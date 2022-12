INTEGRITETSKURS: Jonas Gahr Støre går god for sin nye pressetalsperson, Kristoffer Thoner (til venstre for Støre) Han har blitt kurset.

Støre om ny pressesjef med hemmelig kundeliste: Må være konfidensialitet noen steder

VÆRNES (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre sier han ikke vil presse sin nye statssekretær, Kristoffer Thoner, til å oppgi hvem han har rådgitt i sin forrige jobb. Han forteller at Thoner har fått innføring om interessekonflikter.

Flere medier har problematisert at Støres nye statssekretær og pressetalsperson, Kristoffer Thoner, ikke vil fortelle til SMK hvilke selskaper han har hatt som kunder i jobben han kommer fra, konsulentselskapet McKinsey.

Støre sier problemstillingen har vært håndtert:

– Jeg forholder meg til at han har en konfidensialitetserklæring fra sin tidligere arbeidsgiver. Slik er det i noen bransjer. Jeg er tilhenger av åpenhet alle de steder man kan praktisere det. Men så har jeg forståelse for at det er behov for konfidensialitet noen steder, sier Støre.

– Ekstra innføring

Han sier de har valgt følgende vei:

– Da blir det opp til integriteten til personen selv. Det gjelder klare habilitetsregler hos oss. Du kan ikke arbeide med saker som gir interessekonflikt. Det vet Kristoffer godt og det får han en ekstra innføring i på Statsministerens kontor.

Aftenposten viser til at Ap, SV og Sp i 2014 fremmet et forslag om at sentrale politikere må opplyse om tidligere oppdragsgivere.

INN I SMK-VARMEN: Thoner og Støre sammen med statssekretær Thomas Boe Hornburg på SMK.

Det hindret ikke at statsminister Jonas Gahr Støre fredag ansatte Kristoffer Thoner fra McKinsey med hemmelig kundeliste.

Thoner ble i statsråd fredag utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor og skal være Støres pressetalsperson.

Thoner har bakgrunn som reporter i TV2 og som rådgiver i Aps stortingsgruppe i 2019, under Støres ledelse.

Sps Per Olaf Lundteigen sier til Aftenposten at Ap og Sp har hatt en klar linje siden 2014:

– Kundelisten skal offentliggjøres slik at unødvendig mistenkeliggjøring kan forebygges.

Han sier at de som bestemmer at det ikke lenger skal gjelde, har et problem.

Thoner ønsker ikke å oppgi hverken til SMK eller andre, hvilke selskaper han har jobbet med i sin tid i McKinsey, på grunn av sin konfidensialitetserklæring.

KLAR TALE: Sp-veteranen Per Olaf Lundteigen sier til Aftenposten at kundelister skal offentliggjøres slik at unødvendig mistenkeliggjøring kan forebygges. – Det skal gjelde når Sp kommer i posisjon og ikke bare i opposisjon, sier han.

Han avgrenser seg til å opplyse at «prosjektene har vært innen media, underholdning, e-handel og telekom. Prosjektene har alle vært basert i USA og i Europa».

– Det trekkes frem en mellomløsning hvor SMK generelt ikke informeres, men at du, sjefen, får vite hvem han har jobbet for?

– Jeg er tilhenger av åpenhet der man kan praktisere det, men så er det forhold ute i arbeidslivet som er slik de er. Han har en konfidensialitetserklæring han ikke gå fra. Jeg kan ikke kreve at han opphever den. Men slik han har forklart arbeidet sitt, finner jeg det uproblematisk i forhold til den jobben han skal gjøre for meg og SMK nå, sier Støre.

Lundteigens henvisning til åpenhetslinjen fra 2014, svarer Støre slik på:

– Det foreligger en konfidensialitetserklæring som hindrer Thoner å informere om dette. Jeg forholder meg til at det er klare habilitetsregler ved SMK som Kristoffer må forholde seg til og som vi har gått en ekstra runde om.

– Uten mulighet for unntak

Thoner sier han ikke har handlingsrom.

– Jeg skulle ønske jeg kunne opplyse om det, men jeg er opptatt av å holde det jeg har lovet.

Ut over det ønsker han ikke å si noe.

VG har også spurte om det ikke var naturlig å ta kontakt med sin tidligere arbeidsgiver for å høre om han kunne informere statsministeren om kundelisten.

Tirsdag kveld svarte statssekretær Kristine Kallset ved SMK slik:

– McKinsey gjorde det klart for Thoner før utnevnelsen at taushetsplikten han har, gjelder overfor alle personer og organisasjoner, uten mulighet for unntak.