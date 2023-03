– Vi trodde hun var trygg

Småbarnsmoren Jessica (31) tok nylig livet sitt i Bredtveit fengsel. I jakt på svar dro foreldrene fra Canada til fengselet i Oslo. På cellen fant de flere urovekkende dagboknotater.

– Vi trodde at hun var trygg

Lørdag 11. mars banker det på døren til familien Stephens i den kanadiske byen Barrie, halvannen times kjøring nord for Toronto.

En lokal politimann har grusomme nyheter fra Norge.

Deres elskede Jessica har mistet livet i fengselet der hun har sittet i varetekt de siste ti månedene. Hverken Lori (60) eller Robert (62) kan tro at det er sant.

Hva skal de si til Jessicas fire år gamle datter som kun har fått se moren sin i videosamtaler i alle disse månedene?

Dagen etter får foreldrene snakke med både fengselslederen og fengselspresten i Bredtveit fengsel på telefon. De kommer med mer informasjon: Jessica har tatt sitt eget liv med flere vitner til stede.

To uker senere kan foreldrene fremdeles ikke fatte hvordan det er mulig at datteren, som var alvorlig psykisk syk, kunne få tak i redskaper som kunne gjøre skade.

Jessicas far orker ikke å være på skjermen i videosamtalen VG har med dem, men sitter i bakgrunnen av sin kone. Av og til bryter han inn, slik som nå:

– Og vi som trodde at hun var trygg der inne.

Moren Lori Stephens.

Denne historien starter en solfylt dag på Gardermoen i mai i fjor. En toller får mistanke til en lyshåret kvinne på vei ut av et KLM-fly fra Amsterdam. Hun virker nervøs.

Tolleren følger etter og observerer kvinnen fra avstand idet hun løfter to store kofferter fra bagasjebåndet. Hun setter kurs mot grønn sone ut av ankomsthallen – for de som ikke har noe å fortolle.

Da kommer tolleren løpende etter og får stoppet henne før hun kommer seg ut.

Det viser seg at kvinnen er kanadisk, heter Jessica Ann Stephens og har reist fra Toronto via Amsterdam.

I kofferten blir det beslaglagt 29,6 kilo cannabis. Hele pågripelsen ble dokumentert i TV 2-serien «Toll», der Stephens ble anonymisert.

28. februar i år, da Stephens ble stilt for retten, forklarte hun hvorfor hun valgte å frakte koffertene til Norge.

Hennes psykiske helse hadde gradvis blitt dårligere etter å ha blitt separert i 2020. Hun ramset opp fem ulike diagnoser, og fortalte at hun hadde vært sykmeldt fra jobben som sykepleier siden januar 2022. I dommen heter det:

«I mai 2022 hadde tiltalte fått renovert huset etter en oversvømmelse, og hun ønsket å få på plass sin psykiske helse slik at hun kunne være der for datteren sin. Hun ba til Gud om ferie slik at hun kunne samle trådene.»

Jessica i Sør-Afrika i 2015.

Hun følte at bønnene ble hørt da hun møtte en venn i mai 2022. Han hadde en jobb til henne: Frakte kunst til utlandet, ifølge Jessicas forklaring.

Vennen ga henne 500 kanadiske dollar i kontanter, og lovet henne ytterligere 3000 dollar så snart oppdraget var utført, ifølge dommen. I politiavhør hadde hun sagt at hun skulle få 5000 dollar.

Det eneste hun trengte å gjøre var å frakte to kofferter til Norge.

Jessica uttrykte at hun ikke forsto at hun hadde med seg cannabis til Norge, men det festet ikke retten lit til da hun senere ble dømt. Jessica Ann Stephens er én av åtte kanadiske statsborgere som i løpet av ett år ble pågrepet på Gardermoen med store mengder cannabis i bagasjen.

Foreldrene sier at de ikke ante at datteren hadde dratt før en norsk advokat ringte dem. Han kunne fortelle at Jessica hadde blitt varetektsfengslet i Norge. Et stort sjokk for foreldrene – men hun var i det minste i live og trygg.

– Jeg tror at Jessica var på et veldig dårlig sted mentalt, for ellers ville hun aldri ha gjort dette, sier moren Lori.

Før Jessica dro ut på den skjebnesvangre norgesturen, hadde hun bodd hele sitt liv i Barrie – en by på 150.000 innbyggere ved bredden av Lake Simcoe i provinsen Ontario.

Jessica ni måneder gammel.

Foreldrene forteller om en aktiv datter som i oppveksten alltid hadde noe på gang. Jessica elsket mennesker og ville alltid andre vel.

– Hun var ikke en person som likte å bare sitte hjemme. Hun ville alltid finne på noe, sier moren.

I tidlig alder startet Jessica med dansing – alt fra jazz, til ballett og hiphop.

