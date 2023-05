THORAX: Det har siden november i fjor vært en konflikt på torakskirurgisk avdeling.

Hjertepasienter fra OUS skal behandles i Bergen

191 hjertepasienter venter på operasjon ved Oslo Universitetssykehus. Haukeland Universitetssykehus i Bergen bekrefter nå at de setter av ti plasser til hjertepasienter fra Oslo.

Kortversjonen 191 hjertepasienter venter på operasjon ved Oslo universitetssykehus.

Sprengt kapasitet gjør at regionssykehusene er bedt om å hjelpe. Haukeland Universitetssykehus setter av ti senger til pasienter fra Oslo. Vis mer

Ifølge VGs opplysninger er 176 av disse voksne hjertepasienter, og planlagt behandlingsdato allerede er passert for 63 av dem.

Nå kommer Haukeland Universitetssykehus det hardt pressede sykehuset i Oslo til unnsetning:

– Etter henvendelse fra OUS har vi nå satt av 10 plasser fremover for pasienter fra Oslo Universitetssykehus. De velger ut pasientene. Vi mener vi skal få det til uten at det går ut over våre egne pasienter, sier Kjell Vikenes, avdelingsdirektør på Hjerteavdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Han sier det skal gjøres en nøye utvelgelse etter vanlige medisinske kriterier.

– Vi skal ha en god faglig dialog mellom sykehusene, sier Vikenes.

Også St Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset i Nord-Norge har meldt at de også hjelper OUS ved behov. De fikk forespørselen rett før påske.

– Underlig

Ved Oslo Universitetssykehus er kapasiteten for operasjon av lungekreftpasienter også presset. Det bekrefter Erik Høiskar som er hovedtillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Fredag ble det opplyst at lungekreftpasienter må vente mellom en og tre uker etter fastsatt operasjonsdato, sier Høiskar.

Han sier ventelisten varierer litt. Pasienter blir operert og andre kommer inn på lista.

– Det vi har sett, er at ventelisten for hjertepasienter har vært i underkant av 200 pasienter i en periode nå. En tredjedel av pasientene venter mer enn anbefalt tid. Det er en risiko i forhold til pasientens prognose.

Det er viktig å overholde anbefalt tid til operasjon. Derfor bekymrer den økte ventetiden. Nå sender man pasienter til Bergen. Poenget er å få dem ut av operasjonskøen, sier Høiskar.

Sykepleiere sa opp

VG har i flere saker omtalt konflikten ved thorax-kirurgisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, som har ansvar for operasjoner av hjerte, lunger og sentrale blodårer.

I midten av april hadde 16 av 24 intensivsykepleiere sagt opp. Nå skal all hjertekirurgi flyttes fra Ullevål til Rikshospitalet innen 15. mai.

TILLITSVALGT: Erik Høiskar er hovedtillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus.

Tillitsvalgte for overlegeforeningen, Erik Høiskar, er kritisk til situasjonen landets største sykehus er havnet i.

– Det er underlig at Oslo universitetssykehus er kommet i en posisjon hvor de er avhengige av å sende pasienter til andre regioner for hjertekirurgisk behandling. Disse regionene sliter også med å ha god nok kapasitet. Det har jeg sagt til sykehusets direktør. I denne situasjonen nytter det ikke å skylde på de ansatte, sier Høiskar.

Forventer kapasitetsproblemer

Klinikksjef Bjørn Bendz bekrefter forespørselen til sykehuset i Bergen. Han forventer økte kapasitetsproblemer fra midten av mai. Bendz har overfor VG oppgitt at per 30. april 2023 står 191 hjertepasienter på en samlet venteliste for OUS, men at de tallene ikke har noen sammenheng med situasjonen i klinikken denne våren. VG har spurt Bendz om antallet pasienter som har passert planlagt behandlingsdato, men han har ikke svart.

SJEF: Bjørn Bendz er sjef ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo Universitetssykehus . Han er også Kongens livlege.

– Jeg har sagt til min ledelse at det fra tirsdag 2.mai og fram mot 15.mai, kan «begynne å halte» på Ullevål. Vi har ikke mye folk igjen. Enda færre blir det fra 1.juni. Derfor bestemte vi oss for å flytte kirurgien fra 15.mai, før det blir for vanskelig, sier Bendz.

Både hjerte- og lungepasientene som får utsatt behandling, har vært gjennom undersøkelser på sykehuset og fått fastslått diagnosen. De har også fått behandlingsdato som nå må utsettes, oftest på grunn av personalmangel.

Økte ventelister under pandemien

Klinikksjef Bjørn Bendz sier avdelingen fikk økte ventelister i pandemien, da de måtte avgi lokaler til behandling av alvorlig covidsyke.

– Det førte til et etterslep mot høsten 2022. Nå holder vi på med å bygge opp kapasiteten igjen. Vi har mistet mange verdifulle intensivsykepleiere. Vi som er igjen, bretter opp armene. Samtidig ser vi om de andre sykehusene kan hjelpe oss. Det er først ved skolestart til høsten at vi vil se hvordan dette har gått, sier Bendz

Tynnes i rekkene

BEKYMRET: Tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund Stine Nesseth.

Tillitsvalgt for Sykepleierforbundet, Stine Nesseth, beskriver en arbeidsplass der det tynnes i sykepleierrekkene.

– Ut fra min oversikt, vil vi være seks intensivsykepleiere igjen i sommer. Fem av oss skal jobbe på Ullevål i sommer og drive opplæring og beredskap for lungekirurgien der. En av oss skal jobbe på Rikshospitalet. Seksjonsledelsen på Ullevål foreslo endringer i driften som ville ført til at flere av sykepleierne hadde trukket oppsigelsene. Det ville ikke ledelsen. Vi mener de har hatt muligheten til å beholde kirurgi i drift på Ullevål i sommer og videre til høsten, men de har ikke ønsket å gjøre det. I stedet er vi nå i en situasjon der pasienter dessverre må sendes til andre sykehus for hjerteoperasjon, sier Nesseth.

Info Dette er saken Ved thorax-kirurgisk avdeling gjøres det operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer.

I november i fjor ble det innført en ny turnus, og ledelsen bestemte at thorax-kirurgisk avdeling på Ullevål skulle sommerstenges. Driften gjennom sommeren skulle skje på avdelingen på Rikshospitalet.

Ansatte ved Ullevål sykehus svarte med å si opp jobbene sine i protest.

Ledelsen har valgt å slå avdelingene permanent sammen fra fra 15.mai. Vis mer