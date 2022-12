HEIMBYEN: Vitalii Fukalov (63), Silvia Fukalova (46) og sonen Maksym (5) er komne heim til Ukraina og heimbyen Tsjernivtsi. Då dei skulle sende bilder til VG torsdag, vart dei forsinka grunna enno ein tur i tilfluktsrommet under blokka der dei bur.

Ukrainsk flyktningfamilie vende heim frå fredelege Sogn

Det vart for krevande å vere framand flyktning under høge fjell i fredelege Lærdal. Familien Fukalov drog heim til Ukraina og ei straumlaus jul med flyalarm og stadige turar til tilfluktsrom.

– Vi hadde det fint i Lærdal, og vart møtt av hjartevarme, gjestfridom og hjelpsame gode folk. Men eg fekk meir og meir ei kjensle av at eg ikkje kunne svikte mine arbeidskameratar og vener heime i Ukraina. Vi endra avgjerda vår om å starte eit nytt tilvære i Norge, seier Vitalii Fukalov (63) til VG.

Han er attende i heimbyen Tsjernivtsi i det sør-vestlege Ukraina. I mars flykta dei frå det krigsherja landet - og havna inst i Sognefjorden i grenda Erdal i Lærdal kommune.

Sjølv om denne delen av landet ikkje er hardast råka av krigen, så merkar familien Fukalov følgjene.

Dei er utan reint vatn og nærmast konstant utan straum. Matvarene er mykje dyrare enn då dei forlot landet på seinvinteren i 2022.

HEIME TIL JUL: Den vesle familien Fukalov er heime att i Tsjernivtsi i Ukraina etter å ha vore det meste av 2022 i Lærdal i Sogn. HEIME: Maksym Fukalov har fylt fem år sidan VG sine lesarar møtte han sist - då i Lærdal i Sogn. No har han og familien flytta heim, han har starta opp att i sin tidlegare barnehage, og var nyleg på besøk hjå det lokale brannvernet.

I tillegg er kvardagane prega av flyalarmar - ljomande sirener som fører dei ned i tilfluksrom. Det gjeld også for vesle Maksym (5).

Han er på plass att i sin ukrainske barnehage - og må ta turen til tilfuktsrommet der både tidt og ofte.

Sidan i vår hadde han plass i den kommunale barnehagen på Lærdalsøyri. Der fann han fort tonen med dei lokale ungane.

Familien fekk også tilgang til moderne bustad frå Lærdal kommune.

FREDELEG GATE: Den ukrainske familien Fukalov på spasertur heilt åleine i Øyragata i Lærdal sentrum ein ettermiddag i april.

Men fleire gonger ga Vitalii «Vitya» Fukalov uttrykk for at han fann det tungt å vere så langt heimefrå - medan dei heime i Ukraina sleit og kjempa for tilværet. Han skildra det vanskelege valet: Bli i Lærdal eller dra heim til Ukraina?

– Det er vanskeleg å vere i Norge med ein vaksen son og tidlegare arbeidskameratar i Ukraina, sa «Vitya» då VG møtte han i Lærdal i Sogn allereie i mai.

Info Tsjernivtsi Frå 1775 var Tsjernivtsi ein del av den austerrikske provinsen Bukovina. Før denne tida hadde byen høyrt til det rumenske fyrstedømmet Moldavia.

Då Austerrike-Ungarn vart oppløyst i 1918 vart området kring Tsjernivtsi innlemma i Romania, og slik vart det verande til 1940, då området vart okkupert av Sovjetunionen.

I løpet av andre verdskrigen vart området tilbakeført til Romania, men deretter teke over av Sovjetunionen att og innlemma i Den ukrainske sovjetrepublikken.

Sidan 1991 har Tsjernivtsi vore del av det sjølvstendige Ukraina.

Det nasjonale Jurij Fedkovitsj-universitetet som ligg i Tsjernivtsi vart grunnlagt i 1875.

(Kjelder: Wikipedia, Store norske leksikon) Vis mer

FEKK GÅVER: Vitalii Fukalov henta leiker frå lokale givarar til sonen Maksym kort tid etter at dei kom til Lærdal. Bildet er frå grenda Erdal tidleg i mars 2022 - der familien først budde hjå Ragnar og Silvya Bjørkum.

VG har fleire gonger møtt og fortalt om flyktningefamilien sidan dei kom til den vesle bygda inst i Sognefjorden i mars.

No er merksemda retta mot å klare seg i kvardagen i eit land som har vore under angrep frå Russland i ti månader.

Vitalii har kome i jobb igjen, delvis som sjåfør og delvis som tenesteytar for byen si velferdsteneste.

Ukrainsk jul

I staden for pinnekjøt og vestlandske juletradisjonar i Lærdal, vart det ukrainsk jul med 13 rettar, mellom anna ein lokal variant av ravioli.

Norske vener har sendt dei rause rasjonar med norske matvarer. Men familien er litt redd for at kulden vil prege vinteren.

Familien er tilbake i den same leilegheita som dei hadde før flukta til Norge. Der er det sentral oljefyring og god temperatur, i følgje familien. Matlaginga føregår med gass.

