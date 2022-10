REDDET: Flyselskapet Norwegian lever – to ganger på statens nåde, ifølge en ny bok.

Ny bok: Norwegian reddet fra konkurs to ganger – av staten

Statlige Avinor lot være å slå Norwegian konkurs da de ikke betalte regningene sine i 2018–2019. Da pandemien traff var økonomien så dårlig at de igjen var på konkursens rand. Da ble selskapet reddet – av statlige corona-milliarder.

Det kommer frem i «Turbulens», en ny bok om flyselskapet Norwegians historie skrevet av DN-journalist Jacob Trumpy og tidligere journalist Bernt Gran.

De forteller om stor jubel og optimisme både ved Oslo Lufthavn og i Norwegian i forbindelse med at den utvidede terminalbygningen på Gardermoen ble åpnet i april 2017:

Gardermoen er juvelen i Avinor-riket, og nå kunne de for alvor ta opp konkurransen med Stockholm og Arlanda. Norwegian og SAS jublet også fordi de hadde store vekstplaner.

I boken beskrives det tette avhengighetsforholdet mellom Avinor og Norwegian:

Gjennom avgifter og inntekter fra taxfree i terminalen til alle døgnets tider kunne Avinor finansiere tunge investeringer med egne penger – uten noen form for statlige tilskudd.

GULLGRUVE: Den nye avgangshallen på Gardermoen er en gullgruve for Avinor, som Norwegian bidrar med passasjerer til.

Norwegian var ved siden av SAS den største bidragsyteren til det.

Men lykken varer sjelden evig.

Utover i 2018 begynte Norwegian å slite. De første analysene i Avinor ble igangsatt fordi Norwegian hadde lagt frem milliardunderskudd.

Avinor var de første som merket konsekvensene: Norwegian sluttet å betale regningene sine.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian sier selskapet ikke ønsker å kommentere denne saken.

– Passerte 500 millioner

Flyselskapene betaler jevnlig start- og landingsavgifter, flyplassavgift og passasjeravgift. For Norwegian utgjorde disse avgiftene på det meste rundt 600 millioner kroner årlig.

«Høsten 2019 var den økonomiske krisen i Norwegian så akutt at

de ubetalte Avinor-regningene passerte 500 millioner kroner. Avinor

fikk juridisk bistand fra en partner i advokatfirmaet Hjort, og det ble forsøkt å få til en juridisk forpliktende avtale med Norwegian. Formålet med en slik avtale var å hindre at Avinor skulle begjære Norwegian konkurs», skriver forfatterne.

Info Mer om Avinor og Norwegian fra boken her: «Avinor eier og driver 44 flyplasser fra nord til sør i landet og har ansvaret for all dirigering av flyene i luftrommet over Norge. Kort sagt har de kontroll på det meste av infrastrukturen innen luftfarten og tar seg betalt gjennom offentlige avgifter for bruk av tjenestene i luften og på bakken. For Norwegian utgjorde disse avgiftene på det meste rundt 600 millioner kroner årlig. Det handler mest om start- og landingsavgifter, flyplassavgift og passasjeravgift. Norwegian og Avinor har gjennom alle år vært gjensidig avhengige av hverandre. Norwegian har bygget opp en internasjonal virksomhet ut fra Oslo, og Gardermoen har vært den klart viktigste flyplassen. For statlige Avinor ble Norwegian tidlig det største flyselskapet ved siden av SAS. Det sørget for en intens konkurranse, millioner av passasjerer og mange nye destinasjoner på rutekartet til og fra Norge. For Avinor var Norwegian en fantastisk kunde å ha gjennom årene med sterk passasjervekst og i kampen med København og Stockholm om å drive den største og mest vellykkede flyplassen i Skandinavia». Kilde: «Turbulens», Gyldendal forlag Vis mer

For Avinor hastet det å få en løsning på plass før regnskapsåret 2019 skulle avsluttes. En nedbetalingsavtale ble inngått og Norwegian betalte ubetalte regninger frem til coronakrisen startet i mars 2020.

«Da stoppet innbetalingene fra Norwegian nok en gang, og det ble behov for nye forhandlinger om en ny nedbetalingsavtale», står det i boken.

