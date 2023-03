NESTLEDER-AMBISJONER: Både Tonje Brenna og Hadia Tajik vil til topps i Arbeiderpartiet.

Oslo Ap møtes nå - skal ta stilling til Brenna og Tajik

YOUNGSTORGET (VG) Oslo Arbeiderparti skal tirsdag kveld bestemme seg for om de vil kaste seg inn i diskusjonen om hvem som skal bli ny nestleder i Ap. Samtidig tas det nå til orde for å bytte ut partisekretær Kjersti Stenseng.

Styret i Oslo-partiet møtes tirsdag kveld i partikontorene på Youngstorget.

Fra før av har Rogaland Ap foreslått stortingsrepresentant Hadia Tajik som nestleder – og en rekke fylkeslag har foreslått kunnskapsminister Tonje Brenna.

Tajik gikk av som nestleder og arbeidsminister i mars 2022, etter VGs pendlerbolig-avsløringer. Siden det har toppledelsen i Ap bestått av leder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng. Alle tre ønsker å fortsette.

De to stortingsrepresentantene Tuva Moflag (Akershus) og Trine Lise Sundnes (Oslo) var de første som tok åpent til orde for et løsning der både Tajik og Brenna er med i ledelsen, i Vårt Land.

Mandag gikk tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal ut og lanserte samme løsning i TV2. Tirsdag meldte VG at Jon Reidar Øyan, som leder Aps homonettverk, også vil ha Tajik og Brenna i ledelsen.

Erstatte Stenseng?

Men hvis både Brenna og Tajik skal inn i toppledelsen, må dagens nestleder Skjæran ut. Og partisekretær Stenseng må byttes ut med en mann på grunn av Aps krav om kjønnsbalanse.

Tirsdag kveld melder TV 2 at Hamar Ap ønsker å bytte ut Stenseng. De foreslår i stedet Helga Pedersen, som var nestleder fra 2007 til 2015, som ny partisekretær. Pedersen er i dag ordfører i Tana.

Men Pedersen selv var helt ukjent med dette forslaget da VG ringte henne ved 18.30-tiden tirsdag.

– Så jeg har ingen kommentar, sier Pedersen til VG.

Forrige uke vedtok styret i Oslo Ap at de ønsker at byrådsleder Raymond Johansen får en ny periode som sentralstyremedlem. De foreslo også stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam som nytt medlem av sentralstyret.

Men de utsatte å diskutere andre kandidater til i dag, tirsdag 7. mars.

Kontroversiell

Som VG har skrevet, er Tajiks kandidatur kontroversielt også i hennes eget hjemfylke. Likevel har Rogaland Ap et vedtak på at Tajik også er fylkespartiets kandidat til sentralstyret, dersom hun ikke blir nestleder.

Det er LO-leder Peggy Hessen Følsvik som leder Aps valgkomité. Ledelsen og sentralstyret skal velges på landsmøtet i begynnelsen av mai.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa da Tajik gikk av som nestleder for ett år siden, at det er fullt mulig å bygge opp igjen tilliten. Etter at Tajik ble lansert, valgte han å vise til at dette nå er opp til partiet. Han har imidlertid gitt uttrykk for at han håper på fornyelse i partitoppen, og at ledelsen blir samlende.