Under opphaldet i Norge fekk Silvia Fukalova (46) seg jobb på den lokale campingplassen - og Maksym fekk fort plass - og vener i barnehagen.

Men pappa Vitalii var mest heime i leilegheita. Som 63-åring vart han ikkje mobilisert til å delta i forsvaret i Ukraina. Men han har ikkje lagt skjul på at det har vore vanskeleg for han å sitje «på sidelinja» milevis frå Ukraina utan å kunne bidra.

Dessutan er det språklege utfordringar for ein god del ukrainarar.

FLYTTA INN: Ordførar i Lærdal, Audun Mo, opnar inngangsdøra til leilegheita i Lærdal 5. april 2022. Vitalii og Silvia Fukalova ventar spent.

Det har også ordførar i Lærdal, Audun Mo (Ap) observert.

– Det språklege er nok kanskje den største utfordringa for fleire av ukrainarane som kjem. Kanskje spesielt for vaksne som ikkje kjem inn i skule og arbeidsmiljø utan vidare, sier Audun Mo til VG.

Han har følgt med korleis familien Fukalov har innfunne seg i Lærdal. Blant anna besøkte han dei i den nye leilegheita deira like etter innflytting. Familien var tre av over 30.000 flyktningar som vart busette i Norge i år, men tre av svært få som flytta heim igjen.

– Det var litt leit at dei valde å forlate Lærdal. Men eg har sjølvsagt full forståing for valet deira. Dei skal vite det at dersom dei vil vende tilbake hit på grunn av den usikre stoda i heimlandet, så er dei hjarteleg velkomne, seier Mo.

Ekteparet Ragnar (74) og Silvya Bjørkum (84) i Erdal i Lærdal var dei første som tok i mot familien Fukalov etter flukta frå Ukraina i mars.

Dei opna kjellarstova og resten av heimen sin for familien på tre.

Ragnar undrast om det var rett av dei å vende tilbake til Tsjernivtsi.

– Eg tykkjer ikkje noko om det, for å vere heilt ærleg. Dei kunne ha vore her i alle høve til våren. Sjølv om heimbyen deira synest trygg no, så veit ingen kva som skjer vidare i denne grusomme krigen, seier Ragnar.

FLUKTA: Maksym (då 4) fotografert i bussen som førde familien inn i Romania frå Ukraina tidleg i mars 2022.

Kona Silvya, som sjølv opphaveleg er frå Ukraina - og er mor til Vitalii, er meir tvisynt:

- På ein måte er det bra at dei vende heim, på den andre sida er det hefta med ei viss uvisse all den tid det er krig i landet, seier ho til VG.

Begge tykkjer det er raust av ordføraren å ønskje dei velkommen til Lærdal att - dersom behovet skulle melde seg.

Vitalii har ingen planar om ei ny flukt til Norge. Enno. Han er mest oppteken av å takke alle dei som tok i mot familien med både hjartevarme og praktisk hjelp.

– Eg skuldar spesielt Lærdal og Årdal kommune stor takk - og alle dei fine folka i desse bygdene, seier Vitalii Fukalov.

BOMBEROMMET: Maksym (då 4) pakka inn i pledd og vinterjakke ein av dei mange gongene flyalarmar jaga dei ned i tilfluktsrommet under leilegheita i Tsjernivtsi i dagane etter krigsutbrotet 24. fenruar i år.

Den vesle sognekommunen med drygt 2000 innbyggjarar, har ein innvandrarandel på rundt ti prosent. I år har ordførar Mo & co. vedteke å ta i mot 50 ukrainske flyktningar. Rundt halvparten har kome, og kommunen har sagt ja til å ta i mot 35 mye ukrainarar i 2023.

Ingen oversikt over ukrainarar som vender heim

– Det er viktig at vi ikkje gaper for høgt, vi fann ut at det er betre å tilby dei som kjem kvalitet på tilbodet framfor å risikere å ta i mot for mange i høve til tilbodet vi kan gje, seier ordføraren.

Den ukrainske familien som no er atttende i heimlandet, er tre av svært få ukrainarar som hittil har gjort vendereis.

LEILEGHEITA: God plass, ny heim, nye naboar for Vitalii Fukalov og Silvia Fukalova i Lærdal tidleg i april i år. Begge var stornøgde med leilegheita på bakkeplan i bygda sitt sentrum.

Det finst ikkje nokon oversikt over kor mange, i følgje Utlendingdirektoratet (UDI).

Einheitsleiar i avdelinga for mottak og retur i UDI, Vibeke Jørgensen, registrerer berre dei som har søkt midlar i den såkalla Tilbakevendingsordninga.

– Det er per i dag rundt 160 personer. 12 personer har fått innvilga søknaden, men enno ikkje reist. I tillegg har 9 personar fått innvilga søknad, og reist, opplyser Jørgensen.

UDI administrerer ein ordning som gir tilskot til tilbakevending. Ukrainarar fell inn under denne ordninga som hovedregel. Støtten er på 15.000 kroner til reintegrering i heimlandet og 2.500 til eigenorganisert heimreise, ifølgje UDI-medarbeidaren.