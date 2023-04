FYLLER KURVEN: etter Forsberg Jødal og Marit Forsberg gjør en pils-storhandel på matbutikken mandag ettermiddag. De frykter at hyllene kan bli tomme.

Handler inn ekstra øl: − Vi må være på den sikre siden

SJØLYST (VG) Storstreiken henger over folk på matbutikken. Selv om Petter Forsberg Jødal brygger sin egen øl, handler han inn fire six-packs for å kunne nyte en pils i det fine været.

Frykten for tomme hyller gjør seg gjeldende på Coop Mega Sjølyst i Oslo. 25.000 arbeidstagere i LO og YS gikk ut i streik mandag morgen, og verre kan det bli om partene ikke kommer til enighet.

For Petter Forsberg Jødal og Marit Forsberg betyr det en litt annerledes handlekurv:

– Det var dagens handel, fire six-pack og et brød, sier Forsberg Jødal.

Selv om hyllene i akkurat denne matbutikken er langt fra tomme, er det greit å sikre seg for det fine været som er i vente på Østlandet.

– Det kan ta tid før denne streiken er avblåst, så vi må være på den sikre siden. Det kommer noen fine dager og det kommer en helg, sier Forsberg Jødal til VG.

– Vi må ha litt i reserve, skyter Marit Forsberg inn.

Info Derfor er det streik Etter mekling 17 timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom LO og NHO søndag. Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er i konflikt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Fellesforbundets hovedkrav i forhandlingene har vært økt reallønnsvekst til sine medlemmer, noe som betyr at lønningene skal stige mer enn prisene. LO mener at lavtlønnede er hardest rammet av den pågående økonomiske krisen. NHO uttalte søndag at LOs medlemmer ville fått økt kjøpekraft hvis skissen som ble lagt frem av riksmekleren hadde blitt godtatt, noe LO er uenige i. Streiken rammer bredt – alt fra bryggerier, godteriprodusenter, industribedrifter, hotell og fergesamband blir påvirket. Vis mer

Ølhund på butikken

Selv om Forsberg Jødal brygger sitt eget øl, er det greit å sikre seg butikksorten også.

– Jeg er en ølhund, ler han.

1 / 2 VÅRSOL: Helen Reløy Sund og an Petter Jensen tar seg en halvliter i det flotte været på Bislett i Oslo. KLAR TIL SERVERING: Daglig leder Geir Pettersborg fikk akkurat levering og har nok øl til de neste to ukene. forrige neste fullskjerm VÅRSOL: Helen Reløy Sund og an Petter Jensen tar seg en halvliter i det flotte været på Bislett i Oslo.

Også i utelivsbransjen går de en spent tid i møte. På Store Stå pub på Bislett hadde de akkurat rukket å fylle opp lageret før Ringnes ringte og fortalte at det var helt tomt.

– Nå har akkurat utepilssesongen startet. Har dere nok?

– Ja, det er første dag i dag. Det kommer an på hvor lenge streiken varer. Men vi har nok for én til to uker til, sier eier og daglig leder Geir Pettersborg til VG som er på besøk.

Utepils-sesong

Blant utestedets gjester er Jan Petter Jensen og Helen Reløy Sund. De nyter årets første utepils uten jakke på.

– Det er så deilig nå. Vi måtte bare ut, sier hun.

– Det kan nok hende at vi kjøper litt ekstra på butikken, men vi tenker ikke å hamstre.

– Er du bekymret for at det skal bli tomt?

– Det er jo derfor vi sitter her nå og vi har et lite lager hjemme. Det spørs jo hvor lenge streiken varer, men om. det blir til juni er det jo trist, sier han.

En ting er sikkert:

– Det blir noen utepils i løpet av denne uken.

FYLLER PÅ: Assisterende butikk sjef Ijaz Ahmad på Rema 1000 på Hoff i Oslo har jobbet på for å fylle når det er økt etterspørsel etter varer som brus og boblevann.

Ringnes-stopp

På Rema 1000 på Hoff i Oslo har assisterende sjef Ijaz Ahmad jobbet hele dagen for å fylle på med øl og chips.

– Vi prøver å få det til å gå, sier han mandag ettermiddag.

– Men jeg håper ikke streiken varer så lenge, legger han til.

Han bekymrer seg for lageret med chips, øl, sjokolade og etter hvert brus.

– Ringnes skulle levere i morgen, men nå er det stopp, sier han.

For kunde Ludvig Anfinsen blir det er større handlekurv enn ellers.

– Er du redd for at det skal gå tomt?

– Ellers ville jeg ikke kjøpt åtte flasker med taffelvann, sier han.

BOBLEVANN: Ludvig Anfinsen vil ikke gå tom for taffelvann og handler inn noen ekstra flasker mandag.

