REAGERER: Barnevernsleder Monica Brunner i Kristiansand mener den selvmordsutsatte Jonatan Krister Andersen ikke burde ha blitt forflyttet til Mandal fengsel.

Barnevernet om Jonatan-saken: − Vår rolle ble helt utspilt

Barnevernet fikk ikke vite at Jonatan Krister Andersen (20) skulle forflyttes til Mandal fengsel. De mener han ikke burde ha sonet der.

Først tre dager etter forflyttingen fra Bergen fengsel til Mandal fengsel i januar 2021, skal barnevernet ha blitt informert.

– Flyttingen skjedde veldig brått, og barnevernstjenesten registrerer at det var mot hans eget ønske. Med tanke på hans fungering, eget ønske og det faktum at han kom i fengsel så tett på hjemstedet er noe vi ville problematisert før en slik flytting, skriver barnevernsleder i Kristiansand kommune, Monica Brunner, til VG.







Og dette var ikke eneste gangen barnevernet skal ha opplevd å bli satt på sidelinjen av Kriminalomsorgen:

– Oppsummert så gjorde slike hendelser til at vår rolle ble helt utspilt. Vi kunne ikke lengre utgjøre noen forskjell for ungdommen, skriver barnevernslederen, som er fritatt fra taushetsplikten.

DØDE HER: Jonatan Krister Andersen ble funnet død på cellen i Mandal fengsel 11. september i fjor.

Kritiserer Kriminalomsorgen

VG har tidligere fortalt historien om dobbeltdrapsdømte Jonatan Krister Andersen som fikk store psykiske problemer under soning. I fjor tok han livet sitt i Mandal fengsel, bare 20 år gammel.

Barnevernet har fulgt opp Andersen helt siden han som 15-åring ble pågrepet for dobbeltdrapet i Kristiansand. Etter fylte 18 år, samtykket han til videre oppfølging fra barnevernet, i såkalt ettervern.

Barnevernslederen reagerer på at de først i etterkant ble informert om hendelser, tiltak og avgjørelser som gjaldt Andersen.

– Vi stusset over at ikke Kriminalomsorgen selv tenker at de kan ha behov av barnevernstjenestens kompetanse for å drøfte problemstillinger. Vi har en opplevelse at vi hadde en svært begrenset tilgang til informasjon om hvordan han hadde det i fengslet. Det kan like gjerne handle om taushetsplikt som det kan handle om samarbeidsutfordringer, skriver Brunner.

– Kunne ikke påvirke noe i Mandal

Barnevernet opplevde at de fikk mindre innflytelse etter forflytningen til Mandal fengsel.

– Vi opplevde ikke at vi kunne påvirke noe med tanke på soningen i Mandal. Det var stort sett vi som måtte oppsøke informasjon, med mindre foreldrene tok kontakt. Det var mer struktur over Bergen fengsel og de var vant med å ha ansvarsgruppemøter.

Mandal fengsel svarer at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

På generelt grunnlag opplyser fengselet at de benytter seg av såkalte progresjonsteam rundt unge innsatte. Disse teamene består av kontaktbetjent, sosialkonsulent, innsatte og andre eventuelle samarbeidspartnere ved behov.

– Agder fengsel søker alltid et konstruktivt samarbeid med andre instanser i den offentlige forvaltningen, uttaler konstituert fengselsleder Geir Jensen i Agder fengsel, som Mandal fengsel er en del av.

Avsluttet ettervern

VGs gjennomgang av Mandal fengsels hendelseslogg, viser at det i midten av juni 2021 var så stor bekymring for Andersens psykiske helse at han ble flyttet til en særavdeling med tettere oppfølging og hyppigere tilsyn.

I samme periode, 16. juni 2021, besluttet barnevernet å avslutte ettervernet.

Barnevernslederen opplyser at de var informert om at Andersens tilstand var forverret på dette tidspunktet, men de ble betrygget med at han ble godt ivaretatt.

20 ÅR GAMMEL: Jonatan Krister Andersen avbildet en gang i løpet av sommeren 2021. Familien reagerte da på hans fysiske og psykiske tilstand.

I barnevernsdokumentene som VG har tilgang til, så fremgår det at det er barnevernet som avslutter ettervernet.

– Dersom dere visste mer om tilstanden hans, ville det påvirket avgjørelsen om å avslutte ettervernet?

– Det er vanskelig å si. Hadde vi hatt noe påvirkningskraft og vært kjent med alvorligheten, så hadde vi i hvert fall hatt muligheten til å være tettere på og minnet om at han hadde sittet inne siden han var 15,5 år, svarer Brunner.

