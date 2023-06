Snakker om Kanye - bryter sammen

Kim Kardashian (42) bryter sammen når hun snakker med søsteren om eksmannen Kanye West (46), i den siste episoden av «The Kardashians».

I et klipp fra neste episode av «The Kardashians» åpner Kim Kardashian igjen opp om det turbulente forholdet til eksmannen Kanye West, som hun skilte seg fra i fjor etter seks års ekteskap.

Det skriver People.

Siden paret ble skilt, har West kommet med en rekke anklager mot Kardashian og hennes familie på sosiale medier. Blant annet har han gått ut og offentlig kritisert ekskona for å la datteren på åtte år bruke videotjenesten – mot hans vilje.

I februar i fjor svarte Kardashian offentlig på anklagene, i et innlegg på Instagram:

«Kanyes konstante angrep på meg i intervjuer og sosiale medier er faktisk mer sårende enn noen TikTok North kan komme med», skriver hun og sammenligner med kontroversen knyttet til deres felles datters TikTok-videoer.

«Skilsmissen er vanskelig nok får barna våre, og Kanyes besettelse av å ha kontroll og for å manipulere situasjonen vår så negativt og så offentlig, forårsaker bare mer smerte for alle. Det gjør meg trist å se at Kanye fortsetter med å gjøre det umulig».

– Det er så vanskelig

Klippet fra den siste episoden av «The Kardashians» viser Kardashian som bryter sammen når hun snakker om Kanye med søsteren Khloe Kardashian (39). I klippet spør Khloe om det går bra med henne, før Kim bryter ut i gråt, skriver People.

– Han er så annerledes fra personen jeg giftet meg med. Det er han jeg elsket og han jeg husker. Jeg ville gjort hva som helst for å få den personen tilbake.

– Det er så vanskelig å se noen du virkelig elsket og som du har en familie med, være så forskjellig fra slik du kjente ham.

– Hans reise

Det er ikke første gang Kim Kardashian uttaler seg offentlig om eksmannens kontroverser.

I 2020, da West kom med anklager om at Kim og hennes mor Kris Jenner hadde prøvd å «låse ham inne» og at han vurderte skilsmisse, svarte Kardashian på Instagram:

«Som mange av dere vet, har Kanye bipolar lidelse. Alle som har dette eller kjenner noen som har det, vet hvor komplisert og smertefullt det er å forstå», skrev hun og la til,

«De som kjenner Kanye, kjenner hjertet hans og forstår at ordene hans ikke alltid samsvarer med intensjonene hans».

I 2018 åpnet West selv opp om sin bipolare lidelse.

– Noen ganger tenker jeg hvis han når bunnen, så er det hans reise som han må finne ut av på egenhånd. Jeg pleide å løpe rundt til alle rundt oss og si «Det kommer til å gå bra, gi ham en ny sjanse»... Jeg har ikke energi til det, sier Kardashian i klippet.