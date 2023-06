SELGES: Hagen skal blant annet selge leiligheten som ligger på nedre Manhattan i New York, USA. Her fra et besøk i 2015.

Hagen selger ut luksus: − Også vi må kutte kostnader

Stein Erik Hagen (66) og familien selger ut leiligheter, hytte og flere fly. – Det er tid for å stramme inn, sier han. Og reiser på ferie med en venninne.

Norges niende rikeste, ifølge Kapital, med en anslått formue på 33,5 milliarder, sier dyrtiden er en god anledning til å kvitte seg med private investeringer/luksus.

– Jeg vet vi er privilegert, men etter å ha gjort opp status for hva man har behov for, så har vi kommet til at vi vil kutte kostnader. Det er behov for alle å gjøre opp status over hva man trenger, når kostnadene øker så mye som vi har sett det siste året, med økte renter og generell prisstigning, sier han:

– Familien har derfor valgt å selge en del, sier han og presenterer følgende liste over hva de selger:

Leilighet på Manhattan i New York.

Leilighet i London.

Et jetfly og et småfly, hvor eierandelen var 50 prosent.

Hytte i Kragerø.

For et par år siden solgt de også sitt hus i Hamptons i USA.

Hagen begrunner salgene slik:

– Vi har tatt utgangspunkt i behov. Leilighetene i New York og London bruker vi så lite at det ikke forsvarer å sitte på. Det samme gjelder de to flyene.

Landstedet på øya Ropen i Kragerø skjærgården.

– Ikke synd på meg

Hagen sier familien beholder et et stort hus de har kjøpt i Skottland.

Han vil ikke tallfeste hva familien får for å selge eller hvor mye de har tjent på det, men det er trolig snakk om flere hundre millioner i salgsinntekter.

Hagen bor i en av de flotteste villaene i Holmenkollen, med utsikt til Holmenkollbakken.

– Det er på ingen måte synd på meg, men det er tid for alt. Selv om vi har mye penger, må vi som alle andre gjøre vurderinger av vår økonomi og hva vi bruker penger på. Alle må spare i disse dager.

Bekymret

Hagen har bygd seg opp som en av Norges rikeste mennesker, fra han startet billigkjeden Rimi, til storinvestor og største eier i Orkla, som er ledende leverandør til norske dagligvarekjeder.

Han varsler at det blir prisøkninger.

– Når råvareprisene øker og prisveksten er så stor i Norge, så vil det gi økte priser på dagligvarene vi leverer til norske matbutikker.

Hvor mye vil han ikke si.

– Vi forsøker å holde kostnadene lavest mulig, men må legge på prisene når kostnadene stiger så mye som de gjør nå.

SELGER UT: Hagen kvitter seg med flere eiendommer i Norge og utlandet. Her fotografert i Soho der han har en leilighet.

Hagen er bekymret over utviklingen i norsk økonomi.

– Ledigheten er lav inn i sommeren, det er mange bransjer som ikke klarer å skaffe nok folk. Men de økte rentene vil på et tidspunkt slå kraftig inn i folks økonomi. Det betyr at de vil stramme inn og holde igjen på pengene. Da kan økonomien virkelig stanse opp.

– Det kan virke som om du taler for din syke mor: Orkla vil bli rammet fordi folk vil bli mer forsiktige og handle mindre og billigere?

– Havner vi i en slik situasjon, vil alle bli rammet. Sånn sett er jo rådet det motsatte av det jeg gjør: Gå fortsatt ut og bruk penger på restaurantbesøk og andre ting du opplever at du har råd til. Stopper pengebruken, rammes Norge.

– Det er lett å si, når man er rik?

– Jeg vet. Vi selger fordi også vi må kutte kostnader. Jeg kommer ikke med noen pekefinger til det norske folk. De må gjøre sine individuelle vurderinger.

Om Sveitsflyttebølgen

Hagen var en av de første som flyttet formuen sin til Sveits, da datteren Caroline Hagen Kjos flyttet til alpelandet i 2009 og store deler av familieformuen ble overført til henne.

Han har tidligere fortalt at de har gitt dem milliardbesparelser i skatt.

Hagen forsvarer flyttingen og sier han forstår dem som har kommet etter.

– Dagens skatteregime under Støre-regjeringen har gjort det så dyrt for folk med formuer å bli i Norge, at mange opplever at de ikke har noe valg.

– Støre sier det dreier seg om noe mer enn bare penger; at de – har nytt godt av – og flykter fra et av verdens beste land å bo i, hvor fellesskapet har stilt opp med billig barnehage, gratis skoler og gode offentlige tjenester innen helse og eldreomsorg?

– Problemet med det denne regjeringen har gjort, er at de endrer rammevilkårene for næringslivet. Langsiktigheten er borte.

– De viser til at skattenivået for bedriftene ikke er dårligere enn i de landene vi konkurrerer med, i OECD-området, og at det aldri har vært investert mer i norske landbaserte virksomheter?

– Det norske velferdssystemet er et av verdens beste. Det er noe Norge kan skryte av og vise til. Det er jeg enig i. Men jeg er skremt av alle de internasjonale investorene, som vi prater med, som sier de dropper Norge fordi de det er så uforutsigbart.

– Du er litt inhabil; du støtter høyresiden med millioner i valgkampen?

– Jeg har i mange år gitt mine bidra til Høyre og borgerlige partier fordi LO gir mye mer.

UT PÅ TUR: Hagen sier han og Ellen Solum bare er gode venner, ikke kjærester. Her avbildet under bryllupsfesten til sønnen Carl Erik Hagen og Rikke Sandvold, 3. juni, som ble avholdt i Hagens hjem i Holmenkollen.

Singel

Vi avslutter privat:

Hagen har til sammen fire barn fra sitt første ekteskap og ett påfølgende samboerforhold:

Med sin første kone, Nina Paulsen, har han Camilla Hagen Sørli (42), Caroline Hagen Kjos (39) og Carl Erik Hagen (35).

Og så har han sønnen Thomas N. Stang med tidligere samboer, Caroline Stang.

Han «skiftet side» har vært i flere forhold de siste årene, med to homofile samboerskap, sist med Bendik Skinningsrud, som han var forlovet med.

Begge var halvparten av hans alder.

Nå er det over og han er singel.

– Det er ikke til å komme fra at aldersforskjellen etter hvert spilte inn. Nå har jeg funnet roen og lever et utmerket liv.

Han skal nyte sommeren og ferie med sin gode venninne, Ellen Solum.

– Vi har det fint sammen, sier Hagen.