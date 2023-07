LITEN JENTE, STOR FISK: Denne kveiten på 72 kilo bet på Ibens line. Det ble litt av en opplevelse for familien.

Storfangst for Iben (9): − Den var tung!

Ikke alle niåringer kan si at de har fisket en 72-kilos kveite. Men Iben fikk napp.

Kortversjonen Ni år gamle Iben fikk en 72-kilo kveite på fisketur med familien sin på Uløya i Nord-Troms.

Fisken var så stor at det tok hele dagen å få den opp i båten – og så stor at de trengte hjelp fra en bil for å dra den i land.

Kveiten er en dypvannsfisk som lever på dyp mellom 300 og 2000 meter, og som kan veie over 300 kilo. Vis mer

Det ble litt en opplevelse for Iben (9) og hennes to brødre, da en skikkelig storfisk beit på linen.

Iben, Henrik og Haakon har med pappa John Jakobsen vært på ferie i to uker hos familien i Uløya i Lyngenfjorden i Nord-Troms.

De hadde tidligere satt ut liner like ved Storvika, på nordsiden av Uløya. Da de skulle ta opp linen til Iben, var ikke det fullt så lett.

En stor kveite hadde nemlig bitt på kroken.

– Den var veldig tung, forteller Iben.

Fikk «monsterkveite»: – Å fy faen, den er stor

FISKELYKKE: Iben (i midten), sammen med brødrene Haakon (12) og Henrik (13) på tur ut for å ta opp linen.

– Måtte bruke bilen

Alle mann måtte på dekk for å få opp storfisken:

– Det var tre stykker i båten som var rimelige ivrige da, forteller pappaen John Jakobsen og fortsetter:

– Jeg skal innrømme at jeg og farfar var også rimelig ivrige.

Å få landet kveiten ble en krevende jobb. Selv med flere kroker i kveiten og spenntak i ripa klarte de ikke få den opp i båten.

– Det var armer og bein. Vi var to mann som måtte dra den om bord. Vi måtte bruke bilen for å taue den av båten, for det klarte vi ikke selv. Det var et dagsprosjekt, den fisken der altså, forteller faren om familiens fiskeeventyr.

STØRST I FLOKKEN: I sommer har de tre søsknene vært på ferie hos bestefar og bestemor på Uløya. Kveiten som nå har flyttet inn, er lengst.

Storfisk

Kveiten er en dypvannsfisk som lever på 300–2000 meters dyp.

De største blir godt over 300 kilo, ifølge Havforskningsinstituttet.

Det finnes ingen offisielle tall på hvor store kveiter som fanges i Norge. Men det finnes eksempler:

I mai skrev VG om 21 år gamle Emil som fikk «et skikkelig monster» på kroken. Emil (185 cm høy, 82 kilo) fikk halt i land kveiten (198 cm lang, 109 kilo).

I 2019 omtalte NRK en lykkelig mann som hadde fått en kveite på 124 kilo på stang utenfor Sørøya i Finnmark.

I 2007 ble det fanget en kveite på vanvittige 314,5 kilo – men den ble tatt i garn utenfor Sørøya i Vest-Finnmark.

Verdensrekorden for kveite tatt på stang ble trolig satt av en tysker i 2011, da han fikk en kveite på 245 kilo utenfor Senja.

I 2018 fikk to fiskere en kveite på 311 kilo nord for Vardø. Den ble tatt med fiskenot, et slags nett.

Det har altså blitt fisket og fanget større kveite i Norge. Men sjelden av en så liten jente.