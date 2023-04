Politiet om påkjørselen i Steinkjer: − Siktet for uaktsomt drap

STEINKJER (VG) En mann i starten av 30-årene er siktet for uaktsomt drap etter at han skal ha kjørt ned flere mennesker med en varebil i Steinkjer sentrum natt til søndag.

– Den pågrepne er siktet for uaktsomt drap, sier politiadvokat Malin Borg på en pressekonferanse søndag.

Den siktede er en mann i 30-årene som ble pågrepet etter at han skal ha kjørt ned flere mennesker i Steinkjer med en varebil sentrum natt til søndag.







Borg sier at den siktede planlegges avhørt i ettermiddag eller kveld og understreker at siktelsen kan utvides. Han vil bli fremstilt for fengsling i morgen.

Politiet bekrefter at en mann i 20-årene er død etter påkjørselen.

De pårørende er varslet søndag formiddag. Avdøde ble fløyet til sykehus med luftambulanse, men livet hans sto ikke til å redde.

– Vi kan bekrefte at siktede er kjent fra politiet fra tidligere, sier Borg.

Hun sier at de vil prøve å sikre seg videoopptak av hendelsen i Steinkjer sentrum. Hun sier at politiet har tatt blodprøve av mannen, men har ennå ikke fått svar på prøvene.

Kan føle seg trygge

Borg sier at de ikke har informasjon som tyder på at andre var involvert. Hun sier at et sentralt spørsmål er å finne ut om det var en villet handling.

– Det er en hypotese vi jobber ut ifra. Vi har ingen klare holdepunkter for at det er snakk om en villet handling, men det er et hypotese vi har med oss, sier Borg.

Politidirektoratet besluttet tidligere i dag å innføre midlertidig bevæpning av politiet nasjonalt.

Ifølge etterforskningsleder Kjetil Mollan i politiet er det derimot ingen grunn til å føle seg utrygg i Steinkjer eller andre steder i Norge på grunn av hendelsen.

STEINKJER: Den dramatiske hendelsen fant sted i Steinkjer sentrum natt til søndag.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 02.09 natt til søndag.

Den siktede mannen er norsk statsborger, hjemmehørende i Steinkjer, ifølge politiet.

Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg sier til VG at mannen ga uttrykk for at ikke visste hva han skulle si da han ble presentert for siktelsen.

– Han er fortvilet og fremstår lei seg og skjønner ikke helt hva som har skjedd, sa hun tidligere i dag.

BILEN: Bilen som gjerningspersonen brukte ble funnet i utkanten av Steinkjer. Det var her gjerningspersonen ble pågrepet.

– Fremstår som en villet handling

Det var flere personer som måtte hoppe unna da mannen angivelig kjørte varebilen opp på fortauet midt i sentrum av byen, før han skal ha stukket fra stedet.

Mannen ble kort tid etter pågrepet noen kilometer unna sentrum.

VG er til stede i utkanten av Steinkjer, hvor bilen som ble brukt blir tauet inn i 11-tiden søndag. Det var flere av politiets teknikere for å undersøke den hvite varebilen.

Aktiver kart

– Personen stakk fra stedet og ble funnet igjen i varebilen i en grøft kort tid etter og pågrepet, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til VG søndag formiddag.

Politiet uttalte tidligere søndag at de ikke var noe som tilsa at påkjørselen var en villet handling. Men i morgentimene har dette endret seg:

– Det fremstår som en villet handling, sier Johnsen til VG.

Det skal ha vært høy fart involvert i påkjørselen. Vitneopplysninger tyder på at mannen har vært til fots der folkene senere ble påkjørt. Vitner har betegnet vedkommende som fjern, ifølge operasjonsleder Johnsen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post