OPPSTANDELSE: Reaksjonene var ikke få da Soletti-stenger ble utsolgt i flere butikker. Det er produsenten i Østerrike som sliter.

Soletti-krise avverget: − Et stort lass på vei ut til folket

20. februar 2023 gikk Norge tom for østerrikske saltstenger. Så dukket det opp 4000 kartonger på lageret.

– Jeg fikk et bilde av lagersjefen på at det har kommet et stort lass som er på vei ut til folket. Nå har vi fått inn ganske mye.

Det sier kommunikasjonssjef Cathrine Moksnes i Maarud til VG omtrent minutter etter at kartongene er på plass tirsdag ettermiddag:

PÅ PLASS: Maarud leverer de østerrikskproduserte saltstengene Soletti i Norge. En engasjert lagersjef sendte bilde av de 4000 kartongene sporenstreks til HQ.

For det blir breaking news når Norge går tom for Soletti-saltstenger.

Butikkenes egne stenger sto ensomme igjen i hyllene. Inflasjon eller ei: Folket vil ha originalen.

Dramaet startet da en lokalavisjournalist oppdaget tomme hyller. Det førte til at Maarud, som produserer de østerrikskproduserte saltstengene, rykket ut for å forklare. Det dreide seg om leveringsutfordringer over tid på fabrikken.

VGs kommentator ble anbefalt bakt Gullfisk i stedet. Hun sammenlignet rådet med Marie Antoinettes famøse uttalelse om å la dem spise kake.

Maarud fikk inn det nye lasset et snaut døgn etter at de forklarte problemene.

– Er dette et reklamestunt fra deres side?

– Ikke i det hele tatt. Vi visste ikke om dette i går, sier Moksnes i Maarud.

Færre stenger

Som om ikke tomme hyller er nok, er pakningene også krympet i størrelse: Fra 250 til 230 gram.

Maarud forklarer at dette blant annet dreier seg om å pakke posene mer effektivt i transporten og at det dermed er klimatiltak.

– Dette skjedde for kort tid siden. Det er Østerrike som gjorde endringer i forpakninger, og da tilpasser vi oss det.

– Er det samme pris på den?

– Det varierer nok litt fra butikk til butikk.

Men før du løper ut i butikken etter nye stenger: Maarud kan ikke garantere at alle butikker får det inn med en gang.

Det er for mange butikker og for få stenger.

– Vi prøver å fordele.