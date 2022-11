OMKOM: Roar Henning Stein og Inger Eline Gaundal Stein.

Frigir bilde av de omkomne i helikopterstyrten

Roar Henning Stein (68) og Inger Eline Gaundal Stein (68) mistet livet da helikopteret styrtet i Verdal tirsdag.

De var på en fornøyelsestur da helikopteret styrtet i trøndelagskommunen tirsdag ettermiddag, bare noen hundre meter fra basen til helikopterselskapet.

De to var passasjerer i helikopteret og var hjemmehørende i Overhalla kommune. I tillegg ble piloten skadet i ulykken og er innlagt på St. Olavs hospital.

Politiet gikk ut med navnet på de omkomne tirsdag, i samråd med de pårørende. Nå har de også frigitt bilder.

Politiet fikk den første meldingen om helikopterhavariet i Verdal fra flytårnet på Værnes klokken 10.42.

Helikopteret havarerte på et jorde. Samtlige nødetater rykket ut. Klokken 12 kom bekreftelsen fra politiet om at to personer omkom i ulykken.

Skal finne årsaken

Helikopteret var av typen Airbus Helicopters As 350 B3, som er den mest brukte helikoptertypen i Norge.

Havarikommisjonen er på ulykkesstedet for å finne årsaken. Havariinspektør Tor Nørstegård tror imidlertid arbeidet vil ta lang tid:

– Vi snakker om uker og måneder før en rapport er klar, fortalte han til VG onsdag.

Helikoptervraket skal trolig fraktes til Østlandet for videre undersøkelser. Han forteller at det ikke er recordingboks om bord i denne typen helikopter. Det er ikke informasjon fra radar på maskinen heller.

Det var tett tåke da nødetatene ankom krasjstedet etter å ha fått melding om havariet fra flytårnet på Værnes klokken 10.42 tirsdag.

– Værforhold og siktforhold er en ting vi absolutt må ta med her, sier havariinspektøren.

På spørsmål om hvorvidt helikopteret er spesielt utsatt for ulykker, sier han nei.

– Dette er den mest brukte helikoptertypen i Norge, og derfor er det den som er mest involvert i ulykker. Det sier ikke så mye om helikopteret, forklarer Nørstegård.

Han anslår at i underkant av 100 slike helikoptre flys i Norge.

– Det er så mange av den typen, at jeg kan ikke si om den er spesielt utsatt.