HJEMME: Takako Ellefsen har nylig flyttet fra Hafrsfjord til ny leilighet på Tasta i Stavanger - sammen med datteren Klara. Det er dette som er hjemme for henne nå.

Takako Ellefsen (83) fikk sjokkbeskjed: Må ut av Norge innen 28. desember

83 år gamle Takako Ellefsen så frem til en fredelig førjul og jul hjemme i Stavanger. Helt til hun nylig fikk beskjed fra utlendingsnemnda om å forlate landet. - Jeg er fryktelig skuffet, sier Ellefsen.

83 år gamle Takako Ellefsen har bodd i Norge i flere år og følt tilknytning til landet hele sitt voksne liv.

Hun er enke etter at hennes norske ektemann Karsten Johan døde i 2009, 77 år gammel, og ble gravlagt ved Revheim kirke i Hafrsfjord.

På grunn av ektemannens yrkesliv til sjøs og i Det Norske Veritas - ble det flere utenlandsopphold for paret. Men det var aldri tvil hos henne om at Norge var kvinnens hjemland selv om hun formelt er japansk statsborger.

– Det er her i Norge jeg har mest tilknytning. Det er her jeg vil være de årene jeg har igjen. Nå vil jeg for all del ikke ha politiet på døren for å kaste meg ut i romjula. Da reiser jeg heller ut av landet tidligere - hvis ikke dette løser seg, sier Takako Ellefsen til VG søndag.

Takako forteller at hun også har barnebarn i Norge, noe som gjør hennes bånd til landet enda sterkere.

VIL UNNGÅ TVANG: Takako Ellefsen vil aller helst bli værende i Stavanger og Norge. Men fører ikke arbeidet med å få opphold frem, så vil hun forlate landet noen dager før fristen fremfor å bli skysset ut.

Hun bor sammen med sin datter Klara Ellefsen på Tasta i Stavanger. Datteren er like rystet som moren over det utvetydige vedtaket fra Utlendingsnemnda, som VG har sett.

Der står det svart på hvitt at 83-åringen må forlate Norge innen 28. desember 2022, og at hun ikke kan klage på vedtaket.

Helt tilbake i 1965 - for 57 år siden kom Takako Ellefsen til Norge for første gang sammen med sin daværende kjæreste, Karsten Johan Ellefsen. De to giftet seg i Japan året før, hvoretter datteren Klara kom til verden i 1966.

Ektemann jobbet utenlands

Takakos ektemann og Klaras far seilte i utenriksfart helt fra 1950-tallet, mye i Asia, og den lille familien bosatte seg midlertidig noen år i Japan for å komme nærmere ektemannen og småbarnsfaren.

Etter noen år startet Karsten Johan Ellefsen i jobb for Det norske Veritas - med base i Japan. Senere flyttet han med familien hjem til Norge, hvor han ble rådgiver i shippingbransjen.

Etter at Takako Ellefsen ble enke i 2009, levde hun noen år i Stavanger - før hun for cirka åtte år siden flyttet med datteren Klara - først til Japan, deretter til Spania i fem år.

Der fikk Takako Ellefsen lovlig opphold av spanske myndigheter.

Hennes advokat, Maren Skåden, reagerer på at norske myndigheter ikke kan gi henne lovlig opphold i det som Ellefsen oppfatter som hennes egentlige hjemland, nemlig Norge.

– I dette tilfellet er det snakk om at Takako Ellefsen har levd fem år i EU-landet Spania og fått lov til å være der av spanske myndigheter. Da hun så kom til Norge, skal det i utgangspunktet være likebehandling av EU/EØS-borgere her, sier Skåden til VG.

En del av saken dreier seg også om at Ellefsens japanske sykeforsikring ble vurdert som god nok i Spania, men er ikke funnet heldekkende og god nok av norske myndigheter.

Ellefsens advokat skal tirsdag sammen med familien vurdere hva de gjør videre. De kan gå til retten og be om omgjøring, såkalt midlertidig forføyning - eller forsøke å få til en utsatt iverksettelse.

VEDTAKET: Et lite utdrag av beslutningen fra Utlendingsnemnda i Takako Ellefsens sak.

Bruker ikke «sterke menneskelige hensyn»

Utlendingsnemnda (UNE) ved nemndleder Johan Berg skriver blant annet i begrunnelsen for vedtaket om utsendelse at UNE mener at klageren ikke har en særlig tilknytning til Norge som tilsier at hun får tillatelse til opphold i henhold til utlendingsloven.

Det bemerkes også at UNE har sett hen til Ellefsens oppholdstillatelse i Norge fra 2009 til 2013 og i to år på 1960-tallet, men at dette ikke er tilstrekkelig til å gi henne oppholdstillatelse.

At Takakos datter, Klara, er norsk statsborger, er heller ikke tilstrekkelig til at oppholdstillatelse kan gis, ifølge UNE, som også viser til at hennes tre andre barn bor i Japan og Storbritannia.

UNE finner det heller ikke sannsynliggjort i sin begrunnelse at datteren Klara er Takakos forsørgerperson.

Utlendingsnemnda har også vurdert om «sterke menneskelige hensyn» eller «særlig tilknytning til Norge» kan brukes for å stoppe utsendelse av Takako Ellefsen fra Norge til Japan.

«UNE har vurdert opplysningene om at klageren har en særlig tilknytning til Norge på grunn av familie og tidligere botid, men har etter en helhetlig vurdering kommet til at oppholdstillatelse ikke gis i denne saken.»

UNE har heller ikke opplysninger om innreiserestriksjoner i Japan som forhindrer at Klara Ellefsen kan reise sammen med sin mor ut av Norge til Japan.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda viser til vedtaket, og gir ikke ytterligere kommentarer til det søndag ettermiddag.

– Norge er mitt hjemland

Takako Ellefsens datter og forsørger, Klara Ellefsen, er i likhet med moren fortvilet over situasjonen.

– Min mor er ved god helse tross sine 83 år, men hun har vært en del engstelig etter at pappa døde. Denne angsten blir ikke mindre når hun har dette vedtaket om utkastelse hengende over seg, sier Klara Ellefsen.

– Norge er mitt hjemland. Jeg vil bare være her, sier moren Takako til VG.

Hun er klar over at hun har mindre botid enn mange andre i Norge - på grunn av at hun bodde i flere år utenlands sammen med familien og ektemannen. Han jobbet for Det norske Veritas - et norsk konsern som er representert over store deler av verden.

Datteren Klara håper i det minste på at utkastelsen av moren kan vente til noe ut på nyåret, slik at samlingen av familien på Tasta i Stavanger kan foregå som planlagt i julen og romjulen.

– Vårt primære ønske er at mor får leve sine siste år her. Når hun dør vil hun dele hvilested med pappa ved Revheim kirke, sier datteren Klara.