RAKETT: Raketten ble funnet på rundt 1000 meters høyde. Nå jobbes det med å finne motoren.

Her er raketten – finner ikke 750 kilo tung motor

Svenskene finner ikke motoren til raketten som styrtet i Målselv tirsdag. Om den ikke blir funnet snart kan den måtte ligge nedsnødd i mange måneder.

Kortversjonen En forskningsrakett fra Esrange Space Center (SCC) i Kiruna i Sverige, styrtet i Målselv i Troms mandag morgen. Den ble hentet tilbake tirsdag med helikopter.

Raketten fløy lenger nordvest enn planlagt. Årsaken til hendelsen undersøkes.

Raketten veier 1,6 tonn og er ni meter lang, men den 750 kilo tunge rakettmotoren er fortsatt ikke funnet.

Norske myndigheter ser alvorlig på hendelsen. Vis mer

Mandag morgen klokken 07.20 skjøt Esrange Space Center (SCC) i Kiruna i Sverige ut en rakett for forskning på vektløshet.

Men alt gikk ikke som planlagt, og raketten styrtet i fjellet i Målselv i Troms, cirka en mil fra nærmeste bebyggelse.

Allerede tirsdag hentet SCC raketten og brakte den tilbake til Sverige med helikopter.

– Dette er et avvik vi tar på alvor. Vi undersøker nå årsaken til at raketten fløy lenger nordvest enn planlagt. Det er fortsatt for tidlig å spekulere på årsaken, og vi avventer mer informasjon fra den nåværende etterforskningen, sier leder for rakett- og ballongoperasjoner ved SCC, Marko Kohberg, i en pressemelding.

Raketten er ni meter lang og veier 1,6 tonn.

HELIKOPTER: Raketten ble brakt til Sverige med helikopter.

Finner ikke motor

Selve raketten er altså brakt tilbake, men svenskene har fortsatt ikke kontroll på den 750 kilo tunge rakettmotoren.

– Raketten har separert seg i flere deler, slik den skal. Vi har forsøkt å lete etter motoren, men det er blitt dårlig vær og snø i fjellet. Det er ikke ideelle forhold, sier kommunikasjonsmedarbeider Mattias Forsberg ved SSC til Nordlys.

Om selskapet ikke finner motoren, så må den fort bli liggende til snøen har smeltet.

– Vi tror den har landet omtrent i samme område som nyttelasten. Vi har lyst til å finne den så fort som mulig, men innser at det kan bli vanskelig og at den kan bli liggende til snøen går, sier Forsberg til avisen.

Ikke vært bekymret

Kommunedirektør Frode Skuggedal i Målselv sier til VG at de har hatt dialog med innbyggerne i området.

– Dette har gått veldig greit, folk har tatt det på en fin måte. Raketten landet høyt oppe i fjellene, så det har gått veldig fint.

Målselv kommune har tatt initiativ til å foreta en befaring i området når alle delene er funnet og situasjonen er endelig avklart.

Hensikten er å sikre at det ikke ligger igjen miljøskadelige elementer i naturen.

Vil ha beklagelse

Norske myndigheter sa tirsdag at de ser svært alvorlig på hendelsen.

– Et nedfall av en slik rakett er en veldig alvorlig hendelse som kan medføre stor skade. Når en slik grensekrenkelse skjer, er det avgjørende at de ansvarlige umiddelbart informerer relevante norske myndigheter gjennom de rette kanalene, sa pressetalsperson Ragnhild Haland Simenstad i UD til NTB tirsdag.

UD understreker at arbeid på norsk territorium for å berge vrakgods etter en slik hendelse ikke kan skje uten tillatelse på forhånd fra norske myndigheter.

– Vi legger til grunn at det respekteres, sa Simenstad.

Ifølge Dagbladet har svensk UD tatt kontakt med norsk UD.

– Hendelsen undersøkes nøye. Ansvarlige svenske myndigheter er klare til å bistå norske myndigheter med informasjon under etterforskningen, skriver svensk UD til Dagbladet og opplyser at regjeringen i landet har blitt informert av det svenske romfartsbyrået (SSC).

