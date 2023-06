Sara Khorami vant prisen for beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle under utdelingen av Heddaprisen 2023.

Kristin Lavransdatter-maraton hedret med Heddapris

Sara Khoramis åtte timer lange tolkning av Kristin Lavransdatter ble hyllet under utdelingen av Heddaprisene. Prisfest ble det også for regissør Kjersti Horn.

NTB

Khorami ble tildelt prisen for beste kvinnelige hovedrolle da Heddaprisene for fremragende norsk scenekunst ble delt ut søndag.

– Den bærende rollen er ikke bare en kraftinnsats av de sjeldne, men en skuespillerbragd som vil bli stående i norsk teaterhistorie. Hun seirer gjennom tre fulle forestillingslengder, for det meste spilt på en og samme dag, heter det i juryens begrunnelse.

Forestillingen, som er basert på de tre bøkene av Sigrid Undset, var satt opp på Det Norske Teatret i Oslo i fjor. Den fulle oppsetningen varte i rundt åtte timer.

Sårt om mor og sønn

Prisen for beste mannlige hovedrolle gikk til Emil Johnsen for rollen som Édouard i «Ei kvinnes kampar og forvandlingar», også den på Det Norske Teatret.

– Årets prisvinner aksler de mest grunnleggende følelsene uten å ty til de store faktene, heter det i begrunnelsen.

Stykket er basert på en bok av den franske forfatteren Édouard Louis og omtales som et ømt og skarpt morsportrett.

Romeo og Julie

Felles for begge disse forestillingene er at Kjersti Horn har regien. Det har hun også på forestillingen «Romeo og Julie» på Den Nationale Scene i Bergen – og for denne fikk hun prisen for beste regi.

På toppen av det hele ble hun tildelt pris for «særlig kunstnerisk innsats» for sitt arbeid det siste året. Særlig «Kristin Lavransdatter» trekkes fram av juryen, som påpeker at Horn er «sin egen sterkeste konkurrent».

– For oss i juryen var det ingen tvil. Neppe for andre heller. Hun er sesongens ubestridte beste regissør, konstaterer juryen.

Prisen for beste regi gikk til Kjersti Horn

80-tallsklassiker beste forestilling

Prisen for beste teaterforestilling gikk til «Døden på Oslo S» som har gått for fulle hus i det nedlagte Økernsenteret i vår. Det er Nationaltheatret som står bak forestillingen, som er basert på boka av Ingvar Ambjørnsen. Maria Kristine Hildonen fikk dessuten den ene av to priser for beste medspiller for den sterke rollen som rusmisbrukeren Nina i stykket.

Den andre prisen i denne kjønnsnøytrale kategorien gikk til Svein Harry Schöttker-Hauge, som spilte ammen i «Romeo og Julie».

Beste forestilling for barn ble «Nordpolen magiske trikketransport», som teaterkompaniet Feil teater og Kloden teater står bak.

Prisfesten ble avsluttet med tildeling av ærespris til regissør, dramatiker og skuespiller Cliff Moustache. Han er en av grunnleggerne av Nordic Black Theatre i Oslo.

