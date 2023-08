Statkraft-sjefen varsler storsatsing

Statkraft-sjefen sier de skal

ARENDAL (VG) Temperaturen på kloden stiger og stiger. Men Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen er sikker på at den grønne teknologiske revolusjonen vil redde verden. Men kanskje ikke før i 2050.

Vi setter oss ned med ham i Arendal. Klimaintervju:

Klima er et sentralt tema under Arendalsuka, først og fremst fordi det går altfor klimakutt-sakte – både i verden og i Norge.

Han begynner med å fortelle at de har regnet på alt regnet som traff Sverige og Norge på brutalt vis i forrige uke, da ekstremværet Hans herjet.

– Det kom litt over 11 terawattimer (TWh) nedbør på tre dager i Norge og Sverige til sammen. Total årlig vannkraftproduksjon i Norge og Sverige er vel 200 TWh. Det betyr at fem prosent av årsnedbøren kom på tre dager, sier han knusktørt.

Han sier det dessverre bare er begynnelsen.

– Våte områder blir våtere, tørre blir tørrere. Norge er i den sammenhengen våt. Det er allerede tre til fire ganger hyppigere naturkatastrofer i USA i dag, enn da man begynte med værmålinger.

Men selv om kloden sier ifra, er Statkraft-sjefen klimaoptimist.

– Jeg er veldig optimistisk, fordi jeg ser at ny teknologi vil gjør at vi vil klare å skifte ut forurensende fossil brensel med energi fra vind, sol og vann.

– Temperaturene på kloden stiger og den sier klart ifra, med flom og tørke. Kan kloden reversere utviklingen hvis vi først når klimamålene i 2050, eller vil det da være for sent?

– Det beste vi kan håpe på er at klimaendringene vi nå ser, øker, men ikke i en grad som ødelegger hele planeten. Vi kan ikke håpe på at det blir som for 20–30 år siden, med kalde vintre og mindre skogbranner og mindre flommer, men at de kulminerer på et nivå som er håndterbart.

UTVIKLING: Rynning-Tønnesen bruker seilskipstiden som eksempel på at verden går fremover teknologisk og at dem som ikke henger med, blir akterutseilt.

– Når det gjelder temperaturene er det beste vi kan håpe på at det er mulig å flate ut temperaturøkningene med 1,5 grad i 2050. I 2100 kan det gå ned.

Deres estimat er at energiforbruket i verden vil ligge flatt i årene fremover, til tross for en økende befolkning.

– Det skyldes i hovedsak overgangen til el.

Han sier at revolusjonen allerede er i gang.

– Sol og vind på land er den billigste nye energien som kan bygges, billigere enn ny gasskraft, ny kullkraft og ny kjernekraft.

Han sier bil er et godt eksempel.

– Råvarekostnadene for en liter bensin er åtte kroner, resten er avgifter, mens sammenlignbar energikostnad for en elbil er 50 øre. Det betyr at elbil er 5,5 ganger så energieffektiv.

Foreløpig er det bare i Norge og noen andre land, hvor elbilen dominerer nybilsalget.

Med Statkraft-sjefen sier resten av verden vil følge etter.

– Elbilen vil komme til å dominere i hele verden som transportmiddel, rett og slett fordi den er så mye billigere. Det vil ikke bare gjelde biler, men også elvarebiler, elbusser, elmopeder og så videre.

KLIMA-AMBISIØS: Han har store vekstplaner og skal levere en vindpark hver 9. dag de neste årene – eller solpark eller vannkraftverk.

Hans Statkraft er i dag verdt 312 milliarder kroner og ville vært nest størst i på Oslo Børs, sammen med DNB, hvis de hadde vært børsnotert.

Statkraft er i dag Europas største operatør av fornybar kraft.

– Den posisjonen har vi tenkt å beholde. Vi har planer om å doble oss hvert femte år.

I dag bygger de ut vann-, sol- og vindkraft for 1000 megawatt i året, tilsvarende strøm i ett år for 100000 husstander.

– Det skal vi øke til over 2500 megawatt om to år. Det betyr at vi i 2025 skal ferdigstille et nytt kraftverk hver 9. dag. Med kraftverk mener jeg ikke en vindturbin, men en hel vindpark eller en hel solpark eller ett vannkraftverk.

