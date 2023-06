GLAD: - Vi trenger flere blodgivere! sier helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol, som gleder seg over endringene.

Homofile skal få gi blod på lik linje med heteroseksuelle

Helsedirektoratet endrer på regelverket og åpner nå opp for at menn som har sex med menn i monogame parforhold kan bli blodgivere.

– Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet og for andre mennesker. Jeg er glad for at vi nå har fått et oppdatert faglig kunnskapsgrunnlag, og at det åpnes opp for at menn som har sex med menn i stabile parforhold kan gi blod.

Det sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding om endringene i regelverket.

Menn som har sex med menn må i dag vente i minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt for å gi blod. Basert på en ny smittevernfaglig vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) åpner nå Helsedirektoratet opp for å endre regelverket.

Endringen består i at menn som har sex med menn får en karantenetid på 6 måneder fra siste nye eller tilfeldige seksualpartner. Med denne endringen er det fremdeles trygt for mottagere av blod, understreker Helsedirektoratet på sine nettsider.

– Dette er en gledelig nyhet, kommenterer helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet jobber for at endringene kan bli innført innen utgangen av året.

Det var Kjerkol sitt departement som ga Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere endringene.

– Vi trenger flere blodgivere! Det er derfor viktig å legge til rette for at de som kan og vil gi blod, kan gjøre dette på en trygg måte. Talspersoner for skeive organisasjoner har tatt opp at dagens regelverk er urimelig, sier Kjerkol.

NRK og Aftenposten meldte først om endringen.