemme i Norge for å forhindre terror.

– Er din opplevelse at kontakten med Kina og Russland har kunnet fortsette som før, til tross for det geopolitiske skiftet?

– Jeg vil ikke bekrefte konkrete land vi har kontakt med, men det er ikke noe som er til hinder for at vi kan ha denne kontakten med de landene du nevner. Selv i den tiden vi er i nå.

Det kan dempe konflikter at de hemmelige tjenestene har kontakt til tross for at landene står langt fra hverandre politisk, ifølge Rekdal.

– Tror du offentligheten vil ha forståelse for at PST har kontakt med russisk etterretning?

– Jeg ser at dette kan det være ulike oppfatninger om, men det viktigste er at vi får gjort jobben vår. Vi holder oss selvfølgelig innenfor norsk lov og regelverk. Men at folk kan ha ulike syn på det har jeg stor forståelse for, sier Rekdal.

PARADE: Et Z-symbol under militærparaden på Seiersdagen i Russland i år.

Ingen land utelukket

– PST har kontakt med sikkerhets- og etterretningstjenester i flere enn 100 land. Men det finnes vel knapt 100 demokratier i verden?

– Det er korrekt.

– Hva slags land har vi kontakt med?

– Vi har kontakt med tjenester i land nær konfliktområder. Det kan være Midtøsten, Asia eller Afrika, sier Rekdal og fortsetter:

– Det er land som vi vet har et annet syn på menneskerettigheter enn det vi har.

Rekdal forteller at det gjør det krevende å ha kontakt med disse landene.

– Men vi vet også at de ofte har informasjon som vi trenger. Og det er det som er utfordrende. Det er her mine eksperter kommer inn. Det å stå i og ta disse vurderingene til enhver tid: Hva kan de gi oss?

– Betyr det at PST har kontakt med land som bruker tortur?

– Ja, det stemmer.

– Og dødsstraff eller drap?

– Det kan man jo bare tenke seg selv, når jeg nevner de tre regionene, sier Rekdal.

Han understreker at det er veldig lite naivitet mot land som PST vet ikke forholder seg til menneskerettighetskonvensjonen.

– Der er det forholdsmessigheten mellom hva som er konsekvensene ved å dele for dem det eventuelt gjelder, i et menneskerettighetsperspektiv, mot konsekvensene ved å ikke dele og de følgene det eventuelt kan få, for eksempel ved at terrorangrep blir gjennomført og personer blir drept, sier Rekdal.

Det er et strengt regime for informasjonsdeling i PST, ifølge Rekdal. Justisdepartementet må godkjenne alle samarbeids- og kontaktrelasjoner PST har i verden.

– Har dere fått «nei» til å opprette relasjoner?

– Vår dialog med departementet er veldig god på dette området. Og vi har jo ikke kontakt med tjenester i verden uten at det foreligger en veldig konkret grunn for det, sier Rekdal.

En IS-kriger i et syrisk fengsel, fotografert i 2021. Det har foregått systematisk tortur og skjedd flere tusen drap i syriske fengsler, ifølge flere internasjonale rapporter.

Kan bli svartelistet

PST setter forutsetninger når de deler informasjon.

– Det betyr at den ikke kan brukes til tortur eller brudd på menneskerettighetene. Informasjon fra oss kan kun benyttes til etterretningsformål og ikke i straffesaker. All bruk må godkjennes av oss, sier Rekdal.

– Hvilke garantier har dere for at det ikke skjer?

– De garantiene er at den aktuelle aktøren risikerer å bli svartelistet av oss og våre allierte tjenester. De stiller seg selv i et forferdelig dårlig lys og får vanskeligere arbeidsforhold både internasjonalt og i sitt eget land, sier Rekdal.

– Har vi brutt kontakt med land fordi de ikke spiller etter reglene?

– Ja.

Rekdal understreker at det ikke var fordi norsk informasjon ble misbrukt.

– Vi har ingen eksempel på at informasjonen vår har blitt brukt på annen måte enn den skal brukes til, sier han.

Ifølge Rekdal er verdien av å ha kontakt med vestlige tjenester stor for de mer udemokratiske landene.

– Ofte må vi gi svært lite for å få det vi ønsker tilbake, sier Viggo Rekdal.

