FINNMARKS HÅP: Helga Pedersen var håpet ifra nord. Så trakk hun seg fra partisekretær-kampen. I munnen har hun bling – som hun sier kan symbolisere håp for Finnmark.

Tanna fra Tana: Utelukker ikke riks-comeback om to år

FOLKETS HUS (VG) Helga Pedersen ønsket å bringe bling og fornyelse inn i Arbeiderpartiets partiledelse. Hun trakk seg før årets landsmøte, men lukker ikke døra for all fremtid.

Noen har glimt i øyet. Helga Pedersen (50) har glimt i kjeften.

Tana-ordføreren var inntil søndag aktuell som utfordrer til dagens partisekretær Kjersti Stenseng, som etter all sannsynlighet blir gjenvalgt fredag.

Etter en telefonsamtale med Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre trakk Pedersen seg. Signalet fra toppsjefen var tydelig, mener hun.

Mens Pedersen har stått i medienes søkelys, har noen lagt merke til noe som glitrer i blitsregnet: en liten «diamant» på ordførerens tann.

– Vi kan si at den symboliserer håp for Finnmark, sier Pedersen til VG – og viser villig frem «tanna fra Tana».

SORIA MORIA TANN: «Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre», heter Theodor Kittelsens ikoniske maleri av Soria Moria slott. Her får du se noe som lyser og glitrer – svært, svært nærme.

Info Hvem er Helga? Helga Pedersen var fiskeriminister 2005-2009, parlamentarisk leder for Ap på Stortinget 2009-2013 og nestleder i Ap fra 2007–2015.

Hun vurderte å stille som ny partisekretær til årets landsmøte, men trakk seg søndag etter en telefon fra partileder Jonas Gahr Støre.

Pedersen er i dag ordfører i Tana i Finnmark. Vis mer

Utelukker ikke comeback

Du får straks vite mer om Finnmarks glitrende håp. Men først: er Pedersen åpen for å kjempe om partisekretær-vervet på Aps landsmøte i 2025?

– Det var nå jeg var til disposisjon. Nå skal jeg først og fremst være ordfører, sier Pedersen.

– Men du utelukker det ikke?

– Jeg ønsker heller ikke å starte den diskusjonen.

– Så svaret er hverken ja eller nei?

– Jeg har for tiden ingen andre planer enn å være ordfører i Tana, men i dag er det helt umulig å svare på hvor partiet og jeg er om to år, sier hun.

Da Pedersen trakk seg, begrunnet hun det med at det ikke var grunnlag for et tillitsfullt og godt samarbeid med sentrale miljøer i Arbeiderpartiet. Hun vil ikke utdype hva dette betyr overfor VG.

BAKERST: «Ver gjæv imot gjest», står det i Håvamål. Gjesten Helga Pedersen fikk klem fra mange, og satte seg selv på aller, aller bakerste benk i den store salen i Folkets hus da landsmøtet startet.

Vil ha ny

Historien om den lille «diamanten» startet for 20 år da Pedersen gikk inn på tannklinikken i Tana for å få seg litt bling. De sa at herligheten kom til å falle av i løpet av tre år.

To tiår senere pryder den fortsatt gliset hennes.

– Vurderer du flere tann-smykker?

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er en økonomisk person, sier Pedersen – og åpner opp om familiens store pengesluk:

– Jeg har en datter som har hest, så vi må være forsiktig med hva vi bruker penger på.

Men den dagen blingen ramler av?

– Da vil jeg gjerne ha et nytt tannsmykke, sier Pedersen.

«WHAT COULD HAVE BEEN»: Det synger den britiske artisten Sting. Han har mange sanger om kjærlighet. Det brukte også Støre tid på i sin landsmøtetale.

Fikk hår-kjeft

Det er ikke en ekte diamant ordføreren har i munnen. Tror hun. Hennes teori er at blingen er en glassbit.

– Har du tenkt at dette har vært en del av vurderingen av din egnethet som partisekretær – eller la aldri valgkomiteen merke til det?

– Jeg tror ikke de har lagt merke til det, sier Pedersen.

Finnmarkingen tror blingen var på plass da hun var fylkesordførerkandidat i Finnmark i 2003. Men det det var et annet stilvalg som skapte sterke reaksjoner da: hennes nyfargede, knallrøde hår.

– Ikke litt rødt, men ekstremt rødt, forteller Pedersen.

På en samling med LO i Finnmark ble det helt stille da hun kom inn i rommet.

– Så reiste en dame seg opp og kom bort til meg, og sa «hvis ikke du får tilbake din normale hårfarge før valget, så kommer jeg ikke til å stemme på Arbeiderpartiet», sier Pedersen.

«RING MEG»: En hit fra Gabrielle beskriver ukens drama godt. Støres telefon til Helga Pedersen i helga har skapt stor debatt. Her forklarer partilederen noe til partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran på først rad på landsmøtet torsdag.

Finnmarks håp

– Hva symboliserer den? Er det fornyelse?

– Å, her har jeg ikke gjort jobben min helt, sier Pedersen og tar det på sparket:

– På den tida da jeg fikk diamanten og var fylkesordførerkandidat, så var det en vanskelig tid for Finnmark. Alt hadde gått konkurs på kysten. Det var arbeidsledighet, fraflytning og krise, krise, krise.

Pedersen synes det er litt pompøst, men bestemmer seg likevel for at blingen kan symbolisere håp for Finnmark. Hun sier at det gikk bra i årene etter at hun fikk den satt inn.

– Det ble tilflytting til Finnmark, folketallet økte, det ble skapt flere tusen nye arbeidsplasser. Det kom en god tiårsperiode med ordentlig, ordentlig drive før tvangsfylket og alt dette kom, som ikke har vært så bra.