MØTER MOTBØR: Hadia Tajik ønsker igjen å bli nestleder i Arbeiderpartiet, hvis landsmøtet i Ap ønsker det. Årsmøtet avholdes 4.-6. mai.

Åpen strid i Rogaland om Tajik-comeback

Haugesunds Ap-ordfører Arne-Christian Mohn går nå ut og sier det er for tidlig med retur til sentrale verv i Ap for Hadia Tajik (39). Han sier han synes Tonje Brenna er en god kandidat som nestleder.

Det er åpen strid i Rogaland Ap etter at fylkesstyret først innstilte Hadia Tajik som nestleder i Arbeiderpartiet – og så fulgte opp med å innstille Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (36) og Egersund-ordfører Odd Stangeland (49) som fylkeslagets kandidater til sentralstyret i Ap.

Jarle Nilsen sitter i styret i Rogaland Ap og svarer på vegne av styret, ettersom fylkesleder Frode Fjeldsbø sitter i valgkomiteen til Ap sentralt:

Nilsen sier at hvis prosessen frem til og valgene på Ap-landsmøtet i mai, ender opp med at Tajik ikke når opp som nestleder, så trumfer hun Nordtun og Stangeland som fylkets kandidater til sentralstyret i Ap.

ROSER TAJIK: Jarle Nilsen sier at Hadia Tajik er den beste Rogaland Ap kan spille inn til valgkomiteen til Ap.

– Hadia er vår eneste kandidat som nestleder og 1.-kandidat til sentralstyret. Hun er vår dyktigste politiker og et stort talent; til tross for sin relativt unge alder er hun den med lengst erfaring i Rogaland Ap, sier Nilsen, som til daglig er ordfører på Karmøy.

Men det er omstridt.

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn går langt i å signalisere at det ikke er så bred støtte i lokallagene i Rogaland Ap rundt Tajiks kandidatur, som ledere i fylkesstyret gir inntrykk av.

– Brenna god kandidat

Mohn sier til VG at også han mener at Tajik er en god kandidat, men at «han tror det er for tidlig med Tajiks retur», etter at hun måtte gå av som nestleder og statsråd i fjor vinter, etter pendlerboligsaken.

– Slik jeg oppfattet mine kollegaer her i nord i Rogaland, så mener vi Kari Nessa Nordtun og Tom Kalsås (37) er to gode kandidater til sentralstyret i Ap. Det er viktig at det er to kandidater som er mye i fylket og som kjenner fylket både i nord og sør.

Kalsås er for tiden statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Haugesund-ordføreren taler varmt for Tonje Brenna som nestleder i Ap.

– Jeg synes hun er en god kandidat.

ADRESSE-ARGUMENT: Haugersund-ordfører Arne-Christian Mohn mener de som skal representere Rogaland Ap bør bo i Rogaland.

Han vektlegger at lokal forankring er viktig.

– Jeg mener det er viktig at den som sitter i sentralstyret fra Rogaland, skal bo i Rogaland, sier han med henvisning til at Tajik, som representerer Rogaland Ap på Stortinget, er bosatt i Oslo.

Brenna er kunnskapsminister og er lansert av AUF som deres nestleder-kandidat inn i partiledelsen. Også Agder Ap sluttet seg mandag til støtten til Brenna.

Opp på årsmøtet?

Ap har i dag bare en nestleder, men det er forventet at partiet igjen skal gå tilbake til to nestledere, slik det var da Hadia Tajik og Trond Giske var nestledere.

Mohn sier saken kan komme opp på årsmøtet i Rogaland Ap i mars.

– Du skal ikke se bort fra at jeg der kan komme til å si at jeg mener styret burde forhørt seg med representantskapet representantskapetRepresentantskapet består av representanter for lokallagene, AUF, samt fylkesstyret og fylkestingsgruppen. i Rogaland Ap før de besluttet at vi skulle stille med nestlederkandidat og fremme kandidatene til sentralstyret i Ap.

Hadia Tajik har fått tilsendt hovedinnholdet i denne saken, men har foreløpig ikke rukket å melde tilbake om hun ønsker å gi en kommentar.

Aftenposten skriver at Akershus Ap i kveld trolig vil gå inn for sin egen Tonje Brenna som nestleder.