TRAGEDIE: Det var Mille Andrea (16, t.v.) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) som ble funnet døde på en privatadresse i Spydeberg søndag morgen. Bildet er tatt på julaften for drøyt to uker siden.

Spydeberg-siktet tidligere ransdømt

FOLLO OG NORDRE ØSTFOLD TINGRETT (VG) Siktelsen mot en ung mann er utvidet til å ha hensatt tvillingene Mille Andrea (16) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) i en hjelpeløs tilstand. Han er fra tidligere siktet for å ha solgt narkotika til jentene som døde i Spydeberg natt til søndag.

Det er på bakgrunn av opplysninger som har fremkommet i etterforskningen, at siktelsen mot den unge mannen er utvidet.

Han er før er pågrepet og siktet for å ha solgt narkotika til tvillingjentene som døde i Spydeberg natt til søndag.







Mandag satt mannen i politiavhør. Tirsdag formiddag har han møtt opp i Follo og Nordre Østfold tingrett, der politiet vil be om at han varetektsfengsles.

Han ser rolig og behersket ut når han ankommer rettssalen.

I går ble en mann i 20-årene varetektsfengslet i fire uker, hvor han ble gitt brev- og besøksforbud i to uker. Han er siktet for uaktsom drap.

Ran på trikk og T-bane

Den unge mannen som også er siktet for å ha solgt tvillingene narkotika, er tidligere dømt én gang – da for ni tilfeller av simple ran begått i samarbeid med flere andre i løpet av 2020.

Ved straffutmålingen la retten i formildende retning vekt på den tiltaltes unge alder på gjerningstidspunktet.

Han erkjente imidlertid kun delvis skyld etter tiltalen – for tre av dem.

Ranene ble begått i samarbeid med flere andre i løpet av 2020 – flere på T-baner i hovedstaden.

Flere av ofrene ble i etterkant av hendelsene redde for å reise kollektivt i Oslo.

Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde på en privat adresse i Spydeberg natt til søndag. En tredje jente som oppholdt seg på samme adresse ble kjørt til sykehus.

Fra før er en mann i 20-årene er siktet for uaktsomt drap på jentene. Han ble varetektsfengslet mandag.

KRIMINALTEKNIKERE PÅ PLASS: Politiet er søndag formiddag på adressen der de to jentene ble funnet.

Med hjelpeløs tilstand menes en tilstand hvor det er fare for liv, kropp eller helse, og hvor fornærmede trenger hjelp.

På bakgrunn av dette fremstilles mannen for varetektsfengsling i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag klokken 13.00. Av hensyn til etterforskningen har politiet bedt om at rettsmøtet holdes for lukkede dører, altså at media ikke får være til stede.

Statsforvalteren i Oslo og Viken vurderer om det skal åpnes tilsynssak knyttet til tvillingenes dødsfall.

– Hvis det skal føres tilsyn, kan det skje på flere områder, sa kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard til VG tidligere tirsdag.