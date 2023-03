DELVIS PÅ SIDEN: Den ene av de to bussene som var involvert i ulykken tirsdag formiddag ligger delvis på siden.

E6 Nordland: Buss veltet etter kollisjon

Politiet i Nordland meldte like etter 10.40 om en trafikkulykke mellom to møtende busser på E6 ved Storlagmannsvika.

Saken oppdateres!

– Politiet har fått melding om at to personer skal være skadet. Det fremstår ikke som at de er alvorlig skadet, skriver politiet Norland i en pressemelding.







Ulykken skal ha skjedd som et resultat av at det ikke var nok plass til begge bussene. Den ene bussen ligger utenfor veien, delvis på siden.

Nødetatene er på stedet.

Politiet opplyser at de per nå ikke har oversikt over antall passasjerer i hver enkel buss, da flere har satt seg inn i personbiler, men det skal ha vært et tosifret antall passasjerer i hver buss, skriver de i en pressemelding.

Det jobbes nå med å få passasjerene over i en annen buss.

