FORSVARER I TROMSØ: Advokat Thomas Hansen forsvarer den spionmistenkte forskeren. Torsdag ettermiddag møtte han VG på sitt kontor i Tromsø.

Spionmistenkt hadde enveisbillett ut dagen etter pågripelsen

TROMSØ (VG) Den angivelige spionen hadde en enveisbillett ut 25. oktober. Han ble pågrepet dagen før.

Saken oppdateres...

Det bekrefter hans forsvarer Thomas Hansen til VG. Enveisbilletten han hadde kjøpt hadde avreisedag dagen etter at han ble pågrepet.

– Han skulle i utgangspunktet ut. Han hadde en enveisbillett den 25. oktober, sier han.

Han sier imidlertid at klienten hans har forklart at han hadde kansellert flybilletten.

Hansen sier han ikke vet hvor han hadde tenkt til å reise.

– SKULLE UT: Advokat Thomas Hansen sier klienten hadde kjøpt en enveisbillett ut av Norge den 25. oktober.

Mistenkes for ulovlig etterretning

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at mannen har utgitt seg for å være brasiliansk, men egentlig er russisk og jobber for en av de russiske etterretningstjenestene. De ønsker ham utvist fra Norge.

PST etterforsker saken og mistenker ham for overtredelser av to ulike etterretningsparagrafer i straffeloven:

Både ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, og etterretning som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser.

PÅGREPET: PST mener det ikke stemmer at mannen er brasilianer med gjesteopphold på UiT Norges arktiske universitet, og tror han er en russisk spion.

Han har hatt et gjesteopphold ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) siden desember i fjor.

Den mistenkte spionen avviser anklagene og mener dette ikke har noen rot i virkeligheten.

Forsvareren sier at han mest sannsynlig vil godta en utvisning.

– Hvorfor skulle han klore seg fast i et land som ikke vil ha han her? Forhåpentligvis er denne saken avgjort i løpet av et par ukers tid. Så sendes han ut. Etter alt og dømme er man da ferdig med den saken.

Forsvarer sier han forholder seg til det brasilianske statsborgerskapet og at det dermed er naturlig at han vil utvises til Brasil.

Han er for tiden på Politiets utlendingsinternat Trandum i Ullensaker kommune, der han etter forholdene har det greit.

Tidligere på torsdag skrev VG om at den spionmistenkte deltok i en EU-konferanse i Vilnius i Litauen i slutten av september. Der var han sammen med en kollega fra UiT Norges arktiske universitet.

Konferansen hadde hybride trusler som tema. Arbeidsoppgaver i konferansen var av typen: Hva gjør man hvis gassrørledninger blir sprengt eller hvis hele strømnettet blir lammet.