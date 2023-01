LETTET: Forfatter Hilde Rød-Larsen sier det er en lettelse at myndighetene nå skal granske psykiateren.

Flere varsler mot psykiater

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppretter tilsynssak etter flere varsler mot en psykiater. De skal også se på to eldre tilsynssaker på nytt.

Ett av varslene er fra forfatter Hilde Rød-Larsen, som fortalte om sine opplevelser med psykiateren i et VG-intervju mandag.

Nå bekrefter Statsforvalteren at det er kommet flere varsler:

– Vi har mottatt flere henvendelser om den samme psykiateren, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Aaserud Krokeide i Statsforvalteren i en pressemelding.

Statsforvalteren åpner også tilsynssaker basert på tre andre varsler:

Et varsel som ble sendt inn før nyttår, og gjelder psykiaterens behandlingsmetoder.

Et varsel som tidligere har blitt behandlet av helsemyndighetene, og som gjelder grenseoverskridende atferd. Denne tilsynssaken blir nå gjenåpnet.

Et varsel som handler om psykiaterens behandlingsmetoder. Dette ble levert og behandlet i 2020. Denne tilsynssaken blir også gjenåpnet nå.

ADVOKAT: Halvard Helle er partner i advokatfirmaet Schjødt og representerer psykiateren.

Undersøker nærmere

– Vi har gjennomgått opplysningene vi i desember mottok om en psykiater og finner at de gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging. Det betyr at vi har funnet grunn til å undersøke forholdene nærmere, opplyser Statsforvalteren i en pressemelding.

Statsforvalteren opplyser at varslene inneholder påstander om mangelfull behandling og privatisering av relasjonen mellom pasient og behandler.

– I dag har vi derfor sendt brev til psykiateren hvor vi ber om ytterligere opplysninger med frist 30.01.2023, skriver Statsforvalteren som oppgir at de ikke vil gi ytterligere kommentarer før de har mottatt opplysningene og gjort en vurdering av disse.

– Helt utelukket

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, bekrefter at Statsforvalteren behandlet en tilsynssak mot psykiateren for 20 år siden.

– Det er riktig at Statsforvalteren for 20 år siden behandlet en klage mot psykiateren, uten at dette den gangen førte til anmeldelse eller kritikk mot ham. For meg er det helt utenkelig at konklusjonen skulle bli en annen i dag. Det ser jeg på som helt utelukket, sier Helle til VG.

Han sier at han ikke kan gå i detalj når det gjelder sakene om behandlingsmetode, på grunn av psykiaterens taushetsplikt.

– De øvrige sakene som gjelder pasienter, som er misfornøyde med oppfølgingen, får vi sette oss ned og svare direkte til Statsforvalteren. Også her er det en sak som faktisk er behandlet og konkludert for flere år siden. Jeg ser heller ikke her noen grunn til at denne saken skulle få en annen konklusjon enn den fikk den gang, nemlig at saken ble avsluttet, sier Helle.

– Krevende situasjon

Tidlig i desember startet Statsforvalteren undersøkelser som følge av Hilde Rød-Larsens anklager mot psykiateren. Da hadde hun fortalt i danske Information og i VG, om at hun under arbeidet med sin roman «Diamantkvelder» skjønte at hun skrev om egne opplevelser med en norsk psykiater – og at hun selv var et offer.

– Det oppleves som viktig å si fra, for dette handler om en lege som fortsatt behandler pasienter, sa Hilde Rød-Larsen til VG da.

Nå uttrykker hun overfor VG at hun er lettet:

– Det er en lettelse at myndighetene nå har besluttet seg for å undersøke psykiateren. Samtidig føler jeg, som den første varsleren, på et ansvar overfor de andre ofrene. Vi står i en krevende situasjon alle sammen.

Rød-Larsen mener varslerne har satt i gang en viktig prosess.

– Jeg vil henstille andre som sitter på relevant kunnskap om å dele den nå. Dette er ikke en tid for å sitte stille i båten og overlate til syke og sårbare mennesker å sørge for at det ordnes opp i et alvorlig anliggende for en rekke enkeltpersoner og viktige samfunnsinstitusjoner.

– Når jeg sier dette, tenker jeg på aktører innenfor flere deler av samfunnet vårt, inkludert helsepersonell, sier Rød-Larsen og henviser til paragraf 17 i Helsepersonelloven.

– Den sier at helsepersonell av eget tiltak skal gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet.

Ber om varsler-støtte

Rød-Larsen anmoder myndighetene om å sørge for at varslerne blir ivaretatt – både helsemessig og juridisk.

– Både for å sikre hver enkelt av oss og for å sikre at fremtidige ofre for brudd på legeetiske retningslinjer skal orke å ta den betydelige belastningen det er å varsle. Dessuten er det viktig at også psykiaterens pasienter som ikke varsler, får oppfølging nå. De er også rammet, sier hun.