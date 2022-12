KREVER SVAR FRA JUSTISMINISTEREN: Etter VGs omtale av at barn får slippe til på sugardating-nettsider, skriver SVs Andreas Sjalg Unneland brev til Emilie Enger Mehl for en opprydding.

«Sugardating»-saken: − Løper fra ansvaret

– Jeg forventer at regjeringen rydder opp i lovverket, sier Andreas Sjalg Unneland (SV). Han og flere medlemmer av Stortingets justiskomité er opprørt over at barn har fått registrere seg på sugardating-sider uten at det får følger for eierne.

– Det er åpenbart at aktørene som skaper risiko for overgrep mot barn har et ansvar for å forhindre at det skjer, sier Andreas Sjalg Unneland til VG etter å ha lest VGs avsløring i helgen om sugardating-nettsteder som brukes som møtesteder for voksne som ønsker seksuell kontakt med barn.

Eieren av nettstedet, Sigurd Henrik Vedal, har svart til VG at nettstedet nå er stengt, og at han alltid har gjort hva han kan for å beskytte barn. Det holder ikke for justispolitiker Unneland.







– Jeg opplever at aktøren i sine svar til VG løper fra ansvaret sitt.

Nå ber Unneland om svar fra justisministeren.

– I lys av denne saken sender jeg et skriftlig spørsmål til justisministeren for å be regjeringen klargjøre om digitale rom faller innenfor dagens bestemmelse. Og gjør det ikke det, forventer jeg at regjeringen rydder opp i lovverket. For slik det er i dag, er det uholdbart, sier Unneland.

ALVORLIG: Lederen av Stortingets justiskomité Per-Willy Amundsen.

– Bør straffeforfølges

Også justiskomiteens leder Per-Willy Amundsen reagerer på det VG omtaler i helgens sak.

– Dette er langt mer alvorlig enn ordinær hallikvirksomhet. Dette er en side som legger til rette for seksuell kontakt mellom barn og voksne. Det er en alvorlighetsgrad av en helt annen størrelse og karakter enn frivillige seksuelle møter mellom voksne mennesker som involverer «gaver», sier han til VG.

Han mener dette må undersøkes av politiet.

– Bruken av begrepet «sugardating» understreker ikke alvoret i tilstrekkelig grad, dette er pedofili og skal straffes deretter. Også de som tilrettelegger bør straffeforfølges, sier Amundsen.

BANEBRYTENDE DOM: Da «Vera» var femten år, kom hun i kontakt med «Thomas» via sugardatingnettstedet VG nå omtaler. Saken mot «Thomas» gikk hele veien til Høyesterett, hvor dom ble avsagt i november i år.

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik, også i Stortingets justiskomité, mener i likhet med Unneland at det er behov for å se på bestemmelsene i lovverket om sexkjøp og overgrep.

– Det bør være en plikt for dem som tilbyr kontaktflater som dette å føre kontroll med at barn ikke registrerer seg. Ettersom siden også opererer med en 18-årsgrense bryter de tydeligvis også egne retningslinjer og kan i verste fall medvirke til at barn og ungdom utsettes for seksuelle overgrep, sier Wetrhus til VG.

BER OM PLIKT: En nesten samlet justiskomité er kritiske til hvordan nettstedene VG omtaler i helgen, slapp til mindreårige for å bli kontaktet av voksne menn. Her Justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

– Slike sider har et stort ansvar

Sveinung Steinsland (H) mener også at nettstedet har et ansvar.

– Jeg satte kaffen i halsen da jeg satt og leste høyt fra VGs sak for min kone nå i helgen. Tilbydere av slike sider og tjenester har et stort ansvar for å hindre at de legger til rette for prostitusjon og seksuell kontakt mellom barn og voksne. Selv om hovedansvaret åpenbart ligger på voksne som benytter seg av slike tjenester, har alle et ansvar for å hindre at barn og sårbare blir utnyttet seksuelt, sier han.

Han viser til den månedgamle høyesterettsdommen mot «Thomas», mannen i femtiårene som forgrep seg på femten år gamle Vera. «Thomas» ble i tingretten dømt for hva han hadde gjort med Vera, etter at de hadde møttes på Vedals nettsted. I Høyesterett ble «Thomas» dømt for kjøp av sex fra flere unge jenter i alderen 16 til 18 år.

– Høyesterett har slått fast at dette er prostitusjon. Det innebærer at nettstedet legger til rette for prostitusjon. Her er det også opplagt at de legger til rette for at eldre menn gjennom materielle ytelser får sex fra unge jenter.