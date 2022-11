TIDEN GÅR: Arbeidsgiversiden ved direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup konstaterer at det gikk fem kvarter med megling tirsdag før meglingen ble brutt.

Brudd i meglingen - streik i privatbarnehagene utvides onsdag

RIKSMEKLEREN (VG) Etter en time og et kvarters megling tirsdag gikk partene i barnehagestreiken fra hverandre uten resultat.

– Vi har strukket oss langt, men ikke fått noen respons på det, sier direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private barnehagers landsforbund (PBL) etter møtet hos Riksmekleren tirsdag.

Dermed er det i alt 3100 ansatte i streik i de private barnehagene fra onsdag. Da blir streiken i over 200 barnehager utvidet med 700 ansatte.

Prøver igjen neste uke

Mekler hos Riksmekleren Geir Engebretsen, opplyser til VG at neste megling nå blir 15. november.

Han beskriver at det er stor avstand mellom partene tross rapporter om fremdrift i det ti timers lange meglingsmøtet mandag.

– Det er fortsatt pensjon som skiller partene. Avstanden er så stor at de ville avslutte meglingen for denne gangen, sier Engebretsen.

–Til tross for fremdriften mandag?

–Ja, til tross for fremdriften mandag, svarer Engebretsen.

BRØT MEGLINGEN: Anna Green-Nilsen fra Fagforbundet oppfattet ingen reell fremdrift hos Riksmekleren, og brøt meglingen sammen med de andre arbeidstagerorganisasjonene i barnehagene, Utdanningsforbundet og Delta.

Representant for Fagforbundet i meglingen, Anna Green Nilsen, mener motparten i Private Barnehagers landsforbund, ikke strakk seg langt nok for å finne løsning.

– Vi opplever at de driver en runddans uten å komme fremover, da ser vi ikke noen hensikt i å sitte her lenger, sier Green Nilsen til VG. Både hun og Schjelderup i PBL sier at de er lei seg for å ramme barna og foreldrene som nå er- og fortsatt blir rammet av streiken.