FENGSELSCELLE: Slik ser en vanlig celle ut i Mandal fengsel, hvor Jonatan Krister Andersen sonet frem til han døde.

– Burde hatt mer innflytelse

I det avsluttede barnevernsdokumentet står det:

«Det er Kriminalomsorgen som styrer det meste og barnevernstjenesten har lite innflytelse på innhold og progresjon. De fleste avgjørelser tas uten at barnevernstjenesten involveres, og slik har det også vært i ditt tilfelle.»

– Når vi ikke blir involvert på noen måte, så vanskeliggjør det vår rolle i oppfølgingen av ungdommene. Ungdommen selv tok heller ikke kontakt med oss, så vi ble en overflødig instans i dette tilfellet, utdyper Brunner.

– Burde dere hatt mer innflytelse på innhold og progresjon?

– Ja, på noen områder burde vi hatt mer innflytelse, svarer Brunner.

– Brutal overgang

Andersen var i Bjørgvin ungdomsfengsel fra han var 15 år. Barnevernets inntrykk var at han hadde det «fint» der, men at det var «ulikt syn» på hvor ofte han burde være på aktiviteter utenfor fengselet, såkalte fremstillinger.

– Barn blir skjevutviklet ved å være så isolert. Vi kan ha forståelse for at det gjør overgangen til voksenfengsel enda vanskeligere, fordi forskjellene på hyppighet og varighet av fremstillinger blir så stor.

– Det er ikke en uvilje fra ungdomsfengselet, men det er tilretteleggingen i voksenfengselet som blir problemet. Vi opplevde på mange måter at systemet i voksenfengselet fungerte som en begrensning på ungdomsfengselet, skriver Brunner.

Bjørgvin ungdomsfengsel ønsker ikke å kommentere denne saken.

FENGSLET SOM 15-ÅRING: Jonatan Krister Andersen var i Bjørgvin ungdomsfengsel fra han var 15,5 år til en måned etter han fylte 18 år.

Sonet med overgrepsdømte

Utfordringene startet da Andersen ble overført til Bergen fengsel, ifølge barnevernslederen.

– Da endret barnevernstjenestens påvirkningskraft seg betydelig. Ungdommen ble med ett behandlet som voksen. Det er erfaringsmessig en brutal overgang. Vi klarte i større grad å få til et samarbeid med Bergen fengsel da han ble overført dit, enn da han kom til Mandal, skriver Brunner.

I voksenfengselet ble Andersen plassert på en avdeling med mange sedelighetsdømte.

VG har tidligere omtalt at han der utviklet et nært forhold til en 15 år eldre pedofilidømt mann i Bergen fengsel.

Han skal også ha beskyldt en annen overgrepsdømt innsatt på avdelingen for å forsøke utnytte ham seksuelt, i bytte mot medisiner.

– Beste valget av flere onder

– Hva tenker barnevernet om at han ble overført til en avdeling med sedelighetsforbrytere?

– Vi ble fortalt at det var den beste avdelingen for han å komme til. Fengselet mente at ungdommen ville få en noe større «frihetsfølelse» på den avdelingen. Det er opplyst om færre konflikter der. I disse fengslene sitter det mennesker som har gjort alvorlig kriminalitet. Man må forsøke å ta det beste valget av flere onder, svarer Brunner og legger til:

BESTE AV FLERE ONDER: Barnevernsleder Monica Brunner sier de måtte stole på Kriminalomsorgens vurderinger da Jonatan Krister Andersen ble overført til voksenfengsel.

– Det optimale hadde vært et eget fengsel for ungdom mellom 18 og 25 år.

I barnevernsdokumentene fremgår det ikke at barnevernet hadde innvendinger mot at den da ferske 18-åringen skulle sone med mange overgrepsdømte.

– Det var et tema flere ganger, men barnevernstjenesten har liten eller ingen forutsetning til å mene hvilken avdeling som er bedre enn andre. Vi må stole på Kriminalomsorgens vurderinger. Mulig vi burde dokumentert bedre dersom dette ikke fremkommer tilstrekkelig, opplyser Brunner.

Bergen fengsel opplyser at det var en grundig vurdering som lå til grunn for valg av avdeling for Andersen. Avdelingen beskrives som den mest åpne i fengselet, og der hvor det er tettest oppfølging av de innsatte.

– Det er en avdeling som er preget av høy grad av trivsel, stabilitet og lite hendelser. Det er også den avdelingen som har seksualforbryterprogram i halve avdelingen, skriver assisterende fengselsleder Ivar S. Jensen i Bergen fengsel.