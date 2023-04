Se video: Banner presten i kirken?

Sokneprest Vegard Bondevik Lie mistet manuset sitt mens han holdt en preken under en gudstjeneste i kirken første påskedag. Da sa han noe som har fått flere til å stusse.

– Jeg hadde aldri bannet i kirken, sier sokneprest Vegard Bondevik Lie til VG.

– Banner du ellers?

– Nei, men når jeg har spilt fotball har jeg sagt et og annet ord som det ikke passer å si. Jeg er et vanlig menneske jeg også, sier Lie.

Første påskedag holdt han en preken under hovedgudstjenesten i Stedje kirke i Sogndal. Under prekenen mistet han manuset sitt på gulvet.

I en video, som ble publisert på sosiale medier, kan det høres ut som presten sier «helvete» i det papirene faller ut av hendene hans.

– Lyden var ikke på min side. Det er bare et mobilopptak, sier han.

Hvis du lytter godt kan du høre at presten egentlig sier «der for prekenen gitt».

– Det er helt på det rene. Noen har trodd at jeg sa noe jeg ikke sa. Folk som kjenner meg vet at jeg ikke bannet. Ingen som var i kirken tenkte den tanken.

TAR DET MED ET SMIL: Sokneprest Vegard Bondevik Lie .

Det var Sogn Avis som omtalte saken først.

Lie tenkte ikke over at det kunne høres ut som at han bannet i videoen.

– Jeg visste hva jeg hadde sagt, det var ikke i tankene mine. Så ble jeg gjort oppmerksom på det, «hva er det du egentlig sier», lurte noen på. Da hørte jeg at det gikk an å misforstå det jeg sa, hvis det er dårlig lyd.

Presten håpte videoen kunne føre til smil og latter.

– Jeg ble litt ivrig og arkene var litt løse i permen, så da falt de på gulvet. Jeg la ut videoen fordi jeg ville komme med en morsom hilsen til folk siden det er påske. Folk synes det er kjekt at det er humor knyttet til kirken.

Info Første påskedag På første påskedag feires Jesu oppstandelse.

Evangeliene forteller at Jesus sto opp av graven påskedag og viste seg for disiplene.

Oppstandelsen er grunnfortellingen som den kristne kirke samles om gjennom hele kirkeåret. At Jesus stod opp fra døden, feires derfor ikke bare på Påskedag, men i hver gudstjeneste i kirken, i tro og håp om at livet skal seire. Kilde: Den norske kirke Vis mer

