Opplysninger til VG: Vil gi 75 milliarder kroner til Ukraina de neste fem årene

Statsminister Jonas Gahr Støre møter nå de parlamentariske lederne på Stortinget. Der får de vite hvordan regjeringen vil støtte Ukraina de neste årene: Ifølge VGs opplysninger foreslår regjeringen 75 milliarder kroner over fem år.

Etter møtet skal Støre holde en pressebrief i Vandrehallen, der han offentliggjør regjeringens forslag til støttepakke.

Denne kan du se på VGTV ca. klokken 11.30.

Også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er med på møtet i Stortinget.

VG får ved 11.10 tiden mandag bekreftet at regjeringen vil foreslå at det brukes 75 milliarder kroner over fem år på å støtte landet som ble invadert av Russland i februar i fjor.

Dagens Næringsliv meldte dette først.

Ifølge VGs opplysninger er fordelingen mellom militær og sivil støtte omtrent lik.

MØTES: Statsministeren, finansministeren og de parlamentariske lederne for Ap og Sp møtte på Stortinget mandag formiddag.

Forhandlinger i Stortinget

Møtet er startskuddet for at partiene i Stortinget skal forhandle om en flerårig bistandspakke fra Norge til å reparere følger av krigen i Ukraina.

Forhandlingene følger opp budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV fra i fjor høst.

Der ble de ble enige om å arbeide for et betydelig bistandsprogram for Ukraina, over flere år, og som både skal omfatte våpenstøtte og etter hvert støtte til gjenoppbygging av det krigsherjede landet.

VG meldte i forrige uke at SVs utgangspunkt er minst 14 milliarder kroner til Ukraina allerede nå i 2023.

14 milliarder kroner er anslaget på det som må bevilges ytterligere over statsbudsjettet i år, for å nå tilbake til målet om en prosent av brutto nasjonalinntekten til bistand.