Avinor-ledelsen gjorde aldri alvor av trusselen om å slå Norwegian konkurs.

– Utelukkende tilknyttet Norwegian

Og ifølge forfatterne Trumpy og Gran tok staten i stedet regningen:

Da Avinor la frem regnskapet for første kvartal 2020 – etter at coronakrisen hadde lammet flymarkedet – ble det gjort en avsetning på 236 millioner kroner grunnet forfalte og ubetalte avgifter.

«Selv om det ikke kommer frem av rapporten, var dette beløpet nesten utelukkende knyttet til Norwegian», står det i boken.

Og:

«I Avinors årsregnskap for 2020 ble det gjort en avsetning for tap på 207 millioner kroner, og igjen var beløpet nesten utelukkende knyttet til ubetalte avgifter fra Norwegian», skriver forfatterne.

Norwegian søkte konkursbeskyttelse i Irland.

Nåværende konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, sier til VG at de ikke har særbehandlet Norwegian. Les svaret lenger ned i artikkelen.

FORFATTERNE: DN-journalist Jacob Trumpy (t.h.) og tidligere journalist Bernt Gran har skrevet bok i Norwegian. Pressebilde: Per Thrana

80 milliarder i gjeld

Forfatterne skriver:

«Det aller meste av pengene er borte for alltid gjennom konkursbehandlingen som fulgte i en irsk og en norsk domstol. I denne perioden har Norwegian tidvis konkurrert aggressivt med flyselskaper som fortsatt har betalt både offentlige avgifter og andre kreditorer ved forfall».

Konkurstrusselen var overhengende:

«På slutten av 2019 var den rentebærende gjelden på vel 80 milliarder kro-

er, og selskapet hadde andre forpliktelser gjennom flykjøp hos Boeing og Airbus på til sammen 85 milliarder kroner», skriver de.

Krisen sammenfaller med at Mr. Norwegian, Bjørn Kjos (76), som har vært med selskapet helt siden oppstarten i 1993, måtte gi seg som toppsjef.

Noen måneder etter hans avgang, ble Jacob Schram ny Norwegian-sjef, i januar 2020.

SENTRAL I REDNINGSOPERASJON: Daværende Norwegian-sjef Jacob Schram under pressekonferansen etter at generalforsamlingen i selskapet i mai 2020.

Schram hadde bakgrunn fra McKinsey, Statoil og Circle K og tok over bare et par måneder før den virkelig store smellen traff Norwegian og svært mange av flyene ble satt på bakken:

Pandemien i mars 2020.

Forfatterne har kalt kapittelet «Et «velsignet» virus». Her beskriver de hvordan et selskap på konkursens rand ble reddet av coronakrisen:

Erna Solberg-regjeringen kom med store økonomiske krisepakker under coronakrisen, som ble finansiert med skattebetalernes penger.

Reddet igjen

I boken fremkommer det at børsverdien til Norwegian fortsatt var 6,5 milliarder kroner ved inngangen til 2020. I mars var den snart bare en milliard kroner igjen – og selskapet la frem et kvartalsresultat med et driftsunderskudd på to milliarder kroner:

Selskapet var så langt nede som det var mulig – og nå som coronaen lammet flygingene, var konkursfaren, ifølge boken, overhengende.

Men så viste det seg at politikerne reddet selskapet med sin coronapakke:

«Da rammene ble kjent torsdag 19. mars, var det en fjær i hatten for alle involverte i Norwegian at regjeringen ville sette av halvparten av beløpet gjennom krisepakken på seks milliarder kroner for å redde dem. Resten av pengene skulle fordeles på Widerøe og SAS».

FANT LØSNINGER: Schram under pressekonferansen i 2020 med sin finansdirektør Geir Karlsen (t.v.), som var sentral i redningsoperasjonen.

Forfatterne skriver at det er nærliggende å tro at coronakrisen berget Norwegian fra en snarlig konkurs.

«Både milliardgjelden og betalingsproblemene var uhåndterlige. Mange store og små fly sto parkert på bakken med tekniske problemer, og hverken Boeing eller motorprodusenten Rolls-Royce hadde vist noen vilje til å kompensere Norwegian fullt ut for problemene. Det var umulig å fylle kassen med tanke på den kommende vinteren».

