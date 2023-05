Russeservice og Russedress har samme eier, og i praksis monopol på salg av russedresser til 50.000 elever. Eieren har tatt ut utbytter i 100-millionersklassen de siste årene.

Ber elever være oppmerksomme etter russeavsløring

Stortingspolitiker ber russ og foreldre gå til politiet med omstridte kontrakter. Konkurransetilsynet ber elevene vurdere andre leverandører.

I helgen avslørte VG metoder og hemmelige kontrakter som låser elever til Russeservice og Russedress fra de er 16. Firmaene har samme hovedeier og styreleder: Ole Jørgen Smedsrud (62). I praksis har de monopol.

De siste årene er det tatt ut utbytter i 100-millionersklassen.

Sentralt står også nettportalen russ.no som driftes av de to firmaene, og brukes til å rekruttere elever.

Ber russ vurdere politianmeldelse

Elise Waagen (Ap) sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget.

Nå ber hun foreldre og russ om ta ordentlig tak i kontraktene.

Juseksperter mener de kan være i strid med vergemålsloven, avtaleloven, markedsføringsloven, forbrukerkjøpsloven – og lov om ytringsfrihet.

– Jeg tenker foreldre og russen bør vurdere å politianmelde selskapene, sier Waagen til VG.

Elise Waagen (Ap).

Hun advarer mot at russen blir brukt av kommersielle krefter.

– Dette er ville vesten, og nok et eksempel på at russetiden er et konsept har gått helt ut av dimensjoner. Russen er ikke lenger i førersetet og styrer sin egen feiring av 13 års skolegang. Det er det de kommersielle aktørene som er. Og de har vært det lenge, og starter stadig tidligere med sin uakseptable fremgangsmåte, sier Waagen.

Eier av Russeservice og Russedress, Ole Jørgen Smedsrud, er uenig i kritikken.

Styreleder og hovedeier Ole Jørgen Smedsrud svarer at de er opptatt av å følge alle lover og regler, og kjenner seg ikke igjen i Waagens kritikk.

– Russen er en oppegående, bevisst og mangfoldig del av befolkningen. Vi mener de har kontroll over egen hverdag og egen russetid. Russen er, som nordmenn flest, veldig bevisste på pris, kvalitet og sine rettigheter når de handler.

Han påpeker at russen kan få klespakker for under 1000 kroner.

– Har et særlig ansvar

Konkurransetilsynet reagerer på opplysningene som fremkommer om metodene og kontraktene.

– I artikkelen står det at Russeservice og Russedress i praksis har monopol på salg av russedresser. Dette kan innebære at de er dominerende i sitt marked. I så fall har de et særlig ansvar for å ikke å utnytte sin markedsmakt, sier avdelingsdirektør Beate Berrefjord.

– Ut fra opplysningene som fremkommer i VG om bruk av metoder og kontrakter, kan det virke som om de ikke forvalter det ansvaret særlig godt, sier avdelingsdirektør Beate Berrefjord.

Avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Hun opplyser at de på eget initiativ kan iverksette etterforskning av firmaer de mistenker misbruker dominerende markedsmakt.

– Slike saker er normalt forbundet med store bøter dersom foretaket blir funnet skyldig.

Hun vil ikke svare på om det er aktuelt å opprette sak i dette tilfellet.

– Tilsynet uttaler seg på generelt grunnlag ikke om de vil eller har startet etterforskning av navngitte foretak.

– Er disse bedriftene etterforsket tidligere?

– Vi uttaler oss generelt ikke om etterforskningssaker med mindre vi har gått offentlig ut med opplysninger om disse sakene.

Hun oppfordrer samtidig kommende russ til å være seg sin forbrukermakt bevisst og både søke etter andre leverandører og løsninger for å skjerpe konkurransen og få bedre betingelser.

– Her kan det være mye å hente for russestyrer over hele landet. Elevene bør vurdere andre leverandører, sier Berrefjord.

Noen elever blir låst i kontrakter om russeklær fra de er 16 år.

Ole Jørgen Smedsrud svarer slik:

– Det er mange aktører i markedet for russedresser, og vi ser at nye stadig kommer til. Det er et tegn på sunn og reell konkurranse.

– Konkurransetilsynet har tidligere gjort en vurdering av markedet, på et tidspunkt da det var langt færre aktører enn i dag. Tilsynet konkluderte med at etableringsmulighetene var gode, og at en rekke aktører konkurrerer på pris og rabatter. Slik er det ennå, skriver Smedsrud i en e-post til VG.

Han skriver at de er enige med tilsynet i at det er positivt om russen er bevisst sin forbrukermakt og bruker denne.

Russeservice har vært i bransjen siden 1980-tallet. I 2014 slo de seg sammen med konkurrenten Russedress.no.

Datatilsynet: Mindreårige har særskilt vern

En av metodene som tidligere er omtalt i VG, er russ.no-ansatte som sender navnelister til elever de samarbeider med ved skolene. Elevene blir bedt om å kryssjekke listen opp mot omstridte Facebook-grupper.

Datatilsynet opplyser at å sende navnelister til tredjepart uten samtykke eller annet relevant rettslig grunnlag, er brudd på reglene:

– Det er i strid med våre regler å dele informasjon med tredjeparter uten et rettslig grunnlag, slik som for eksempel samtykke eller annen hjemmel. Vi kjenner ikke til om virksomheten har et rettslig grunnlag i den konkrete saken, og kan derfor ikke uttale oss om det foreligger et brudd, skriver seniorrådgiver Marte Skaslien i en e-post til VG.

Seniorrådgiver Marte Skaslien i Datatilsynet.

Kravet om rettslig grunnlag gjelder all type bruk, inkludert innhenting, lagring og utlevering, presiserer Skaslien:

– Virksomheten må dermed ha rettslig grunnlag for å utlevere personopplysninger til andre, inkludert enkeltpersoner slik som «ambassadørene». Det gjelder uansett om de innhenter opplysningene fra eleven selv, klasselister eller andre elever, skriver Skaslien.

Hun understreker at ungdom er en sårbar gruppe, og de har krav på særlig beskyttelse.

– Det er viktig å passe på at persondata om dem behandles forsvarlig. Virksomheten bør dermed vise ekstra vaktsomhet, skriver Skaslien.

Russeservice og Russedress oppgir at de leverer russeklær til 50 000 elever hvert år.

Ole Jørgen Smedsrud svarer at de er opptatt av å ivareta brukernes personvern.

– Når en russegruppe har hatt en vervedugnad på sin skole deler vi kun navn på de som har registrert seg. Dette er navn på venner og medruss de selv kjenner fra skolens klasselister. Ifølge Datatilsynet er klasselistene offentlige for elevene, men det er viktig for oss å poengtere at disse klasselistene deles ikke med oss.

Una Kristine Løvoll (16) i Nordreisa

Una Kristine Løvoll (16) ved Nord-Troms videregående har tidligere fortalt om praksisen. Hun fikk tilsendt en fil i februar, med navn på medelever som hadde registrert seg på russ.no. Hun fortalte til VG at hun fikk beskjed om å kryssjekke listen mot en Facebook-gruppe og oppsøke de elevene som manglet.

Filen ble slettet etter at VG ba Smedsrud om et intervju i april:

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Ole Jørgen Smedsrud svarer slik:

– Når russesesongen er over, fjerner vi navnelistene fra våre messengertråder med russegrupper som har hatt dugnadsverving.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post