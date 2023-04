Røde Kors etterlyser skredtiltak: — Hvis det er jeg som spar deg fram i et snøskred er du død

LYNGSEIDET (VG) Dersom skredfagleder Frode Hansen i Røde Kors er den som graver deg frem fra et snøskred er det nok allerede for sent. Nå etterlyser han bedre informasjon til skiturister i Troms.

De siste dagene har fire personer mistet livet i tre snøskred i Troms.

Søndag var justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp) på befaring i noen av de skredrammede områdene i Troms.

De fortalte om sterke inntrykk, før de møtte lokale myndigheter og lokale representanter fra Røde Kors hjelpekorps til et møte om situasjonen.

Under møtet, som fant sted like under de ruvende Lyngsalpene - et av Norges mest skredutsatte steder, ble ulike tiltak som skal være med å minimere sjansen for at folk dør i snøskred diskutert.

Blant annet bedre SMS-varsling på flere språk, GPS-sporing av utenlandske telefoner og mer presise skredvarsler.

Les også: Ordfører krever nye tiltak

Varsling på flere språk

Fagleder for skred i Lyngen Røde Kors, Frode Hansen, tror en del av tiltakene vil være effektive.

– Det her med SMS-varsling er jo et skritt på veien, men jeg tenker at vi må komme lenger enn som så, at ikke ting blir så fragmentert. Det må bygges opp slik at det har en sammenheng.

Han mener det nå er viktig å styrke tjenesten varsom.no for eksempel ved at turistene som kommer for å stå på ski i Lyngsalpene og andre steder i Trom får informasjon på et språk de forstår.

– Og den informasjonen må både ha en dybde og en bredde som gjør at de sitter med samme informasjon som nordmenn har.

Les også: Torill (58) møtte intetanende skiturister i skredområdet

Hansen forteller at snøskredene i deres områder ofte er høyenerigskred.

– Da er det dessverre slik at mange av dem som havner under dør i løpet av rimelig kort tid.

Han viser til at de fleste som begraves av skred er død etter 15 minutter. Det betyr at når hjelpemannskapene kommer frem kan det allerede være for sent.

— Hvis det er jeg som spar deg fram i et snøskred er du død, sier Frode Hansen i Røde Kors.

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem personer. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Totalt var de i et reisefølge på åtte personer, men tre bestemte seg for å ikke dra ut fredag. Reinøya: En norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya døde da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. De pårørende er varslet. Bygda Grøtnesdalen ble evakuert. Nordreisa: En mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene mistet livet etter å ha blitt tatt av skred på Storslett i Nord-Troms. Han var en del av et turfølge på seks personer. Lørdag har det gått nye skred i kommunen. Kåfjord: En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk ble ødelagt. Evakuering videreføres for beboere i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand og Reinøya, opplyser politiet lørdag ettermiddag. Lørdag ble det også besluttet evakuering for beboere i Øvre Kildal. Denne videreføres søndag. Vis mer

Kunnskapsløft

Det betyr at det ikke er i deres «ende» problemene kan løses. Det er forebyggende arbeid som kan hindre dødsfall. Enten ved at folk blir varslet om faren slik at de dropper turen akkurat den dagen, eller at turfølget vet hvordan de skal handle dersom de blir tatt av skred.

– Vår jobb er dessverre altfor ofte å være med og hente ut døde folk av snøskred. De som redder liv i snøskred er jo ofte i turfølget selv.

Hansen mener lokalsamfunnet i Lyngen er nødt til å ruste samfunnet opp på skredkompetanse.

– Vi må få hele samfunnet med oss i et kunnskapsløft på dette med snøskred. For da er det ikke noe fremmed lenger, og da kan alle bidra både i informasjon og være behjelpelige til de kjære gjestene som kommer hit.

Les hele saken: − En dødelig kombinasjon

1 / 3 Søk med helikopter fredag kveld ved Nordreisa og Lyngen. Søk med helikopter fredag kveld ved Nordreisa og Lyngen. Søk med helikopter fredag kveld ved Nordreisa og Lyngen. forrige neste fullskjerm Søk med helikopter fredag kveld ved Nordreisa og Lyngen.

Måtte gjøre vendereis

Hansen var sammen med Daniel Larsen i den første patruljen som fredag rykket ut da italienske Matteo Cazzola (35) omkom i et skred i Lyngen. Larsen forteller at det var vanskelige forhold for redningsarbeidet:

– Vi hadde en uklar melding på hvor det var. Vi kjørte for høyt i fjellet i et vanvittig dårlig vær, fordi vi hadde feil posisjon. Vi besluttet etter hvert at vi ikke kunne kjøre ned i dalen på grunn av skredfaren. Så vi måtte gjøre vendereis der, forteller Larsen, som er leder i Lyngen hjelpekorps.

Italienske Matteo døde i Lyngen-skredet: − Han elsket fjellene

Den neste gruppens om kom fra Røde Kors kjørte en lavere linje inn i dalen. Samtidig hadde helikopteret allerede løftet de skadde ut og flydd dem til Tromsø.

– Vår jobb var å ta ut den omkomne.

Larsen forteller at slikt gjør inntrykk, men at de gjør det for samfunnet og for de etterlatte. En slik jobb er ikke uten risiko, selv om hjelpemannskapet unngår å gå inn i det de betrakter som skredfarlig terreng.

– Vi skal hjem igjen. Våre mennesker skal hjem. Så det er ikke aktuelt for oss. Da snur vi heller, forklarer han.