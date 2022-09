HÅPER PÅ REGN: For å fylle opp magasinene, som i Agder og Rogaland, må det regne mye.

Må komme dobbelt så mye regn som normalt for å «fylle opp» magasinene

Det kan fortsatt komme betydelig tilsig til vannkraftsystemet i Sør-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland. Det skal mye til før det regner nok, sier meteorolog.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vi er nå inne i en høstperiode hvor det normalt skal komme mye vann, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) da han redegjorde i Stortinget om strømkrisen.

– De siste ukene har dessverre vist en annen værutvikling enn vi skulle håpet på, men det kan fortsatt komme betydelig tilsig til vannkraftsystemet i Sør-Norge før vinteren setter inn, sa han og la til:

– Dette vet vi mer om noen få uker. Det er derfor viktig at kraftprodusentene fortsatt sparer på vann som kan brukes til å sikre forsyningssikkerheten gjennom vinteren.

NVE sier det trengs cirka 700 millimeter nedbør i høst for å ta igjen det tørre året, og fylle magasinene til median-nivå. Sørlandet hadde sin våteste høst i 1967, men til og med da kom det ikke nok nedbør.

Trenger 700 mm nedbør

Sør-Norge har hatt det tørreste året på 21 år, melder Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Det har ført til rekordlav vannstand i kraftmagasinene i Sør-Norge, noe som igjen preger kraftsituasjonen og strømprisene.

For å ta igjen det tørre året vi har lagt bak oss i Sør-Norge, må det regne cirka 700 millimeter før det blir minusgrader, sier Hege Hisdal som er hydrolog og direktør ved hydrologisk avdeling i NVE.

– Det regner normalt 360 millimeter i september og oktober i de sørlige prisområdene, nå må det komme cirka dobbelt så mye. Det må skje før nedbøren kommer som snø, noe som vanligvis skjer uti november, sier Hisdal.

De sørlige prisområdene er NO1 som omfatter Østlandet, NO2 som omfatter Sørlandet og NO5, Vestlandet.

For at regnet skal bidra til median fyllingsgrad i magasinene i disse områdene, er det ifølge NVE også avgjørende at det faller i fjellområdene med vannmagasin.

STRØMMØTE: Olje- og energiminister Terje Aasland måtte mandag møte i Stortinget for å redegjøre om kraftsituasjonen.

Har aldri regnet så mye i sør

Avdelingsleder for klimatjenester Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt sier at det er stor forskjell på den normale nedbørsmengden i de ulike prisområdene.

– I sør er det ikke så uvanlig å komme opp i NVE sine tall, i region øst skal det mye mer til enn en vanlig høst for å fylle på, sier Hygen.

Han har sett på når det sist regnet 700 millimeter i september og oktober, altså så mye som NVE sier trengs for å nå median fyllingsgrad i vannmagasinene, i de ulike områdene:

Region Øst: Normal nedbør i perioden er 179 millimeter. Størst nedbørmengde var høsten 1987 da det kom 299 millimeter, noe meteorologen beskriver som et «ekstremtilfelle».

Region Sør: Normal nedbør i perioden er 385 mm. Mest nedbør kom det høsten 1967 med 677 mm og høsten 2017 med 668 mm.

Region Vest: Normal nedbør i perioden er 486 mm. Størst nedbørmengde var høsten 2018 med 1019 millimeter nedbør.

– Oppsummert så er det ikke umulig, men det må virkelig trø til utover høsten hvis det skal komme opp i NVE sine tall. Det skal en del til, sier Hygen.

Fortsatt sparebluss

De siste tallene fra NVE viser at fyllingsgraden ligger på 67,4 prosent, noe som er en nedgang på 1,1 prosent fra uken før.

Sørvest-Norge har den laveste fyllingsgraden med 48,9 prosent, mens den er høyest i Nord-Norge med 90,5.

Energiministeren har sett seg nødt til å be kraftprodusentene om å spare på vannet til vinteren. Mandag understreket han viktigheten av at kraftprodusentene fortsetter å spare på vannet.

– Betyr mer regn automatisk lavere strømpris?

– Prisene bestemmes av mange faktorer, og er først og fremst forårsaket av høye gasspriser og krigen i Ukraina. Grunnen til at vi håper på regn, er generelt tilgang på mer fornybar energi. Det er uansett liten sannsynlighet for rasjonering til våren, og med mye nedbør reduseres sannsynligheten ytterligere, sier Hisdal.

Terje Aasland har sagt at sannsynligheten for strømrasjonering er liten, samtidig er kraftproduksjonen i Norge historisk lav.

Tall fra forrige uke viser at produksjonen falt ytterligere fra uken før, som allerede var på et lavt nivå sammenlignet med de siste ti årene.

MANGE FAKTORER: Strømprisene preges av mange faktorer, NVE peker først og fremst på krigen i Ukraina og høye gasspriser.

Overingeniør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE, Lars Eirik Eilifsen, sier at vi tidligere at magasinfylling økte mye på slutten av året på grunn av våt høst.

– Både 2018 og 2021 er eksempler på dette. Magasinfylling påvirkes også av hvordan kraftprodusentene forvalter vannet. En høy kraftproduksjon gir en raskere nedgang i magasinfylling. At kraftprodusentene sparer vann vil derfor også bidra til at vi får en høyere magasinfylling til vinteren, sier Eilifsen.

– Dersom det regner over 700 millimeter, vil det da sørge for at kraftsituasjonen i Norge ikke er anstrengt, løser det dagens kraftutfordring?

– Dagens kraftsituasjon er kompleks, lave vannmagasiner er kun en del av dette. For Norge vil en økt fyllingsgrad gjøre ressurssituasjonen bedre, men fortsatt vil det være en krevende situasjon i Europa. Selv med normal magasinfylling vil situasjonen i Europa påvirke oss, sier Eilifsen.

VANNMAGASIN: Blåsjø i Agder og Rogaland, som er det største vannmagasinet i Norden, har hatt lav vannstand i år.

Kan likevel bety høye priser

Eilifsen viser til at prisene bestemmes av mange faktorer, ikke bare nedbør og magasinfylling. Senest i helgen bidro mye vindkraft i Europa til at vi fikk perioder med langt lavere pris enn på lenge.

– Hvor mye må det regne for at prisene ikke skal drives ytterligere opp som følge av lite vann i magasinene?

– Prisene vi ser i dag er først og fremst forårsaket av de høye gasspriser og krigen i Ukraina. Gitt situasjonen i Europa og de høye gassprisene kan et scenario med en normal fyllingsgrad også gi høye kraftpriser i Sør-Norge, avslutter Eilifsen.

Les også: Dette er strømprisen akkurat nå.