BETALTE UT FOR MYE: Stortinget fikk torsdag sterk kritikk fra Riksrevisjonen.

Etterlønnsrotet: Disse topp-politikerne fikk de største regningene

Stortinget har betalt ut for mye penger i etterlønn til en rekke politikere. Flere har betalt tilbake penger. Nå kan det komme flere regninger.

Kortversjonen Stortinget har betalt ut minst 100.000 kroner for mye i etterlønn til minst sju politikere mellom 2012 og 2022.

Riksrevisjonen kom med en knusende rapport torsdag. Men de kan ikke komme med et endelig svar i alle sakene.

Administrasjonen på Stortinget vil nå sjekke opp alle enkeltsakene så raskt som mulig. Vis mer

Minst sju politikere har fått mer enn 100.000 kroner for mye hver fra Stortinget mellom 2012 og 2022. Det viser Riksrevisjonens knusende rapport som ble lagt frem torsdag ettermiddag.

Riksrevisjonen kritiserer spesielt utbetalingen og kontrollen av fratredelsesytelse fratredelsesytelseDe første tre månedene etter et stortingsvalg kan de som går av få full lønn. og/eller etterlønn etterlønnStortingrepresentanter kan fortsette å få betalt i maks 12 måneder etter at de går ut av Stortinget. De kan få 66 prosent av stortingslønnen, minus eventuelle andre inntekter. i granskningen.

Men for flere av politikerne som har fått de største kuttene og tilbakebetalingskravene, kan ikke Riksrevisjonen endelig konkludere på om Stortinget har krevd tilbake riktig beløp.

Nå vil administrasjonen på Stortinget sjekke opp alle enkeltsakene i rapporten så raskt som mulig for å bli ferdige med dem.

– Det gjelder også sakene der Riksrevisjonen ikke kommer med en klar konklusjon, opplyser stortingsdirektør Kyrre Grimstad til VG.

TØFF I KLYPA: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var krystallklar i sin kritikk av Stortinget. Her fra pressekonferansen torsdag.

– Manglende oppfølging

Rigmor Andersen Eide i KrF måtte betale tilbake i overkant av 150.000 kroner, i tillegg til at hun fikk kutt i etterlønnen. Det totale beløpet for tilbakebetalingen og kutt i etterlønn, endte på 233.585 kroner i 2021.

– Jeg handlet i god tro og har dessverre misforstått ordningen om etterlønn. Jeg vil også påpeke manglende oppfølging fra Stortingsadministrasjonen, skriver hun i en SMS til VG.

Venstres tidligere leder Trine Skei Grande fikk etterlønnen redusert med 117.028 kroner. Riksrevisjonen sier at de ikke kan vurdere om det hun betalte tilbake var korrekt, fordi næringsinntekten hennes må vurderes skjønnsmessig.

Grande har ikke besvart VGs henvendelser torsdag.

Info Detaljer i Grandes sak Riksrevisjonen slår fast at hun skulle vært avkortet for lønnsinntekt på 94 023 kr – i tillegg til et beløp som settes etter en «skjønnsmessig vurdering» av 100 854 kroner i næringsinntekt. Siden de ikke tar stilling til hvor mye ytelsen skal avkortes for næringsinntekten, kan de ikke vurdere om ytelsen er korrekt betalt tilbake, skriver de. Vis mer

FIKK FOR MYE: Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande.

Disse måtte betale mest

To Frp-politikere måtte betale tilbake mest. De har allerede gjort opp for seg.

Jan Arild Ellingsen fra Nordland fikk i 2018 etterlønn fra Stortinget, samtidig som han leide ut eiendom. Han tjente også penger på salg av to eiendommer.

Han betalte tilbake 506.292 kroner høsten 2022.

Frp-eren Per Roar Bredvold fra Hedmark fikk fratredelsesytelse i 2013/2014, samtidig som han drev med oppstart av egne selskaper. Han betalte tilbake 561.692 kr i juni i fjor.