Men for å få politisk støtte til Solberg-regjeringens støttepakke, var det viktig utad å avdramatisere den økonomiske krisen, skriver forfatterne.

– Tidenes beste

Fra venstresiden i politikken kom det ifølge boken protester mot å gi penger til Norwegian:

«Staten har jo ingen interesse av å kjøpe et selskap med enorm gjeld og masse spekulasjon rundt,» sa SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Da kom Norwegians presseavdeling på banen, følge boken.

Kommunikasjonsdirektøren svarte SV-toppen og sa Norwegian hadde jobbet seg gjennom de fleste problemene før pandemien. «Selskapet lå an til tidenes beste sommer noensinne, og hadde varslet markedet om et overskudd i 2020,» var budskapet fra Norwegian.

Avinor: Ikke gitt særfordeler

Nåværende konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, sier til VG at de ikke har særbehandlet Norwegian.

– Situasjonen ble løpende rapportert til konsernstyret og Samferdselsdepartementet, og det var enighet om at det ikke var aktuelt for Avinor å melde Norwegian til skifteretten. I sum har Avinor opptrådt forretningsmessig og ikke gitt Norwegian noen særfordeler.

TAP: Avinor-sjef Abraham Foss sier samlet tap ble 100 millioner kroner for Avinor.

Han avviser at de gjorde noe regelstridig.

– Avinor har ikke gitt konkurransevridende subsidiering til Norwegian. Avinor fortsatte å fakturere Norwegian etter de i første omgang sluttet å betale regningene. Vi jobbet med å få på plass en nedbetalingsavtale med selskapet, og det kom til slutt på plass en slik avtale på forretningsmessig basis. Denne ble iverksatt og fulgt.

Tap: 100 millioner

Han sier Avinors samlede Norwegian-tap ble 100 millioner kroner.

– Det endelige tapet for Avinor som følge av restruktureringen i Norwegian utgjorde netto 99,9 mill. kr. I våre regnskapsavslutninger for 2019 og 2020 ble det rutinemessig foretatt avsetning til mulig tap. Her er det viktig å forstå at en regnskapsmessig avsetning er ikke det samme som faktisk realisert tap. Det er heller ikke slik at tapsavsetningene utelukkende var knyttet til Norwegian.

REDDET FRA KONKURS: Et Norwegian-fly ned mot landing på Gardermoen august 2019.

Han sier at det i tillegg kommer et tilgodehavende på vel 50 millioner kroner i flysikringsavgifter gjennom den europeiske lufttrafikktjenesten Eurocontrol som ikke har kommet til endelig oppgjør.

Solberg: – Fikk klart mest

Daværende statsminister Erna Solberg sier til VG at de gjorde det de måtte.

– Da coronaen brøt ut og folk sluttet å reise, laget vi en kraftfull pakke for luftfarten som hjalp både SAS, Widerøe og Norwegian. Norwegian fikk klart mest, men det handlet blant annet om at SAS også fikk hjelp fra den svenske og den danske staten.

Hun sier de fulgte økonomien i selskapet nøye.

– Vi så det som helt nødvendig at Norwegian fikk til en løsning med sine kreditorer, men holdt samtidig tilbake på ytterligere støtte for at ikke norske skattebetaleres penger skulle ende opp hos utenlandskeide venture capital-selskaper og leasingselskaper.

KONKURRANSE: Erna Solberg sier det var viktig å bidra til at det fortsatt ville være konkurranse i den norske luftfarten etter coronaen.

Solberg sier hun tror den viktigste støtten til flyselskapene var den som handlet om at staten gikk inn og kjøpte flyruter som ellers ikke ville hatt kommersielt grunnlag gjennom pandemien.

Ville ikke tilbake til monopol

Hun sier de også skjelte til konkurransesituasjonen.

– Målet med alt vi gjorde for luftfarten var å sikre at vi fortsatt hadde konkurranse og lave billettpriser på det norske innenriksmarkedet også etter coronaen. At vi ikke skulle vende tilbake til en svunnen tid med monopol i luften. Det unngikk vi, og det er veldig bra for norske reisende.

PS: VG har ikke fått tilgang til hele boken, men bare utvalgte kapitler.