WIEN 20. AUGUST 1983: Arne Treholt (t.v.) møter russerne Gennadij Titov og Aleksandr Lopatin. Dette ble lagt fram som et viktig bevis i rettssaken.

Dette er Treholt-saken: Dømt til 20 år for spionasje

Arne Treholt ble i 1985 dømt til fengsel i 20 år for å ha spionert for det daværende Sovjetunionen og Irak.

Det er Norgeshistoriens mest omtalte spionsak.

Arne Treholt ble født 13. desember 1946 på Brandbu i det daværende Oppland og var sønnen til den tidligere landbruksministeren Thorstein Treholt (Ap).

I ungdomsårene flyttet han til Oslo for å studere, deriblant sosialøkonomi, politisk historie og statsvitenskap ved Universitetet. Han jobbet også som journalist i det daværende Arbeiderbladet, nå Dagsavisen. Siden begynte hans diplomatiske karriere. Så ble hans statssekretær for havrettsminister Jens Evensen i Ap-regjeringen.

RETTSSAKEN: Arne Treholt og assisterende aktor Tor-Aksel Busch (t.h.) fotografert i retten 2. mars 1985.

Arne Treholt ble arrestert på Oslos daværende hovedflyplass, Fornebu, den 20. januar 1984. Han var da på vei til Wien for å møte offiserer fra den sovjetiske etterretningsorganisasjonen KGB, blant annet den utviste KGB-agenten Gennadij Titov. Treholt var den gang byråsjef i presse- og kulturavdelingen og fungerende pressetalsmann i UD:

«Byråsjef Arne Treholt? Dette er politiinspektør Ørnulf Tofte i Overvåkningspolitiet. De er pågrepet for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Vennligst kom med oss.».

I det første politiavhøret erkjente Treholt at han hadde gitt sovjetiske representanter graderte dokumenter i bytte mot penger. Han forklarte at årsaken var at han hadde havnet i en slags orgie på en privatfest og at det ble tatt komprimerende bilder som russerne brukte som pressmiddel.

Senere gikk han bort fra dette og har siden konsekvent benektet å ha gitt fra seg informasjon som kunne skade Norges sikkerhet. Treholt mente at kontakten med russerne var en del av hans arbeid som diplomat i utenriksdepartementet.

Den 20. juni 1985 ble han i Eidsivating lagmannsrett dømt til 20 års fengsel og inndragning av 1,1 million kroner.

FREMTREDENDE: Som hjelper for daværende havrettsminister Jens Evensen (t.v.) er Treholt her på vei til Moskva midt på 1970-tallet i forbindelse med forhandlinger om delelinjen i Barentshavet.

Retten fastslo at han hadde hatt en rekke hemmelige møter med KGB-folk – som til dels var utvist fra Norge for spionasje, at han hadde avslørt graderte politiske og militære opplysninger til KGB og at han hadde mottatt store pengebeløp fra etterretningstjenestene til Sovjet og Irak.

Treholt anket dommen fra lagmannsretten til Høyesterett, men han trakk anken under forhandlingene i Høyesterett i 1986, og lagmannsretten ble dermed endelig.

Han ble benådet i 1992 av den daværende Brundtland-regjeringen. Han hadde da sonet åtte år og fem måneder av dommen.

Fire ganger begjærte Treholt saken gjenopptatt, men han fikk avslag alle gangene.

Under rettssaken i 1985 ble blant annet det såkalte «pengebeviset» lagt fram. Treholt og hans forsvarere har hele tiden kritisert dette beviset. Det viser fotografier at Treholts Samsonite stresskoffert med amerikanske dollarsedler i.

Det kom også frem at Treholt hadde opprettet en hemmelig konto i Sveits. I 1984, da Treholt ble pågrepet, sto det 52.000 dollar på denne kontoen, et relativt høyt beløp etter datidens verdi. Lagmannsretten mente at pengene var Treholts motiv.

Treholt-saken foregikk under den kalde krigen mellom Sovjetunionen og Warszawapakten på den ene siden og USA og NATO på den andre siden.

Blant de mange omdiskuterte temaene rundt Treholt var at han fikk plass på Forsvarets høgskole. Gjennom plassen der fikk han tilgang til hemmelige dokumenter som gjorde at han kunne bli tiltalt på grunnlag av spionparagrafen. Mange mente at regjeringen Willoch ikke burde ha latt Treholt få tilgang til de militære hemmelighetene som det ga.

PRESSEMELDING: Den første pressemelding fra Overvåkningspolitiet om Treholt-saken kom 21. januar 1984.

Politiets overvåkningstjeneste hadde i 1979 registrert kontakten mellom Arne Treholt og KGB. De hemmelige tjenestene valgte å engasjere amerikanske FBI, og Treholt flyttet til New York for å jobbe som ambassaderåd ved den norske FN-delegasjonen. FBI-agenter flyttet inn i naboleiligheten til Arne Treholt og holdt ham under overvåkning.

Politiet gjennomførte hemmelige ransakinger av Treholts leiligheter både i New York og senere i Oslo.

I bøkene «Alene »og «Gråsoner» har Treholt skrevet om saken og bedyret sin uskyld.

Kilder: VG, NTB, NRK, Wikipedia.