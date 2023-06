Varsel mot rektor etter håndhilse-sak

Ifølge islam.no tolker enkelte muslimer det å «berøre» en av det motsatte kjønn som «haram» (synd). De skriver at koranen ikke nødvendigvis omtaler berøringpraksis mellom to ulike kjønn, men de lærde strides.

På nettsiden råder en ekspert slik: «Hvis du blir utsatt for en situasjon der du enten håndhilser på en av det motsatte kjønn, eller skaper frustrasjon og ubehag for andre, er det bare å håndhilse. [...] Vi bor i et samfunn der håndhilse på folk man møter for første gang er tegn på respekt. Det motsatte kan i mange tilfeller tolkes negativt. Vi trenger derfor ikke å være så strenge på dette området.»