Hun gikk på en fransk skole i hjembyen, og dro på utveksling til Frankrike. Eventyrlysten og interessen for andre kulturer tok henne også til Brasil, Sør-Afrika, Cuba, Mexico og USA.

16 år gamle Jessica i Cancún, Mexico.

Senere utdannet hun seg både innenfor mote og design, og tok sykepleierutdannelse. Gjennom telefon og videosamtaler to ganger uken, fikk foreldrene et godt innblikk i datterens liv i fengsel.

De ble ikke overrasket da Jessica fortalte at hun både drev med sying og hadde meldt seg på dansetimer innenfor murene. Til foreldrene fortalte hun at hun også lærte seg norsk.

– Hun kunne telle til ti på norsk, og fortalte meg ting om Norge som hun hadde funnet ut, til tross for begrenset tilgang på informasjon der, sier moren.

I 2019 ble Jessica mor til en liten jente, som nylig har fylt fire år og som bor hos sin far. Lori og Robert bor like i nærheten, og ser dermed barnebarnet ofte.

– Jessica elsket datteren sin. Hun var hele livet hennes.

Hans Christian Nygaard Wang forsvarte Jessica i straffesaken. Han viser til at taushetsplikten gjelder fremdeles selv om klienten er død.

– Men jeg kan si såpass at det var tydelig og åpenbart at hun savnet datteren. Det vil være normalt når man har et lite barn og er fengslet et helt annet sted på jorden. Jeg deltok også i arbeidet med å få tilrettelagt slik at hun og datteren kunne ha møter per videolink.

Mandag denne uken gikk Lori og Robert Stephens inn gjennom porten i Bredtveit fengsel sammen med barna Jeff (29) og Jackie (27). Helt siden Lori fikk dødsbudskapet, var hun fast bestemt på dra til Bredtveit.

Hun måtte se hvor datteren hadde levd og dødd.

Familien ble tatt imot av fengselsleder Doris Bakken og fengselspresten. De fikk også snakke med en psykiater, en av fengselsbetjentene og flere av datterens venner.

– Alle snakket veldig godt om henne der, sier moren.

Men fra de innsatte fikk de også et innblikk i hvordan Jessica hadde det.

– De sa at de hadde vondt av henne og at hun ikke hadde det bra.

F.v.: Broren Jeff (29), faren Robert (62), moren Lori (60) og søsteren Jackie (27) i Oslo.

I en Facebook-post, som VG har fått tillatelse om å gjengi, skriver søsteren Jackie at turen til Oslo er det mest krevende familien noen gang har gjort.

Hun avslutter med å skrive rett til Jessica: «Vi kommer kanskje aldri til å finne ut hvorfor dette skjedde, men vi håper at sjelen din har fått fred og at lidelsene er over. Vi savner deg ekstremt, og elsker deg uendelig».

Familien fikk også se cellen, og pakket med seg tingene hennes. Det var der Lori fant haugevis av tettskrevne papirer.

– Hun hadde skrevet og skrevet hver eneste dag. Hvordan hun ble arrestert, om følelser og hvordan hun hadde det.

Moren tok med notatene til hotellet i Oslo, og gråt mens hun leste.

– Selv nå, når jeg leser dette føles hun så levende. Som om det er hun som prater, sier Lori mens hun holder frem et av arkene foran skjermen.

– Noen av sidene er skrevet bra, med datoer og alt, mens andre er veldig rotete. Man kan se at skrivingen hennes endret seg.

Side opp og side ned har Jessica skrevet om det hun mener var mangel på helsehjelp. Et sted skriver hun:

«Dette fengselet er ikke utstyrt til å håndtere behovene til en kompleks psykisk syk pasient som meg selv. Jeg trenger stabilitet og medisiner».

Det som sjokkerte foreldrene aller mest var notater fra i fjor sommer – kort tid etter pågripelsen – der Jessica skriver at hun er suicidal:

«Tirsdag 14. juni ble jeg overveldet og redd av en plutselig trang til å begå selvmord. Dette er forresten ikke vanlig for meg.»

VG har spurt Bredtveit fengsel om det ble kartlagt selvmordsrisiko av henne, men det vil de ikke svare på av hensyn til taushetsplikten.

Lori sier at hun ikke klarer å lese mange ord før gråten kommer.

– Jessica var en så god datter, mor og søster. Hun hadde så mye å leve for. Hun var bare 31 år og hadde en fire år gammel datter. Hele livet var foran henne.

Mor og datter i Jessicas bryllup.

VG har stilt en rekke spørsmål til Bredtveit fengsel om den konkrete helseoppfølgingen av Jessica. Fengselsleder Doris Bakken viser til taushetsplikten og kan ikke svare på spørsmål som gjelder enkeltpersoner.