Ellingsen og Bredvold har ikke besvart VGs henvendelser torsdag.

Info Disse måtte også betale tilbake mer enn 100.000 En annen som har fått en stor regning, er Erik Skutle (H). I 2019 fattet presidentskapet på Stortinget fattet i 2019 vedtak om at han måtte betale tilbake etterlønnen for perioden april – desember 2018, til sammen 471 917 kroner, fordi han startet opp eget selskap. Han har ikke besvart VGs henvendelser torsdag.

Ib Thomsen (Frp) ble avkortet for lønnsinntekter på 28 600 kr fra da han fikk etterlønn i 2018, og i 2022 betalte han tilbake 100 000 kr for kapitalinntekter. Riksrevisjonen slår fast i sin rapport at etterlønnen skulle ha vært avkortet med ytterligere 17 405 kr. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

Helge Thorheim (Frp) er den siste som har måttet betale tilbake over 100.000 kroner. Han tjente til sammen 195 011 kr da han fikk fratredelsesytelse i 2018. Ytelsen ble avkortet og betalt tilbake for lønnsinntekter på til sammen 198 354 kr i 2021. Ifølge riksrevisjonens konklusjon, betalte han tilbake 3 342 kroner for mye.

– Det er jo greit å være ferdig med det, og det er sånt som beklageligvis kan skje. Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet med administrasjonen, sier han til VG. Vis mer

EN MILL: Jan Arild Ellingsen og Per Roar Bredvold har betalt tilbake en million kroner til stortinget til sammen.

– Rotete

Tidligere finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen er blant de som har fått de største avkortningene - det vil si kutt i ytelsen: Hun fikk en avkortning på 101.582 kroner i fjor.

Hun er altså ikke er blant de syv som har måttet betale tilbake, fordi det har blitt gjort opp gjennom avkortning.

Men heller ikke her kan riksrevisjonen konkludere på om beløpet er korrekt, og hun kan også ha betalt for mye: Riksrevisjonen mener 61 582 kroner skulle vært kuttet på grunn av lønnsinntekt, men resten må vurderes skjønnsmessig fordi det er penger fra næringsvirksomhet.

Hun sier at hun har oppdatert Stortinget underveis, men fått motstridende beskjeder.

– Hele denne saken avdekker jo at regelverket er rotete, og det har vært praktisert rotete, sier Marthinsen.

KRITISK: Marthinsen sier sakene illustrerer at det har vært vanskelig å få det riktig, selv om man har hatt god kontakt med Stortinget hele veien.

Stortingsdirektør Kyrre Grimstad erkjenner at forvaltningen av ordningene ikke har vært god nok.

– Det inkluderer også vår veiledning og informasjon til representantene. Dette har vi allerede tatt tak i, og et videre arbeid med å styrke vår forvaltning, kontroll og informasjon om ordningene vil ha høyeste prioritet.

KAN FÅ REGNING: Bård Vegar Solhjell er i dag direktør i Norad.

Åpen for ekstraregning

Tidligere SV-politiker Bård Vegar Solhjell har fått for mye etterlønn. Han er i dag direktør i Norad. Norad.Direktoratet for utviklingssamarbeid.

Riksrevisjonen mener at utbetalingen skulle vært redusert med 125 377 kroner, i tillegg til et beløp fra næringsinntekter som må vurderes med skjønn. Det vi si at de heller ikke her kan konkludere om beløpet er korrekt.

Solhjell har altså ikke måttet betale tilbake, men har fått en stor avkortning i ytelsen.

Han sier at han venter på svar fra Stortinget, men er enig i tallene fra Riksrevisjonen.

– Er du åpen for at du kan måtte betale mer?

– Det dreier seg om en konkret sak, som ligger hos Stortinget til vurdering. Som Riksrevisjonen skrev skriver involverer den skjønn, derfor er den nok krevende.

