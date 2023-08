OBOS-prisene opp 1,5 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger steg med 1,5 prosent fra juni til juli i Oslo. På landsbasis gikk prisene opp med 0,2 prosent.

Det betyr at prisene har steget hver måned i år, med unntak av mai da prisene falt 1,2 prosent i Oslo. Gjennomsnittprisen på OBOS-boliger i Oslo har igjen passert 80 000 kroner per kvadratmeter.

– Prisoppgangen i Oslo er større enn snittet for juli det siste tiåret. Samtidig må tallene tolkes med ekstra varsomhet fordi det er få omsetninger. Noe av grunnen til at prisene stiger så mye i Oslo, er at det ble solgt en mye større andel ett- og toromsleiligheter enn i juni. Kvadratmeterprisen på de små leilighetene er høyere enn for de store, noe som trekker gjennomsnittprisen opp. Boligtilbudet har heller ikke økt så mye i Oslo som ellers i landet. Dette bidrar til at prisene øker mer i Oslo, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.







I snitt har prisene i Oslo steget med 1,4 prosent i juli de ti siste årene.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo steget med 0,4 prosent.

På landsbasis har prisene falt 0,1 prosent de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 80 329 kroner i Oslo i juli, og 68 685 kroner på landsbasis.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

God aktivitet

Det ble omsatt flere OBOS-boliger i Oslo i juli i år enn i juli 2022.

Monsvold mener dette sammen med tall for bruk av forkjøpsretten og omsetningstiden tyder på at markedet fungerer bra, selv om det har roet seg noe. Andelen som brukte forkjøpsretten i juli i år var på 23,2 prosent, ned fra 28,3 prosent i juni.

Venter svakere prisutvikling

Vanlig sesongmønster er at prisene stiger i august, for så å falle noe utover høsten.

– Med nye renteøkninger i sikte både i august og september, kombinert med generelt høye levekostnader, vil vi sannsynligvis få en svakere prisutvikling enn normalt i høst. Sannsynligheten for at styringsrenten ender på 4,25 prosent innen september har økt. Det betyr boliglånsrenter på nærmere 6 prosent for en del låntakere, sier Monsvold.

Hun regner med at dette vil føre til at færre får lån utover høsten.

– Det kan bidra til en noe større prisnedgang enn vanlig. Men et godt arbeidsmarked, høy lønnsvekst, lav boligbygging, tilflytting til byene og et stramt marked for utleieboliger, vil kunne redusere prisfallet, tror Monsvold.