– Dette er en dyp tragisk hendelse og at familien har vår dypeste medfølelse. Vi er glade for den gode dialogen vi har med de pårørende, skriver Bakken i en e-post.

Se hennes kommentar på generelt grunnlag lenger nede i saken.

Bydel Bjerke, som har ansvar for helseoppfølgingen i fengselet, svarer følgende:

– Dette er en dypt tragisk hendelse, og familien har vår dypeste medfølelse, skriver seksjonssjef psykisk helse og rus, Magne Mostue i en e-post.

Han viser også til taushetsplikten, og at hendelsen rutinemessig er meldt til Helsetilsynet.

– Hvis de vurderer at det skal opprettes tilsynssak så vil de se på det samlede tilbudet den innsatte har fått fra Kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og oss i kommunehelsetjenesten. Derfor blir det unaturlig for oss å kommentere spørsmål rundt dette på det nåværende tidspunkt.

VG har gått gjennom alle fengslingskjennelsene fra pågripelsen i mai i fjor, til rettssaken i februar i år.

I nesten alle fengslingsmøtene var Jessicas helsesituasjon et tema. I en kjennelse 17. juni i fjor heter det:

«Retten har tatt i betraktning siktedes opplysninger om ikke å få tilstrekkelig helsehjelp. Hun har krav på samme helsehjelp i det norske fengselet som om hun hadde vært utenfor. Basert på det hun forteller kan det virke som om fengselet ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp de bekymringene hun har gitt uttrykk for.»

– På generelt grunnlag tar retten hensyn til en persons helse når de bestemmer varetekt i fengsel, skriver fengselsleder Doris Bakken i en e-post.

Bakken påpeker at fengselet leser kjennelsene, og gir bekymringsmelding til helseavdelingen dersom det er informasjon derfra som er viktig for dem.

– Dersom fengslet har en bekymring rundt en innsatt som sitter i varetekt, vil fengslet sende bekymringsmelding til påtalemyndigheten med anmodning om varetektssurrogat varetektssurrogatEt alternativ til varetekt i fengsel - for eksempel på en institusjon.. På Bredtveit er det helsepersonell til stede daglig, og lett å komme i kontakt med,

Seksjonsleder for påtale allmenn nord i Øst politidistrikt, Lisa Mari Løkke, skriver følgende i en e-post:

– Påtalemyndigheten i politiet har ikke mulighet til å kommentere detaljer i saken på grunn av taushetsplikt.

I en kjennelse 29. juli i fjor skriver retten: «Stephens begjærer seg løslatt og har anført at fortsatt fengsling er uforholdsmessig fordi hun ikke få den helsehjelpen hun trenger og har vist til det som er antatt å være kapasitetsutfordringer blant annet på grunn av ferieavvikling».

Jessicas forsvarer sier han opplevde at det de første månedene var vanskelig å nå gjennom for å få den helseoppfølgingen klienten syntes hun burde ha.

– Dette var tema i fengslingsmøtene, og retten kortet ned varetektsperiodene nettopp for å ha en viss kontroll med det. Det fremsto som et ressursproblem å få time hos lege og henvisning videre. Det synes jeg gikk veldig sent og hun var veldig oppgitt over det, sier Wang.

De siste månedene opplevde advokaten imidlertid en endring.

– Min opplevelse er at hun nå hadde fått tilgang på hjelp på en måte som hun ikke hadde tidligere. Hvorvidt hun fikk den helsehjelpen hun burde ha de siste månedene, er det vanskelig for meg å ta stilling til. Det er en vurdering som må gjøres av fagpersonene som hun var i kontakt med i helsevesenet.

Bydel Bjerke, som har ansvar for helseoppfølgingen, sier de ikke kan kommentere enkeltpåstander knyttet til denne hendelsen.

– Men på generelt grunnlag så er kommunehelsetjenesten på Bredtveit godt bemannet og den har høy kompetanse både på somatisk helse og psykisk helse, skriver Magne Mostue i en e-post.

Til familien fortalte Jessica aldri om selvmordstanker, men moren opplevde at hennes psykiske helse var forverret den siste måneden.

– Man kunne merke det på måten hun oppførte seg på. Det var ikke bra, så jeg sa: «Jessica, du er nødt til å stå opp for deg selv og be om mer medisiner», sier moren.

Men at det skulle få et så fatalt utfall hadde hun aldri trodd.

– Hvis hun hadde sagt noe til meg om selvmordstanker, så ville jeg ringt fengselet lynraskt.

3. mars i år ble Jessica dømt til fengsel i tre år og tre måneder. Hun ringte hjem og fortalte om straffen, men virket ikke opprørt.

– Hun fikk jo fratrekk fra all tiden hun hadde sittet i varetekt, og i tillegg skulle saken ankes og var hun heldig, kunne hun kanskje få noen måneder mindre straff. Så det var jo ikke så lenge igjen

– Virket hun motivert til å fortsette soningen?

