JULEPAPIR: Helene Kvale pakker inn gaver hun skal gi bort til folk som trenger det. De kan kontakte henne på Finn.no.

Tilbyr hjelp til jul på Finn: − Det er mye ensomhet

Helene Kvale (31) og Vilde Sæther Haagenrud (30) har sett hvor mange som søker hjelp til jul på Finn i en trang økonomisk tid. De prøver å hjelpe så godt de kan.

«Bor du i Oslo og ønsker litt hjelp denne julen? I år er det ekstra vanskelig for mange, og jeg ønsker å hjelpe til med det jeg kan», skriver Helene Kvale i annonsen sin på Finn.no.

VG har tidligere skrevet om at mange nå sliter økonomisk, og legger ut Finn-annonser der de ber om en hjelpende hånd før jul.

– Jeg opprettet en egen annonse etter å ha sett flere annonser som ga inntrykk av at mange synes det er flaut å be om hjelp. Derfor tenkte jeg at flere ville oppleve det lettere å ta kontakt hvis jeg opprettet den, fremfor at de måtte det selv, sier 31-åringen.

Hjemme i leiligheten på Grünerløkka i Oslo sitter hun og pakker inn gaver til fremmede.

– Det er diverse ting jeg ikke har brukt, eller som er lite brukt. Jeg er generelt veldig fan av gjenbruk. Jeg har mye som er fint og ikke brukt, og da er det hyggelig om andre kan bruke det.

I pakkene ligger alt fra leker, pynt og klær. Kvale forteller at hun ble kontaktet av folk fra hele landet, før hun presiserte at gavene måtte hentes i Oslo.

– Det er litt trangt for meg også om dagen, så jeg har ikke kapasitet til å kunne sende alt. Og jo nærmere julaften vi kommer, jo mer trykk er det.

Slå av en prat

Dette er tredje året Kvale tilbyr hjelp til jul på Finn, men dette året merker hun litt andre grupper folk som kontakter henne.

– Det er noen som akkurat har kommet til Norge, så det er jo litt spesielt i år med tanke på krigen. Så er det også folk som ikke sliter særlig til vanlig, men som har fått det litt vanskelig i år.

Aldri før har man sett en så rask og markant forverring av husholdningenes økonomiske trygghet, står det i en rapport fra forbrukerinstituttet Sifo. Rundt 150.000 familier har flyttet seg fra «utsatt» til «slitere». Det vil si at man ikke har bufferkonto og ikke klarer å betale alle regningene.

I tillegg til å gi bort gaver, skriver Kvale også i annonsen at det bare er å ta kontakt om man trenger noen å snakke litt med i denne tiden.

NY SITUASJON: Helene Kvale har tilbudt hjelp til jul i tre år. Dette året merker hun at nye grupper tar kontakt.

Hun husker godt en dame for noen år tilbake, som lurte på om hun kunne være så snill å skrive et julekort til henne.

– Så er det for eksempel noen som har ligget på sykehus og ville ha en prat. Det er mye ensomhet i julen, spesielt etter pandemien. Jeg har fått mye respons, så det virker som om folk setter pris på dette.

– Når jeg har forutsetningene for det, føler jeg at jeg har en plikt til å hjelpe og synes det er veldig hyggelig. Det er så fint å få møte alle disse menneskene.

Kvale tror at trygghet er en viktig følelse for mange å kjenne på i julen.

– Julen er en høytid hvor man skal kunne glede seg til samvær eller gaver. Det skal ikke være et ekstra stresselement, og sånn er det dessverre for mange. Det er et stort behov der ute, så om man har noe man ikke bruker, hvorfor ikke gi det bort?

Ønskelister på Instagram

Vilde Sæther Haagenrud (30) startet Instagram-kontoen «Ønskelister» i november.

Hun forteller at det startet med at hun så «Debatten» der en jente som gikk på arbeidsavklaringspenger fortalte om at hun hadde lagt ut en annonse på Finn.no og ba om hjelp til jul, uten å få svar.

– Da gikk jeg selv inn på Finn og så hvor mange lignende annonser som lå ute. Det slo meg at dette er et veldig konkret bilde på hvordan dagens situasjon faktisk påvirker de som har det trangt økonomisk, sier Haagenrud til VG.

Hun jobber til daglig med kommunikasjon, og tenkte at det å visualisere annonsene på en mer tilgjengelig kanal som Instagram, kunne bidra til at de når ut til flere. Her legger hun ut en kort tekst med ønsker sammen med en Finn-kode til annonsen.

Kontoen har vokst raskt og har i skrivende stund i overkant av 9000 følgere.

– Det er helt tydelig at dette engasjerer mange. Jeg tenker at dette viser at folket gjerne vil hjelpe, og at det er systemet det er noe galt med.

– Ganske sprøtt

Hun tror mange bruker kontoen som et oppslagsverk til hva folk ber om på Finn.

– Men jeg håper også at det bidrar til at flere klikker inn på Finn og blar gjennom alle annonsene som er der. Jeg rekker jo kun å illustrere en brøkdel av det som ligger ute.

Haagenrud er sjokkert over hvor mange som nå er rammet av fattigdom.

– Samtidig synes jeg det er viktig å understreke at mange av ønskene vi ser på Finn, er ønsker fra mennesker som nylig har fått det trangere økonomisk. Mens det lenge har vært en del av befolkningen som har slitt i stillhet, uten å bli hørt.

– Det er jo ganske sprøtt at det for mange er enklere å be om hjelp fra ukjente på Finn, enn å be om hjelp fra et støtteapparat som Nav. Det sier mye om hullene i velferdsstaten vår.

VIDEREFORMIDLER: Vilde Sæther Haagenrud har startet Instagram-profilen «Ønskelister», hvor hun videreformidler Finn-annonser.

Nesten tredoblet innsamling på Spleis

Den digitale pengeinnsamlingstjenesten Spleis opplever, på tross av trangere tider, stadig flere som gir penger til ulike formål.

De ser nesten en tredobling av innsamlede beløp til folks «julespleiser», og hittil er det samlet inn 8,2 millioner, sammenlignet med 2,9 til samme tid i fjor.

Benedicte Bøhme, markedssjef i Spleis, tror noe av økningen skyldes den generelle samfunnssituasjonen.

– Vi opplever at det er mange der ute som genuint ønsker å hjelpe andre. Dette har nok en sammenheng med vanskelige tider og medieoppmerksomheten som følger med. Jeg tror mange kjenner til, eller vet om familie, venner eller naboer de ønsker å stille opp for.

Bøhme sier at flere har brukt sine plattformer for å sette et søkelys på å hjelpe hverandre i julen. Hun trekker frem at Finn.no har lagt til rette for at folk lettere skal kunne be om hjelp med sine “Hjelp til

jul”-sider, og Instagram-profilen «Ønskelister».

– Det er flott at flere aktører legger til rette for at man kan be om hjelp, og mange kommer til Spleis for å organisere denne hjelpen og samle inn pengene som trengs. Det er rørende å se alle initiativene, og det viser at det er mange der ute med varme hjerter.

For ordens skyld: Finn.no er et selskap eid av Schibsted, som også eier VG.