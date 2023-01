SVÆRT GLATT: Hasle skole er en av flere skoler på Østlandet som opplever svært glatte skolegårder på grunn av strøgrusmangel.

Flere speilblanke skolegårder i Oslo

Mandag kveld sendte flere skoler i Oslo ut varsel til foreldre og foresatte om glatte skolegårder. Enkelte skoler har måtte lage alternative løsninger for organisering av friminuttet.

– Det har vært noen og strødd tidlig på morgen, og det var veldig fint, men strøsanden sklir jo raskt av etter hvert som alle elevene har vært ute.

Det sier rektor på Tonsenhagen skole, Trude Nordli, til VG.

– Vi organiserer oss nå slik at ikke alle ungene er ute samtidig, for å kunne forhindre flest mulig bein- og armbrudd, sier Nordli.

Rektoren opplyser at de prøver å normalisere situasjonen, til tross for omstendighetene.

– Vi merker at folk ramler mer på vei inn til skolen, men dette gjør de også på fortauet på andre siden av gaten, forteller Nordli.

VG har tidligere i romjulen skrevet om mangelfull beholdning av strøsand hos Maxbo som ville påvirke Osloborgere på nyåret.

– Jobbes fra alle kanter

Oslobygg KF har ansvaret for å strø hos de kommunale skolebyggene i Oslo.

– Til nå har det vært lite strøsand og strøgrus å få tak i, men det jobbes fra alle kanter å få løst situasjonen, sier medievakt Trond Borge Ottesen.

Det er viktig at grusen er tørr, og derfor kan man ikke bare kan grave opp sand og grus ute slik mange tror, forteller han.

– Strøsand som oppbevares i kasser på skolen må være tørr, om ikke blir det bare en stor isklump. En av pukkverkene som jobber for oss hadde problemer med en tørker, og den har måtte bli fikset for at de skal kunne lage mer.

Til tross for utfordringer har Oslobygg fått strødd alle 170 skolene i Oslo-regionen natt til tirsdag.

– Vi har prioritert fremkommelighet, så det er fortsatt ikke strødd på hele skolegården. Det er problemer med å få tak i nok grus og sand, men nå skal det være strødd slik at man er sikret fremkommelighet på og rundt skolen, opplyser Ottersen.

Knut Lampe, administrasjonsleder og ansvar for bygget på Hasle barneskole, forteller at skolegården fortsatt mangler strøsand, men at man nå kan komme seg frem langs strødde veier.

– Barn skuffet

Knut Lampe, administrasjonsleder og ansvar for bygget på Hasle skole, forteller at foresatte har vært bekymret.

– Situasjonen er bedre i dag enn i går. I dag går det an å gå, og det har blitt strødd litt langs veiene, så situasjonen er mer håndterbar, forteller Lampe til VG.

Lampe forteller at de ikke har strødd hele skolegården enda, men at man får til å gå dit man skal.

– Foreldrene var jo bekymret, men det går helt fint med barna. Det er jo noen uheldig barn som faller, men det er jo like glatt på områdene utenfor skolen. Barna ble jo nesten skuffet over at vi strødde, de hadde det veldig gøy med å skli på glatta, sier Lampe.