– Påtrengende behov

Han sier det i hovedsak vil dreie seg om landbasert vindparker og solparker og at de har en investeringstakt på 20 milliarder i året, hvor seks-milliarder vil være i Norge.

– Med så mye landbasert vind dere satser på må mange kommuner si ja til vindturbiner. Det kan bli vanskelig; dere kan ikke tvinge dem?

– Nei, det vil vi ikke. Men kjernen i hele utfordringen er at Verden og Norge har et stadig mer påtrengende behov for å kutte dramatisk på i klimautslippene. Da må folk flest få en positiv holdning til at vi må legge om. Vi kan ikke fortsette å brenne like mye olje og gass og kull som før.

REIN KRAFT: Fosen har ikke skremt ham fra å bygge vindkraft i reinområder. Men han skjønner at dialog og samarbeid er nødvendig.

Han sier utfordringen er å få folk til å forstå at det må legges om til mer fornybar energi, og at det da må det bygges vindkraft noen steder i dette landet.

– Grunneierne i Norge får betydelig inntekt, som leieinntekt for bruken av deres grunn, en evig inntekt. Det gir en stor ekstrainntekt til norske gårdsbruk og andre grunneiere. Og kommunene vil få en større inntekt i det nye vindkraftsystemet.

De har smelt sammen med reineierne på Fosen, som har fått beklagelse over at de har blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd.

– Hva med vindpark-områder i reindrifts-områder?

– Der må avsettes midler til å støtte reindriften på andre måter og andre tiltak som gjør at reindriften kan fortsette. Vi skal få til en god dialog og samarbeid med de kommunene og grunneierne som er åpne for å vurdere vindkraft.

Han har dette budskapet til landets politikere.

– De må snakke positivt om behovet for å skape mer ren energi. Så må andelen som grunneiere og kommuner får, være såpass gode og bedre enn de har vært, slik at kommuner faktisk gjør en ny vurdering av vindkraft.

Mange mener at de norske klimamålene – 55 prosent kutt i klimautslippene i 2030, sammenlignet med i 1990, er urealistiske, fordi vi hittil bare har klart å kutte med 4,7 prosent (2022-tall).

– To hovedgrep

Selv om han er optimist når det gjelder å nå klimamålene i 2050, er Statkraft-sjefen er forsiktig med å være optimistisk på så kort tid.

– Det er teknologisk og investeringsmessig mulig. Det står på er konsesjonsbehandlingene. Hvis alle er enig i at vi skal ha en positiv holdning, så kan det gå.

– Rent praktisk; hvordan få til raskere konsesjonsbehandling?

– Det er to hovedgrep som må tas når det gjelder vindkraft: Kommunen har beslutningsmyndighet etter plan og bygningsloven. I tillegg til at den gamle konsesjonsbehandlingen etter energiloven skal foregå parallelt. Grep en er å samordne dem til ett utredningsprogram.

– Det andre er å gjøre flere ting parallelt. Det blir ikke bedre konsesjonsbehandling av å bruke mange år. EU speeder opp veldig, så det er mulig.

– Hvor mange av investeringene deres skal foretas i Norge?

– Norge vil være vårt største investeringsland.

NORD: Statkraft-sjefen sier det er stort havvindpotensial i Nord-Norge.

De store vannkraftutbyggingenes tid er over, men han sier de skal investere tre milliarder kroner fremover.

– Innen 2030 har vi som plan å starte oppgradering av fem store norske vannkraftverk. Vi kan bruke det samme vannmagasinet og utløpet nederst, men vi kan ha tre tunneler ned til turbin i stedet for to. Det gjør at vi kan produsere mer strøm på kortere tid.

Skal til havs

Vindplanene ser slik ut:

– Vi ser på flere store vindparker på land i Norge. Så vil vi også satse på bunnmontert og flytende vind i Norge. På lang sikt er det et potensial. Det største potensialet vil være offshore vind, men da er vi etter 2030.

Han sier at offshore havvind er fremtiden og at det kan komme Finnmark og Nord-Norge til del.

– Flytende havvind koster omtrent det samme uansett hvor turbinene står. Det er mye vind i nord så det er aktuelt utover på 2030-tallet.

