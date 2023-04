Uønsket nattebesøk: − Tisser inn i katteluken hver natt

Ketil Leth-Olsen sliter med nattlig uønsket besøk. Hver natt tisser en ukjent katt inn i katteluken.

– Den springer opp trappen, stiller rumpa til og treffer med presisjon inn i katteluken, sier Ketil Leth-Olsen til VG.

Leth-Olsen og kona skjønte noe var på gang da de kom hjem fra påskeferie.

– Da vi gikk inn døren sa kona mi «her lukter det kattepiss».

Paret har selv en 13 år gammel hunnkatt, men hun tisser ikke inne, skal vi tro eieren.

Det var Nidaros som omtalte Leth-Olsens kattepine først.

ÅSTEDET: Den firbente luringen sniker seg opp til Ketil Leth-Olsens katteluke på sin nattlige tisserute.

«Katt på fersken»

Leth-Olsen har et kamera i garasjen, og valgte derfor å sjekke om dette kunne avsløre synderen.

– Der så jeg en liten grå hannkatt med hvite poter, som kommer luskende om natten.

Ifølge Leth-Olsen har katten kommet hver natt klokken 02 og hver dag rett etter at paret har dratt på jobben.

Dette har vært kattens faste rutine siden påske - med ett unntak. Mens Leth-Olsen snakker med VGs journalist på telefonen, besluttet den firbente luringen å ta seg en liten ekstrarunde innom katteluken.

Grønnsåpe og sitronspray

Leth-Olsen har foreløpig ikke lykkes med å finne kattens rette eier, eller noen annen løsning på urin-problemet.

Årsaken til det nattlige besøket er han derimot mer sikker på.

– Vi har en gammel hunnkatt som begynner å trekke på årene. Hun kan umulig være det mest sexy kattedyret, men det er nok hun som tiltrekker seg katten.

DRAGET: Leth-Olsen tror det er hunnkatten Lucy som trekker til seg hannkatten.

Så langt har de kjørt flere runder med vask, grønnsåpe og sitronspray.

– Vi får vekk lukten, men katten kommer jo tilbake.

Han håper nå å komme i kontakt med eieren av katten, men er ikke helt optimistisk.

– Det kan godt hende det er en løskatt.

– En stafettpinne

Dette er ikke første gang Leth-Olsen opplever uønsket besøk fra firbente. Hvert femte år har en ny katt kommet med ablegøyer.

– Det virker som det er en stafettpinne som går – hver med sine spesielle triks.

Han forteller at for ti år siden klatret en katt rundt på huset hans, og for fem år siden kom en katt inn i katteluken og forsynte seg med maten til Lucy og en chihuahua de hadde på tidspunktet.

Derfor har Leth-Olsen konkludert:

– Når katten vår takker for seg, da skal jeg aldri mer ha katt i mitt liv.

Han skal også gå til innkjøp av ny dør – uten katteluke.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post