– Ja, for hun snakket fortsatt om fremtiden. At hun skulle bli en bedre mor for datteren sin. Hun fortalte at hun aksepterte straffen, men hvem vet hva som foregikk i hodet hennes?

Onsdag denne uken kom familien Stephens hjem til Barrie. Med seg hadde de med seg Jessicas urne, som nå står i huset. I mai planlegger de en feiring av Jessicas liv sammen med venner og familie.

De siste to ukene har vært et sammenhengende mareritt. Samtidig gnages familien av ubesvarte spørsmål.

– Jeg føler at vi trenger flere svar på alle spørsmålene vi har. Da vi var i fengselet fikk vi svar på hvor og hvordan det skjedde, forteller moren.

Men hun sitter fortsatt med store, ubesvarte spørsmål:

Hvorfor tok Jessica sitt eget liv?

Og hvordan kunne fengselet la det skje?

Familien reagerer sterkt på at Jessica, med sine psykiske problemer, hadde fri tilgang til redskaper som kunne gjøre skade.

– Hun hadde nylig blitt flyttet til den avdelingen, hvor det var mer frihet. Hun ønsket det, men tenkte de over hvilke farer det var der?

– Det faktum at hun regelmessig gikk til en psykiater var bra, men det forteller også at det åpenbart er et problem her. At personer med store psykiske problemer som Jessica skulle ha tilgang føles som en forsømmelse.

VG har forelagt disse uttalelsene til Bredveit fengsel, men de ønsker ikke å kommentere.



Fra familiehjemmet der Jessica vokste opp, bruker foreldrene Google-oversetter flittig for å få med seg norske nyheter om saken. De har registrert at det har blitt en debatt om psykisk helse i kvinnefengsler, og at justisministeren har varslet strakstiltak.

Familien håper at Jessicas død kan føre til en endring i det norske fengselsvesenet, og særlig på Bredtveit.

Jessica og datteren. Barnets far har godkjent anonymserte bilder.

– Vi vil ikke at dette skal skje med noen andre, og så håper vi at andre innsatte kan få den helsehjelpen de trenger – særlig knyttet til psykisk helse, sier moren og fortsetter:

– Jeg føler at systemet sviktet Jessica. Jeg synes ikke at hun ble riktig diagnostisert eller riktig behandlet for sine diagnoser.

Foreldrene håper på en økonomisk oppreising for Jessicas fire år gamle datter, men Jessicas forsvarer sier at han her og nå ikke kan se at det er grunnlag for å gå til søksmål mot noen.

– Det er det for tidlig å ta stilling til. Da må det konstateres ansvarsbetingende forhold som kan utløse et erstatningsansvar. Vi håper at det nå blir gjennomført tilsyn, og dersom det blir avdekket kritikkverdige forhold så er det noe som vil bli fulgt opp, sier advokat Wang.

Dagen før Jessica tok sitt eget liv, snakket Lori med datteren for aller siste gang. Først snakket de kort på telefon, for tidspunktet for Jessicas lufting nærmet seg. Etterpå ringte hun opp igjen. Begge gangene snakket hun fort, og moren kjente det igjen med at datteren var angstpreget.

– I begge samtalene sa hun at hun elsket meg, og jeg sa at jeg elsket henne.

For Lori hjelper det å ha fokus på Jessicas fire år gamle datter.

– Vi skal bidra og hjelpe hennes far så mye vi kan, men det er ikke det samme som å ha moren sin. Det vil aldri bli det samme.

Lori Stephens sammen med datteren Jessica og barnebarnet.

Helt fra jenta ble født har besteforeldrene hatt et nært forhold til henne. Fremover blir det ekstra viktig.

– Jeg er nødt til å prøve å gjøre det datteren min ikke kan gjøre. Jeg har meldt henne inn på dansing, slik at hun kan følge sin mors fotspor. Jessica hadde mange planer for henne, blant annet å lære henne fransk. Nå kommer jeg til å følge opp på alt det der.

Men aller først må de gjøre det aller, aller vanskeligste.

– For hvordan forteller man en fireåring at moren hennes aldri kommer tilbake? Vi vet ikke engang hvor vi skal begynne.

Info Helsetilbudet i Bredtveit fengsel * Tjenesten fungerer som et fastlegekontor for de innsatte.

* Ifølge bydel Bjerke er den langt mer tilgjengelig enn et ordinært fastlegekontor.

* Skulle det oppstå akutte behov utenom åpningstiden, kontaktes legevakten.

* Spesialisthelsetjenesten er fast til stede i fengselet flere dager i uken.

Kilde: Seksjonssjef psykisk helse og rus, Magne Mostue, i bydel Bjerke Vis mer