SJURSØYA: Her ligger den nye bilen i vannet før den synker ned til 15 meters dyp.

Bil havnet i sjøen under lossing i Oslo

En splitter ny bil ligger på 15 meters dyp etter å ha havnet i sjøen i forbindelse med lossing av et frakteskip på Sjursøya i Oslo. Føreren er i god behold.

– Det er snakk om et skip som frakter nye biler og de jobbet med å losse av skipene nede på Sjursøya. I den forbindelse skal en av de nye bilene med fører havnet i sjøen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til VG klokken 08.15.

Bilene kjøres av skipet og på land. Akkurat hvordan bilen havnet i sjøen, er usikkert. Politiet opplyser at de jobber med å få oversikt over hendelsen.

– Føreren kom seg ut av bilen og på land kort tid før nødetatene kom til stedet. Første vurdering er at han er i god behold, men han får tilsyn på stedet, sier Pedersen.

I en oppdatering skriver politiet at føreren tas med til legevakten for en sjekk. Heretter skal politiet foreta et avhør av føreren samt andre vitner.

Bilen har sunket ned til 15 meters dyp. Politiet opplyser at berging vil skje når det anses som hensiktsmessig.

Samtlige nødetater rykket ut til stedet.