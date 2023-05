KLAR MELDING: Ørjan Sandberg er uføretrygdet. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen er mangemillionær. Begge er folkevalgt i Tromsø, og ber Ap-regjeringen lage bedre villkår for de som har minst.

Ørjan (58) er uføretrygdet: Mister trygd når han engasjerer seg

TROMSØ (VG) Uføretrygdede skal ikke straffes for å bruke arbeidsevnen de har igjen. Det er Tromsø-ordførerens klare beskjed til Arbeiderpartiet før landsmøtet.

Ørjan Sandberg er uføretrygdet – og varamann til kommunestyret i Tromsø. Nå stiller han til valg igjen – og håper på fast plass i kommunestyret.

Sandberg roses av Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen, som en viktig samtalepartner når han skal treffe beslutninger.

– Jeg føler at jeg bidrar med andre perspektiver – og at jeg blir hørt. Det betyr veldig mye for meg, sier Sandberg til VG.

Men engasjementet til Sandberg kommer med en pris.

Sandberg får 262.000 fra staten i uføretrygd før skatt. Som folkevalgt fikk han i fjor 63.000 for å delta på komitémøter og kommunestyremøter.

Det er 19.000 kroner over «frigrensen» på hva han kan tjene uten å avkortes – noe som førte til at han blir avkortet 13.000 kroner i uføretrygden. Dermed sitter han igjen med seks tusen kroner – før han har betalt skatt av beløpet.

– Det er tøffere beskatning enn toppskatt. Hvor rimelig er det?, spør Ørjan Sandberg.

POLITISKE PARTNERE: Ørjan Sandberg og Gunnar Wilhelmsen er begge aktive i Tromsø Ap - og vil begge kjempe for bedre villkår for de som har minst.

– Bedre liv

Gunnar Wilhelmsen mener uføre mister motivasjonen for å få brukt arbeidsevnen de har – dersom de risikerer å knapt sitte igjen med noe av inntekten selv.

– Arbeid gir folk bedre liv. Det skaper stolthet å bidra. Da kan det ikke være sånn at de som har litt arbeidsevne og kan bidra, skal sitte igjen med så lite, sier Wilhelmsen.

Han er veldig glad for å ha Sandberg med seg i Arbeiderpartiet og kommunestyret.

– Ørjan har temperaturen på de som har lite, og har gode innspill og erfaringer som gjør at vi treffer bedre beslutninger. Vi trenger Ørjan, og de som ham, til å diskutere med.

RØRT: Støre ble beveget da han talte til landsmøtet torsdag.

Stridstema: - Ikke kødd!

Striden om «arbeidslinja» er en av de største konfliktsakene på Aps landsmøte. Partileder Jonas Gahr Støre ga tydelig beskjed om hvor han står i sin landsmøtetale torsdag:

– Ikke kødd med arbeidslinja! sa Støre bestemt.

Støre åpnet samtidig opp for å se på alle trygder og understreket at de som ikke kan jobbe må ha gode nok ordninger.

Drømmer om fredagsbiff

Både Sandberg og Wilhelmsen mener grunnytelsene for uføretrygdede bør økes, og at folk som ikke er i stand til å være i arbeid skal fanges i fattigdom.

– Men hvis man har en restarbeidsevne når man er uføretrygdet, så må vi legge til rette for at den kan brukes, ikke lage hinder for det. Det er et ansvar vi i Arbeiderpartiet er nødt til å ta, sier Wilhelmsen.

Sandberg sier at han kan kjenne på stigma knyttet til å være uføretrygdet.

– Jeg er ferdig med å skamme meg over å være uføretrygdet. Men ennå kan det stikke når jeg hører noen snakke om «snyltere». Derfor gir det meg mye å bidra.

Sandberg har vært uføretrygdet i over 20 år, på grunn av smerter i ryggen. For ham gir vervet i kommunestyret langt mer enn inntekt.

– Man føler seg litt nyttig. Det føles ansvarstungt. Men også ærefullt å være ombudsmann for innbyggerne. Det gir meg mye, sier han.

Og hvis Sandberg hadde fått mer penger for innsatsen, er han ikke i tvil på hva de hadde gått til.

– Det hadde jo vært fint å kunne få råd til en fredagsbiff en gang iblant, sier han.